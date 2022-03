GERS Data accompagne ses clients sur leurs enjeux stratégiques en s’appuyant sur une donnée unique et des équipes Conseil renforcée

Boulogne-Billancourt, le 9 mars 2022 - GERS Data, filiale de Cegedim et acteur de référence en matière de données et analyses pour le marché de la santé en France, présente son offre Conseil.

Acteur majeur de l’écosystème santé, GERS Data s’appuie sur sa connaissance unique de l’univers officinal, la robustesse de ses données, ainsi que sur ses compétences en termes d’analyse, afin de proposer à ses clients industriels et à tous les acteurs de l’industrie, des études permettant de répondre à des problématiques clés par des recommandations concrètes et actionnables.

L’offre Conseil de GERS Data vise à apporter des solutions concrètes aux demandes de ses clients, en étudiant l’évolution d’indicateurs clés (Distribution, Parts de Marché, Parts de Marché Détenteur, Prix, Marges...) à différents niveaux de granularité (Groupements, Segments de pharmacies, Points de vente, Périmètres produits personnalisés, Environnement concurrentiel…). Bilan catégoriel, Suivi de cohortes, Elasticité à la visite, Elasticité au prix, Analyse concurrentielle… sont autant de sujets sur lesquels GERS Data intervient déjà pour plusieurs de ses clients. Au-delà de la réalisation des études, l’objectif de l’entité dédiée au Conseil est de fournir un cadre propice à des discussions et échanges de qualité avec les équipes client, pour un résultat compris de chacun et qui aboutisse à de réelles décisions opérationnelles.

Plusieurs clients majeurs de GERS Data font déjà appel aux équipes Conseil sur différents types de projets :

« Les équipes Conseil de GERS Data nous accompagnent régulièrement dans nos visions catégorielles et sur plusieurs marques de notre portefeuille. Leurs analyses nous permettent de prendre de la hauteur quant aux performances du marché , au rôle des catégories, des différents types de marques et nous aident également à mieux analyser les performances de nos marques », Directrice Category Management – Laboratoire Dermocosmétique.

« Dans le cadre de l’optimisation de notre politique commerciale nous avons souhaité mettre en place une étude d’élasticité au prix en partenariat avec l’équipe Conseil de GERS Data. Ses consultants ont été très réactifs et surtout à l’écoute de nos problématiques. Les discussions avec nos équipes marketing et commerciales ont été enrichissantes, et l’équipe de GERS Data n’a pas hésité à pousser l’analyse plus loin pour lever nos doutes. Ce qui est intéressant, c’est que le projet ne s’arrête pas à la livraison d’un rapport, mais il est le début d’échanges constructifs qui vont au-delà d’une simple relation commerciale client-fournisseur, ce qui en fait sa richesse. », Responsable Business Intelligence – Laboratoire Selfcare.

« Merci aux équipes Conseil de GERS Data pour la qualité de leurs données et la finesse de leurs insights », Vice President M&A – Laboratoire Selfcare.

A propos de GERS Data :

GERS Data, filiale France pour l’activité données du secteur de la santé, est un acteur incontournable sur ce marché. Son système unique de collecte de données couvre l’ensemble du circuit de distribution en ville comme à l’hôpital, ainsi que l’ensemble des professionnels de santé.

GERS Data fournit des données d’achat, de stock, de vente en temps réel (disponibles géographiquement de la France à l’UGA), du suivi des marchés et de la consommation des produits de santé, des études ad hoc sur ces marchés et des données observatoire patient en vie réelle (THIN) totalement anonymisées dans un intérêt de santé publique et afin de répondre aux besoins de tous les acteurs de l’écosystème santé (médicaments, dispositifs médicaux, produits d’automédication, nutrition, dermo-cosmétique, vétérinaires, compléments alimentaires et santé naturelle). Grâce à la robustesse et la précision de ses données, GERS Data est un acteur reconnu et référencé auprès des Autorités de santé, instances syndicales et des chercheurs.

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr Baptiste MORTGAT

GERS Data

Responsable Pôle Conseil







Tél. : +33 (0)1 49 09 62 43

baptiste.mortgat@gers-sas.fr Céline PARDO

Becoming

Relations Médias







Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com





Pièce jointe