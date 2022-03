French English

Paris, le 9 mars 2022, 8h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : évolutions au sein du Comité Exécutif

Fin février, Eramet a présenté sa nouvelle feuille de route stratégique qui acte la cession en cours des activités de la Division Alliage Haute Performance, le recentrage sur les activités minières et métallurgiques porteuses de croissance, ainsi que l’accélération du développement dans les métaux de la transition énergétique.

Dans ce contexte, et compte tenu de la décision de Philippe Gundermann et Thomas Devedjian de donner une autre orientation à leur carrière, le Comité Exécutif du Groupe évolue.

Sous la Direction de Christel Bories, Présidente-directrice générale d’Eramet :

Kleber Silva est nommé Directeur des Opérations. Il assure la direction des Business Units Nickel, Manganèse, Sables minéralisés, Alliages de Manganèse et Lithium, ainsi que des projets de développement dans les métaux de la transition énergétique.





De nationalité brésilienne, Kleber a rejoint le Groupe en 2018 en tant que Directeur de la Division Mines et Métaux. Auparavant, il a passé plus de 25 ans dans divers grands groupes miniers et sidérurgiques tels qu’Arcelor Mittal et Vale.

Nicolas Carré est nommé Directeur Financier, en charge des Systèmes d'Information et des achats, à compter du 2 mai. Il succède à Thomas Devedjian qui a décidé de saisir une nouvelle opportunité professionnelle.





Nicolas bénéficie de plus de 20 ans d’expérience à des postes à responsabilité en finance dans divers secteurs (automobile, revêtement de sol) et dans différents pays d’implantation (États-Unis, République tchèque, Allemagne). Il a rejoint Eramet en 2019 au poste de Chief Controlling Officer de la Division Mines et Métaux.

Geoff Streeton est nommé Directeur de la Stratégie, de l’Innovation et du Business Development, à compter du 31 mars. Il succède à Philippe Gundermann qui a décidé de quitter le Groupe pour réaliser un projet personnel.





De nationalité australienne, Geoff a rejoint Eramet le 1er mars. Auparavant, il a occupé diverses fonctions opérationnelles et de business development dans l’industrie minière au sein de grands groupes industriels tels que BHP et Mitsubishi Corporation..

Anne-Marie le Maignan est confirmée dans ses fonctions de Directrice des Ressources humaines, Santé et Sûreté.





Anne-Marie occupe cette fonction depuis 2019. Avant de rejoindre Eramet en 2003 où elle a occupé différentes fonctions RH au sein des opérations, Anne-Marie a passé 15 ans dans le Groupe Saint-Gobain.

Virginie de Chassey est confirmée dans ses fonctions de Directrice Développement Durable et Engagement d’Entreprise, en charge des Affaires Publiques et de la Communication.





Virginie a rejoint le Groupe en 2018. Auparavant, Virginie a occupé différents postes dans le domaine du développement durable, de la communication et des affaires publiques au sein des groupes Pechiney et PSA.

Jean de L’Hermite est confirmé dans ses fonctions de Directeur Juridique.





Jean a rejoint Eramet en 2012. Auparavant, il a occupé différents postes au sein de l'Administration, des Cabinets ministériels et a été Conseiller Technique auprès du Premier Ministre de 2005 à 2007. Il est Conseiller d’Etat depuis 2010.

Jérôme Fabre, Directeur de la Division Alliages Haute Performance, continuera de gérer les activités de cette Division jusqu’à leur cession dans les prochains mois.







Jérôme a rejoint Eramet en 2009 où il a exercé différentes fonctions au sein des activités minières du Groupe avant de prendre la Direction de la Division Alliages haute performance en 2018. Auparavant, il a occupé diverses fonctions au Ministère de l’Economie et des Finances, à l’Ambassade de France aux Etats-Unis et au Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire.

Christel Bories a souligné : « Je tiens à remercier Thomas Devedjian et Philippe Gundermann pour leur engagement et leur contribution essentielle pendant la phase de transformation du Groupe menée ces cinq dernières années. L’ensemble de l’équipe se joint à moi pour leur souhaiter beaucoup de succès dans leurs futurs projets.

Nous sommes heureux d’accueillir Geoff Streeton et Nicolas Carré au sein du Comité Exécutif, leur expérience dans l’industrie minière et métallurgique sera un atout pour accompagner la phase de croissance et de développement international qui s’ouvre à Eramet. »

Calendrier

28.04.2022 : Publication du chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2022

31.05.2022 : Assemblée Générale des actionnaires



À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www . eramet .com

CONTACT INVESTISSEURS



Directrice des Relations Investisseurs



Sandrine Nourry-Dabi

T. +33 1 45 38 37 02

sandrine.nourrydabi@eramet.com











CONTACT PRESSE







Directrice de la Communication



Pauline Briand



T. +33 6 11 85 20 57



pauline.briand@eramet.com







Image 7



Marie Artzner

T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73

martzner@image7.fr

Pièce jointe