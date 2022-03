Dance étend son offre de mobilité électrique par abonnement à Paris, Hambourg, Munich et Vienne

English German French

L’entreprise, qui propose un service premium d’abonnement de vélos électriques, annonce son déploiement à l’international, exportant ainsi son offre et sa vision de pionnier de la mobilité durable



BERLIN - 9 mars 2022 - Dance, entreprise spécialisée dans la mobilité électrique par abonnement, s'étend sur cinq villes et trois pays, tout en élargissant sa flotte de véhicules, inaugurant ainsi une nouvelle façon de se déplacer pour les habitants de Hambourg, Munich, Vienne et Paris.



Dance ajoute également deux nouveaux véhicules à sa gamme : sur tous les marchés, les abonnés peuvent désormais disposer d’un vélo électrique conçu sur mesure et décliné en deux versions : cadre haut et cadre bas. Les deux modèles fonctionnent grâce à l'application Dance, qui permet d’avoir accès à des données utiles, en temps réel, telles que la distance parcourue, la vitesse et la durée du trajet, tout en estimant le CO2 qui aurait été généré si l’utilisateur avait choisi une voiture à la place.



Faire grandir le mouvement

"Dance a toujours eu pour objectif de lancer un mouvement mondial en faveur du développement de villes plus sûres et plus agréables à vivre, en offrant un moyen flexible et pratique de se déplacer", explique Eric Quidenus-Wahlforss,

PDG et cofondateur de Dance. "Nous sommes convaincus que le moment est propice pour lancer Dance, compte-tenu de l'augmentation des infrastructures cyclables, du discours public et de la volonté politique de l'Europe de créer des villes plus durables, afin d’encourager davantage de personnes à choisir un mode de mobilité douce ", ajoute Éric Quidenus-Wahlforss.



De nouveaux véhicules

La gamme de vélos électriques de Dance comprend désormais le Dance One Step, idéal avec son cadre bas, pour celles et ceux qui préfèrent un vélo électrique facile à enjamber. Tous les vélos électriques Dance sont également compatibles avec certains accessoires tels que les sièges pour enfants; Pour plus d'informations consulter le site Web de Dance.



Disponibilité et prix

Des prix de lancement seront appliqués pour tous les nouveaux clients de ces nouveaux marchés :

Les vélos électriques commenceront à 49 €/mois pour un abonnement annuel ou 69 €/mois pour un abonnement sans engagement.

Puis, une tarification classique sera réactivée plus tard en 2022 :

Les vélos électriques commenceront à 59 €/mois pour un abonnement annuel ou 79 €/mois pour un abonnement sans engagement.

Dance for Business

L’entreprise lancera prochainement une offre destinée aux professionnels : Dance for Business. Dance permettra aux entreprises de proposer un abonnement de vélo électrique à leurs employés comme avantage social. Les employeurs pourront choisir de rembourser entièrement ou partiellement les abonnements mensuels, avec un minimum d’administratif et sans engagement sur la durée. Cela permettra à l’entreprise comme aux salariés de bénéficier d'avantages fiscaux et financiers, tout en encourageant une façon plus durable et plus active de se déplacer.

Pour les entreprises qui se démarqueront de la sorte, cette offre constituera par ailleurs un moyen de fidélisation des salariés : selon une enquête de Dance auprès d'Européens, réalisée en collaboration avec Wakefield Research, 53 % d'entre eux seraient plus enclins à choisir un employeur s'il offrait un abonnement à un vélo électrique comme avantage.

Pour en savoir plus sur Dance, veuillez consulter le site dance.co.



À propos de DANCE :

Dance se donne pour mission de rendre la mobilité durable et accessible à chacun. À destination des particuliers comme des entreprises, l’entreprise propose un service d’abonnement entièrement personnalisé de vélos au design élégant. De quoi améliorer significativement et durablement la qualité de vie en ville sans avoir à acquérir ni à entretenir son moyen de transport quotidien. Fondée en 2020 par Éric Quidenus-Wahlforss et Alexander Ljung (créateurs de SoundCloud) accompagnés de Christian Springub (créateur de Jimdo), Dance est déjà présente à Berlin, Munich et Hambourg et arrive à Vienne et à Paris au printemps 2022. Parmi les investisseurs figurent BlueYard, HV Capital et Eurazeo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://dance.co.





Pièce jointe