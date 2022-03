Harvest Trading Cap Assina Acordo Bilateral com a Fundação Salvadorenha

Portuguese Spanish

MIAMI, March 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A empresa dominicana Harvest Trading Cap juntamente com seu departamento educacional Harvest Trading Cap Academy, assinou um acordo de colaboração com a Fundação Jerusalém com o objetivo de promover: educação financeira, desenvolvimento social, apoio às necessidades das pessoas mais desfavorecidas, assim como melhorar a eficiência e a gestão interinstitucional. O objetivo é alcançar um maior cumprimento dos objetivos e metas para o benefício de toda a população.



O acordo foi assinado por Jairo González MA, CEO da Harvest Trading Cap Presidente e Representante Legal da Licença da Fundação Jerusalém. Laura Virginia, Diretora Executiva da Harvest Trading Cap Academy e CEO Moon Capital SRL Gregorix Polancoe o Reitor da Andragogy Autonomous University e CEO Sander Tic Dr. Roberto Torres, no âmbito de uma cerimônia realizada no salão presidencial do Sheraton Presidente.

Como resultado deste acordo, é estabelecida uma estrutura de colaboração para organizar conjuntamente diferentes atividades de natureza educacional, a fim de proporcionar uma educação de qualidade, personalizada, ativa, investigativa e crítica que, através da comunicação e do trabalho, se torne a base para a educação dos salvadorenhos e o instrumento para a aquisição de novos conhecimentos.

Entre os convidados especiais, o Conselheiro da Embaixada da República Dominicana na República de El Salvador, Carlos Mateo, representando o Embaixador dominicano Julio Cesar George, esteve presente.

Harvest Trading Cap e sua unidade educacional Harvest Trading Cap Academy, acreditam no desenvolvimento e nas novas oportunidades na América Central e através deste acordo concedem mais de 9.000 bolsas integrais de estudo de seu Curso Básico de Comércio com uma valorização de USD $13.500,00.00. Ao mesmo tempo, ela se consolida como a ponte para orientar os jovens de língua espanhola ao redor do mundo para treinar e empreender conhecimentos financeiros sobre novas tecnologias e avanços nos mercados financeiros internacionais, principalmente nos Estados Unidos e Europa.

Jairo González expressou: "Um sonho muito importante para mim é continuar compartilhando o que aprendi por mais de 8 anos. Não há maior presente do que a cooperação com o propósito".

Harvest Trading Cap agradece à Fundação Jerusalém, uma organização dedicada a obras sociais, culturais e humanitárias, sem fins lucrativos, focada no bem-estar e desenvolvimento da população salvadorenha, pela confiança depositada em ser a representação do que fazem nesta nação, esperando que este seja um dos muitos acordos futuros em benefício da sociedade e do crescimento acadêmico financeiro do país.

O sonho de todos os latinos é que Bitcoin como moeda legal tivesse acontecido em um de nossos países. Mas Deus deu a El Salvador a oportunidade de ser o primeiro. Jairo Gonzalez parabenizou o Presidente de El Salvador Nayib Bukele pelo que ele está fazendo, porque esta iniciativa beneficia o mundo inteiro e não apenas El Salvador.

