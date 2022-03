BNP PARIBAS - POINT D’INFORMATION RELATIF A L’ORGANISATION DE LA JOURNEE INVESTISSEURS

French English

Paris, 9 mars 2022

BNP PARIBAS - POINT D’INFORMATION RELATIF

À L’ORGANISATION DE LA JOURNÉE INVESTISSEURS

Devant la gravité de la situation actuelle et les impacts humanitaires de l’agression contre l’Ukraine, le Groupe BNP Paribas a décidé de reporter à une date ultérieure les présentations qui étaient prévues le 14 mars 2022 pour détailler les projets et initiatives des métiers dans le cadre de son plan stratégique 2025. Ces présentations seront reprogrammées d’ici l’été, dans un contexte plus approprié.

Le Groupe a présenté le 8 février 2022 les grands axes et priorités de son plan stratégique à horizon 2025 ainsi que ses ambitions financières. Cette présentation est disponible sur le site investisseurs https://invest.bnpparibas.com.

Sur la base d’une première analyse d’ensemble des impacts à moyen et long terme des événements en cours, BNP Paribas confirme les objectifs financiers globaux du Groupe à horizon 2025 présentés le 8 février 20221, compte tenu des marges de prudence prises dans le plan initial. Dans cet environnement, le Groupe bénéficie plus que jamais de la résilience et de la capacité d’adaptation démontrées de son modèle diversifié et intégré ainsi que de la qualité de son profil de risque.

Avec le plan stratégique 2025, le Groupe et l’ensemble de ses équipes sont mobilisés pour poursuivre son développement afin d’accompagner les clients et l’ensemble de la société dans la durée et dans tous les environnements.

Les expositions brutes bilan et hors bilan sur l’Ukraine et la Russie2 sont limitées. Elles représentent respectivement 0,09% des engagements totaux3 du Groupe BNP Paribas (environ 1,7 milliard d’euros) pour l’Ukraine et 0,07% (environ 1,3 milliard d’euros) pour la Russie au 31 décembre 2021. Compte tenu de la manière dont la banque opère dans ces deux marchés et sécurise ses activités avec un niveau important de garanties et de collatéraux, les expositions résiduelles nettes combinées de BNP Paribas pour la Russie et pour l’Ukraine s'établissent à environ 500 millions d’euros.

Par ailleurs, le Groupe veille de façon rigoureuse et diligente à la mise en œuvre des mesures nécessaires à l’application intégrale des sanctions internationales et décisions des autorités publiques dès leur publication.

BNP Paribas suit avec la plus grande attention l’évolution de la situation en Russie et en Ukraine et se mobilise pour accompagner les clients et l’ensemble des collaborateurs dans toute la mesure du possible. Le Groupe s’est ainsi attaché à faire tout ce qui était en son pouvoir pour l’accompagnement et la sécurité des salariés en Ukraine où le Groupe opère au travers d’Ukrsibbank en partenariat avec la BERD. BNP Paribas a par ailleurs mobilisé 10 millions d’euros pour soutenir les actions concernant l’Ukraine du HCR, de la Croix Rouge et de Médecins Sans Frontières. Il a en outre ouvert le fonds d’urgence et développement permettant de collecter et de doubler les dons des collaborateurs.

***

Annexe

Comme évoqué précédemment, sur la base d’une première analyse d’ensemble des impacts à moyen et long terme des événements en cours, BNP Paribas confirme les objectifs financiers globaux du Groupe à horizon 2025 présentés le 8 février 2022, compte tenu des marges de prudence prises dans le plan initial. Dans cet environnement, le Groupe bénéficie plus que jamais de la résilience et de la capacité d’adaptation démontrées de son modèle diversifié et intégré ainsi que de la qualité de son profil de risque.

Ces objectifs financiers globaux à horizon 2025 sont les suivants :

En moyenne, l’objectif du Groupe est une croissance du produit net bancaire de plus de 3,5% par an 4 avec un effet de ciseau positif de plus de 2 points en moyenne 5 .

avec un effet de ciseau positif de plus de 2 points en moyenne . Le Groupe vise ainsi une croissance moyenne du résultat net de plus de 7% par an sur l’ensemble de la période pour porter le ROTE à plus de 11% tout en conservant un objectif de ratio CET1 de 12% à l’horizon 2025, intégrant le plein effet de la finalisation de Bâle 3 (CRR3) et de 12,9% à l’horizon 2024 6 .

. L’objectif de taux de distribution ordinaire du Groupe est de 60% avec un taux minimum en numéraire de 50%7.





Ces objectifs continuent de s’appliquer sur le périmètre du Groupe hors contribution de Bank of the West.

Par ailleurs le Groupe confirme que le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires du 17 mai 2022 de verser un dividende de 3,67 euros payé en numéraire soit une distribution de 50% du résultat 2021. Ce versement portera le taux de distribution total au titre de l’année 2021 à 60%, compte tenu du programme de rachat d’actions de 900 millions d’euros, exécuté entre le 1er novembre 2021 et le 6 décembre 2021, qui équivaut à une distribution de 10% du résultat 2021.

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente dans 65 pays et rassemble près de 190 000 collaborateurs, dont près de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et sur la côte ouest des Etats-Unis. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

