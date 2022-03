Sun Group lance officiellement une nouvelle société de services d'aviation d'affaires de luxe au Vietnam

French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

Sun Air exploitera les avions Gulfstream G650ER et Gulfstream G700, les jets d'affaires ultra-longs courriers les plus rapides, ainsi qu'un hélicoptère et des hydravions



HANOÏ, Vietnam, 09 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sun Group a annoncé le lancement de SUN AIR, la toute première société de services d'aviation d'affaires de luxe au Vietnam à proposer des services de gestion d'avions et d'affrètement d'avions privés. Offrant le maximum de confort, de commodité et d'intimité, Sun Air propulse les voyages en avion de luxe au Vietnam vers de nouveaux sommets.

Qu'il s'agisse de voyages d'affaires ou de loisirs, Sun Air propose à ses clients un service de voyage personnalisé adapté à leurs besoins spécifiques. Sun Air exploite le Gulfstream G650ER et le Gulfstream G700, à la pointe de la technologie, qui détiennent le record du vol le plus éloigné et le plus rapide de l'histoire de l'aviation d'affaires et une position de leader du marché en matière de fiabilité et de satisfaction de la clientèle.

Outre la flotte d'avions d'affaires, Sun Air propose également des vols touristiques en hydravion et en hélicoptère, offrant aux touristes une présentation exceptionnelle de la beauté spectaculaire et distinctive du Vietnam.

Le lancement de la société de charters haut de gamme apparaît à un moment où la demande en expériences de voyage privé à l'échelle mondiale est en plein essor, une tendance qui a été accélérée après les importants renflouements liés à la COVID-19.

Selon une étude de marché menée par la société de conseil en aviation ARGUS International, l'aviation privée a rebondi plus rapidement que de nombreux secteurs, y compris les compagnies aériennes. À ce stade, les voyages aériens privés sont environ 15 % plus importants aujourd'hui qu'en 2019. En outre, après avoir afflué vers l'aviation privée pour profiter des avantages sanitaires perçus dans le fait d'éviter les aéroports et les avions commerciaux surpeuplés, les personnes fortunées ont depuis découvert les avantages de gain de temps et de productivité, signe que l'intérêt croissant pour l'aviation privée pourrait bien demeurer.

« Le lancement de Sun Air s'inscrit pleinement dans la feuille de route du développement durable de Sun Group. En plus d'être un nouvel élément au sein de l'écosystème de produits et de services de "différence entre classe et qualité" de Sun Group, Sun Air contribue également beaucoup à ouvrir le développement de l'aviation générale haut de gamme, un domaine au riche potentiel dans les pays prospères », a commenté M. Dang Minh Truong, président de Sun Group Corp.

Deux tout nouveaux avions ultra-longs courriers Gulfstream G650ER seront exploités par Sun Air au cours du troisième trimestre 2022. En outre, un Gulfstream G700, un hélicoptère et deux hydravions rejoindront la flotte en expansion d'ici 2025. À plus long terme, les Airbus Corporate Jets (ACJ) et les Boeing Business Jets (BBJ) à grande cabine, qui incarnent le luxe et la sophistication des jets d'affaires, font également partie du plan quinquennal de Sun Air.

Au cours des 15 dernières années, Sun Group, le principal développeur au Vietnam, n'a cessé de consacrer des monuments primés au Vietnam par le biais de ses marques touristiques prestigieuses, y compris les parcs de divertissement de Sun World, notamment le Sun World Ba Na Hills et son pont d'or de renommée mondiale, des complexes hôteliers et hôtels de Sun Hospitality Group, qui possède la magnifique station balnéaire InterContinental Danang Sun Peninsula, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Hôtel de la Coupole et MGallery Sapa, Sun Property proposant des biens immobiliers haut de gamme. Parallèlement, Sun Group investit également massivement dans d'autres infrastructures de transport cruciales à travers le Vietnam, telles que l'aéroport international de Van Don, le tout premier aéroport privé du Vietnam, et le port de croisière international d'Halong.

Sun Air est considéré comme le pont idéal, reliant tous les produits et services exceptionnels au sein de l'écosystème de Sun Group, créant et offrant ainsi « la toute première expérience de jet privé exclusive, fiable, confortable et finalement la meilleure expérience de la sorte au Vietnam ».