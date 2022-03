Agthia Group 在發佈 2025 年策略願景後，收益在 2021 年達到 30 億迪拉姆

Dutch French German Italian Russian Spanish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Slovenian Slovak Hungarian Polish Czech Turkish

阿聯酋阿布扎比, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Agthia Group PJSC 是地區領先的食品和飲品公司之一,今天宣佈該集團在將主要收購合併及整合至業務後,2021 年的淨收益達 307 億迪拉姆,相當於 49% 同比增長。



與前一年 3,400 萬迪拉姆相比,集團淨利潤為 2.16 億迪拉姆,其中 8,300 萬迪拉姆的一次性成本是因公司資產負債表進行策略審查而產生。

Agthia Group 主席 Khalifa Sultan Al Suwaidi 表示:「隨著世界從 2019 冠狀病毒病復甦並所面臨的通貨膨脹,Agthia 在 2021 年的財務業績顯示,在市場持續波動和充滿挑戰的經濟不利因素下,該業務在逆市中表現強勁一年。 儘管遇到這些挑戰,我們仍繼續嚴守且有條不紊執行我們為 Agthia 制定的增長策略。我們 2021 年的業績證明了我們的策略穩健和執行質素。」

Agthia Group 行政總裁 Alan Smith 表示:「在 2021 年,我們的主要焦點是整合我們的消費者業務部門(CBD)。我們在 2021 年的併購活動展示了公司對發展業務的持續承諾,透過收購蛋白質和零食領域的四家新實體,將業務發展為增長型消費品類別,且貢獻了 10.7 億迪拉姆的銷售額。隨著我們朝著在 2025 年將生產力提高 2 億迪拉姆的目標邁進,我們的成本優化記錄亦全年保持不變。」

消費者業務部門佔集團總收益 70%,較 2020 年增長了 15%。農業業務部門全年收益總額為 9.31 億迪拉姆。

蛋白質與冷凍和零食部門分別佔 6.56 億迪拉姆及 5.4 億迪拉姆收益。

水與飲品,以及其他食品項目的收益錄得 9.41 億迪拉姆,瓶裝水在今年保持市場領導地位,成交量份額和價值份額分別為 26% 和 23%。

農業業務部門的收益與 2020 年持平,其中包括 2020 年第一季度世界糧食計劃的一次性訂單。



隨著新資產併入業務,截至 2021 年 12 月 31日,集團的總資產達到 64 億迪拉姆。期內股東權益總額為 28 億迪拉姆。

Agthia 董事會已建議 2021 年下下半年派發 8.25% 的現金股息,相當於每股 0.0825 迪拉姆。

關於 Agthia

Agthia 是領先的阿布扎比食品和飲品公司。該公司於 2004 年成立,在阿布扎比證券交易所 (ADX) 上市,代碼為「AGTHIA」。透過 Senaat, Agthia Group PJSC 成為 ADQ 的一部分,ADQ 是該地區最大的控股公司之一,擁有廣泛的主要企業組合,涵蓋阿布達比多元經濟的關鍵領域。

傳媒查詢:

Mohammad Elbatta

|電話:+971.55.5542678

|電郵:elbatta@beeieg.com

