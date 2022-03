推出2025年战略愿景后，Agthia Group的收入在2021年增至30亿阿联酋迪拉姆

Dutch French German Italian Russian Spanish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Slovenian Slovak Hungarian Polish Czech Turkish

阿拉伯联合酋长国阿布扎比, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 阿联酋领先的食品和饮料公司之一Agthia Group PJSC今天宣布,经过对主要业务的合并和整合,集团2021年净收入达到30.7亿阿联酋迪拉姆,同比增长49%。



集团净利润为2.16亿阿联酋迪拉姆,而去年仅为3400万阿联酋迪拉姆,其中8300万阿联酋迪拉姆是公司对资产负债表进行战略评估产生的一次性成本。

Agthia Group董事长Khalifa Sultan Al Suwaidi表示:“随着全球从新冠疫情中复苏并面临通货膨胀,Agthia Group的2021年财务业绩表明,在市场持续波动和面临经济逆行形势的情况下,我们的业务表现强劲。 面对这些挑战,我们继续严格和系统地执行了为Agthia规划的增长战略。我们2021年的业绩证明了我们战略的可靠性和执行质量。”

Agthia Group首席执行官Alan Smith表示:2021年,我们的首要重点是整合我们的消费者事业部(CBD)。我们在2021年全年的并购活动表明,我们继续致力于将业务发展为增长型消费品类别。我们在蛋白质和零食细分市场收购了四个新实体,贡献了10.7亿阿联酋迪拉姆的销售额。我们在成本优化方面的记录也持续了一整年,目标是到2025年实现2亿阿联酋迪拉姆的生产率改善。”

CBD贡献了集团总收入的70%,比2020年增加15%。本年度农业事业部的总收入为9.31亿阿联酋迪拉姆。

蛋白质和冷冻食品以及零食部门的收入分别为6.56亿阿联酋迪拉姆和5.4亿阿联酋迪拉姆。

饮用水、饮料和其他食品收入为9.41亿阿联酋迪克,瓶装水业务在本年度市场中处于领先地位,销量和价值份额分别为26%和23%。

农业事业部的收入与2020年持平,其中包括2020年第一季度世界粮食计划署的一次性订单。



截至2021年12月31日,集团的总资产在新资产合并后达到64亿阿联酋迪拉姆。 在此期间,股东权益总额为28亿阿联酋迪拉姆。

Agthia董事会提出了在2021年下半年发放8.25%现金股息的建议,相当于每股0.0825阿联酋迪拉姆。

关于Agthia

Agthia是阿布扎比的一家领先型食品和饮料公司。公司成立于2004年,在阿布扎比证券交易所上市,股票代码为“AGTHIA”。Agthia Group PJSC通过Senaat成为该地区最大的控股公司之一ADQ旗下的一员。ADQ拥有广泛的投资组合,旗下大型企业覆盖阿布扎比多元化经济的各个关键行业。

媒体咨询:

Mohammed Elbatta

+971.55.5542678

elbatta@beeieg.com

