EFECTE OYJ -- YHTIÖTIEDOTE -- 9.3.2022 KLO 8.30

Efecte päivittää strategiansa tullakseen palveluhallinnan johtavaksi eurooppalaiseksi vaihtoehdoksi

Olemme päivittäneet missiomme, visiomme ja strategiamme kuvaamaan kuinka rakennamme Efectestä palvelunhallinnan johtavaa eurooppalaista vaihtoehtoa. Alalla, jota hallitsevat globaalit goljatit, palvelemme asiakkaitamme paikallisesta pilvestä, joka on ketterämpi, jota on ilo käyttää ja jonka hinta on järkevä. Huomioimme myös eurooppalaiset tietosuojaan, turvallisuuteen ja datan sijaintiin kohdistuvat vaatimukset.

Asetimme myös uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka heijastavat kunnianhimoamme ja mahdollisuuksia tässä markkinassa. Strategiamme perustana ovat investoinnit kasvuun ja eurooppalaisia keskisuuria organisaatiota parhaiten palvelevaan tuotteeseen, ainutlaatuinen henkilöstö ja kulttuurimme sekä järjestelmällinen lähestyminen yrityskauppoihin. Vuoden 2022 ohjeistuksemme ei ole muuttunut.

Pitkän ajan taloudelliset tavoitteet

Vuoteen 2025 mennessä kasvattaa liikevaihtomme orgaanisesti 35 miljoonaan euroon, ylläpitää SaaS-liikevaihdon yli 20 %:n keskimääräinen kasvu ja saavuttaa kaksinumeroinen käyttökateprosentti.

Orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen myötä tulla lopulta Euroopan suurimmaksi palvelunhallinnan toimittajaksi yli 100 miljoonan euron liikevaihdolla ja yli 25 % käyttökateprosentilla.

Ohjeistus vuodelle 2022 (muuttumaton)

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 20 % ja käyttökatteen olevan positiivinen ennen mahdollisia epäorgaanisiin toimiin liittyviä kustannuksia.

Markkinamahdollisuus

Asiakkaidemme auttaminen digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään SaaS-pohjaisella palvelunhallinta-alustalla on osoittautunut erinomaiseksi liiketoiminnaksi ja markkinaosuuksia jaetaan edelleen. Odotamme markkinamahdollisuuden jatkavan kasvuaan, kun digitalisaation ja palvelullistamisen (kaiken tarjoaminen palveluna) megatrendit jylläävät jatkossakin. Siirtyminen paikallisesti asennetuista ohjelmistoista pilveen tulee myös jatkumaan. Vaikka pilvipalveluiden käyttöaste on saavuttanut Pohjoismaissa 70 %, vastaava luku on muun Euroopan osalta edelleen alle 40 %. Palvelunhallinnan ratkaisut ovat myös todella pysyviä ja niiden vaihtosykli on usein viisi vuotta tai pidempään. Asiakkaan elinkaariarvo on vastaavasti korkea.

Palvelunhallinta-alustamme kattaa kolme ratkaisualuetta: IT-palvelunhallinta (IT Service Management, ITSM), yrityspalveluiden hallinta (Enterprise Service Management, ESM) ja identiteettien hallinnointi (Identity Goveranance and Administration, IGA). Arvioimme pilvipohjaisen ITSM- ja ESM-markkinan kooksi Euroopassa noin 1,2 miljardia euroa ja IGA-markkinan kooksi noin 1,3 miljardia euroa. Analyytikot arvioivat näiden markkinoiden kasvavan seuraavien kolmen vuoden aikana keskimäärin yli 15 % vuosittain. Tällä hetkellä markkinaa jakamassa on muutama vahva globaali toimija ja useita pienempiä paikallisia toimittajia.

Efecten missio ja visio

Missiomme on auttaa ihmisiä digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Kehitämme ja tarjoamme palvelunhallinta-alustaa, joka on ketterä, jota on ilo käyttää ja jonka hinta on järkevä. Kulttuurimme edistää viiden tähden kokemuksia asiakkaillemme, kumppaneillemme ja työntekijöillemme. Yhdessä saavutamme tavoitteemme.

Visiomme on olla Euroopan kiistaton ykkönen: johtava eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille goljateille.

Tavoitteenamme on olla palvelunhallinnan johtava eurooppalainen vaihtoehto asiakas- ja työntekijätyytyväisyydessä, teknologiassa sekä markkinaosuudessa. Edistämme digitalisaation ja automatisaation avulla kestävää vaurautta, onnellisuutta ja kasvua koko maailmassa.

Efecten strategia vuosille 2022-2025

Markkinamahdollisuus on selkeä ja markkinaosuuksia jaetaan edelleen. Julkaisemiemme lukujen perusteella kasvuun investoiminen on järkevää. Vuoden 2021 tulosten mukaan ansaitsemme asiakkaan hankkimiskustannuksen asiakkaan elinkaaren aikana takaisin 8,3-kertaisesti. Toistuvan liikevaihdon 81 % bruttokate on osoitus mallimme tuloksentekopotentiaalista ja skaalautuvuudesta.

Tulemme investoimaan kasvuun aiempaa strategiaa enemmän, mutta tasapainotamme edelleen kasvua kannattavuuden kanssa. Kuten pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteistamme ilmenee, pyrimme lopulta korkeaan kannattavuustasoon.

Efecten strategian kulmakivet missiomme toteuttamiseksi ja visiomme edistämiseksi ovat:

Kasvu: Vahvan orgaanisen kasvun mahdollistamiseksi investoimme myyntiin, markkinointiin ja palveluihin olemassa olevilla ja uusilla markkinoilla. Avaamme uusia suoria ja kumppanivetoisia markkinoita EMEA-alueella.

Tuote: Investoimme tuotekehitykseen vahvistaaksemme kilpailuetujamme (ketteryys, käyttökokemus ja kustannustehokkuus). Parannamme entisestään asiakaskokemusta ja skaalautuvuutta kehittämällä tuotteemme laatua ja ominaisuuksia. Panostamme IT-palvelunhallinnan (ITSM), yrityspalveluiden hallinnan (ESM) ja identiteettien hallinnoinnin (IGA) tarjoamiseen yhdellä alustalla.

Ihmiset: Jatkamme ainutlaatuisen henkilöstömme ja kulttuurimme kehittämistä houkutellaksemme maailmanluokan osaajia ja luodaksemme viiden tähden kokemuksia kaikille Efecte-ekosysteemin toimijoille.

M&A: Vahvistamme yrityskaupoilla teknologia-alustaamme ja kasvatamme läsnäoloamme markkinoilla.

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson: ”Tämä päivitys on luonnollinen kehitys strategiassamme ja askel kohti Efecten täyden potentiaalin hyödyntämistä. Olemme rakentaneet listautumisemme jälkeen vahvan perustan ja todistaneet taloudellisen yhtälömme toimivuuden sekä kykymme voittaa ympäri Eurooppaa. Saksan markkinoiden onnistunut avaaminen ja kumppaniliiketoimintamme positiivinen kehitys ovat luoneet mallin kasvulle, jota voimme nyt toistaa.

Efecte on ainutlaatuisessa asemassa palvelemaan eurooppalaisia yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita. Olemme viime aikoina havainneet asiakkaidemme priorisoivan tietosuojaa, turvallisuutta ja datan sijaintia enemmän kuin aiemmin. Kehitys on ollut erityisen näkyvää julkisen sektorin toimijoiden päätöksissä siirtyä pois globaaleista pilvipohjaisista alustoista. Kilpailukykyinen tuotteemme yhdistettynä eurooppalaisten asiakkaidemme huolet huomioivaan pilvitoimitusmalliin antaa meille enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan.

Perinteinen kivijalkamme IT-palvelunhallinta tulee jatkamaan kasvumme tukemista. Asiakkaidemme laajentuminen yrityspalveluiden hallintaan auttaa meitä ylläpitämään korkeaa nettopysyvyysastetta. Identiteettien hallinnointi on paitsi uusi sisääntuloväylä uusille asiakkaille myös erinomainen lisämyyntimahdollisuus arvolupauksella, joka tuntuu resonoivan hyvin. Lisäksi muut lähellä olevat sovellusalueet kuten asiakaspalveluiden hallinta voivat tarjota kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Luottamukseni tulevaisuutemme perustuu myös ainutlaatuiseen henkilöstöömme ja kulttuurimme, joiden kehittämistä Efecten ydinvahvuutena tulemme jatkamaan. Henkilöstömme ja kulttuurimme ovat myös tärkeä mahdollistaja orgaanista kasvuamme tukevissa mahdollisissa yrityskaupoissa onnistumiselle. Vaikka uskomme kasvun ja kannattavuuden suhteen olevan strategiassamme tällä hetkellä kohdillaan, tulemme jatkossakin arvioimaan markkinoita ja mahdollisuuksia edetä vieläkin nopeammin”.

Pääomamarkkinapäivä

Efecte järjestää pääomamarkkinapäivän webcastina esitelläkseen päivitettyä strategiaansa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä kirjallisesti webcast-portaalissa esitysten aikana. Tallenne webcast-lähetyksestä sekä esitysmateriaalit julkaistaan tapahtuman jälkeen yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa investors.efecte.com.

Lisätietoja:

Niilo Fredrikson

Toimitusjohtaja

Efecte Oyj

niilo.fredrikson@efecte.com

+358 40 507 1085

Tatu Paavilainen

Sijoittajasuhdejohtaja

Efecte Oyj

tatu.paavilainen@efecte.com

+358 400 383 064

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

Efecte Oyj

Efecte auttaa ihmisiä digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille goljateille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa ja Ruotsissa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

www.efecte.com