Ethan Allen do México é reconhecida como responsável ambiental e social pelo terceiro ano consecutivo

DANBURY, Conn., March 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A oficina de estofamento da Ethan Allen em Silao, Guanajuato, México, foi nomeada “Empresa Socialmente Responsável” pelo Centro Mexicano de Filantropia Corporativa e pela Aliança para a Responsabilidade Social Corporativa. Essas organizações reconhecem políticas corporativas que promovem um impacto social positivo no México e na América Latina. Este é o terceiro ano consecutivo que a equipe em Silao conquista esta nomeação.



As operações de estofamento da Ethan Allen em Silao também foram reconhecidas com vários prêmios Great Place to Work® México. Muitos associados em Silao moram em aldeias próximas e, para possibilitar que eles venham trabalhar, a Ethan Allen fornece transporte e refeições diárias de baixo custo. Os associados também podem acessar uma clínica médica no local composta por um médico e uma equipe de enfermeiros experientes, uma farmácia para dispensar medicamentos sem prescrição médica, e acesso à vacina de COVID-19. Apesar da ausência de um mandato de vacina, todos os associados em Silao se vacinaram voluntariamente contra a COVID-19.

“Gosto sempre de destacar o nosso compromisso com a manufatura norte-americana - e não apenas a americana - pois acredito nas habilidades e na ética de trabalho dos associados das nossas fábricas no México”, disse Farooq Kathwari, Chairman, Presidente e CEO. “As conquistas em Silao exemplificam o compromisso da Ethan Allen com as políticas que garantem a responsabilidade ambiental, além da dignidade e justiça para todos os associados.”

SOBRE A ETHAN ALLEN

A Ethan Allen Interiors Inc. (NYSE: ETD) é uma empresa, fabricante e varejista líder em design de interiores do mercado de móveis domésticos. A empresa é uma marca global de artigos de luxo para a casa verticalmente integrada desde o design do produto até a entrega no domicílio, que oferece aos seus clientes produtos elegantes, qualidade artesanal e serviço personalizado. A empresa fornece um serviço de design de interiores gratuito aos seus clientes e vende uma gama completa de móveis domésticos através de uma rede de varejo de centros de design localizados em todos os Estados Unidos e no exterior, bem como online na ethanallen.com. A Ethan Allen possui e opera nove fábricas localizadas nos Estados Unidos, México e Honduras, além de uma serraria, uma máquina de fresagem e um depósito de madeira. Aproximadamente 75% dos seus produtos são fabricados ou montados nessas instalações norte-americanas.

Para obter mais informações sobre os produtos e serviços da Ethan Allen, visite www.ethanallen.com .