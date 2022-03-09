太阳集团（Sun Group）在越南正式成立一家豪华商务航空服务新公司

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越南河内, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 太阳集团（Sun Group）宣布成立越南首家提供飞机管理和私人喷气式飞机包机服务的豪华商务航空服务公司太阳航空（SUN AIR）。太阳航空提供更舒适、更便利和更兼顾隐私保护的服务，正在将越南的豪华航空旅行提升到全新高度。



无论客户是商务出差还是休闲旅行，太阳航空均能根据客户的具体要求提供定制旅行服务。太阳航空将运营最先进的湾流G650ER和湾流G700飞机，这两种机型保持着商务航空史上以最快速度直飞最远距离的纪录，并在可靠性和客户满意度方面占据市场领先地位。

除了公务机机队之外，太阳航空还提供水上飞机和直升机观光飞行服务，让游客纵情欣赏旖旎风光惬意无限的越南美景。

继大规模新冠肺炎救援行动进入收尾阶段之后，全球私人旅行体验需求激增并呈现进一步提升趋势，时不我待，这家高端包机公司的成立恰逢其时。

根据航空咨询公司阿格斯国际（ARGUS International）开展的一项市场研究，私人航空市场复苏步履比包括航空公司在内的许多行业都要更加快速。目前，私人航空旅行需求增幅比2019年高出15%左右。此外，富人们认为乘坐私人飞机可以避免机场和商用飞机拥堵之殇，这对自身健康大有裨益。之后，他们还发现此种出行方法具有节省时间和提高效率的双重优势，这表明人们对私人航空抱有的兴趣或将持续增长。

太阳集团董事长Dang Minh Truong先生表示：“太阳航空的成立完全依循太阳集团的可持续发展路线图。太阳集团的‘品类差异化’产品及服务生态系统中不仅将增设一项新内容，而且太阳航空还将在开辟高端通用航空市场方面大展宏图，这一市场在繁荣兴旺的国家尚属于潜力领域。”

两架全新的超远程湾流G650ER飞机将于2022年第三季度由太阳航空运营。此外，到2025年，这个规模不断扩大的机队还将纳入一架湾流G700、一架直升机和两架水上飞机。展望未来，大型波音公务机（BBJ）和空客公务机（ACJ）也将纳入太阳航空的五年计划，这两种机型是豪华公务机和精美公务机的缩影。

在过去15年里，越南领先开发商太阳集团通过其著名的旅游品牌不断为越南打造屡获殊荣的地标建筑，包括太阳世界（Sun World）娱乐公园，尤其是太阳世界巴拿山及其闻名遐迩的金桥、太阳酒店集团（Sun Hospitality Group）度假村及酒店，其中以宏伟壮观的岘港太阳半岛洲际度假村、富国岛翡翠湾JW万豪度假酒店、萨帕圆顶餐厅美憬阁酒店、高端房地产商太阳地产（Sun Property）最为耀眼夺目。除此之外，太阳集团大举投资建设越南其他重要的交通基础设施，如越南首个私人机场云屯国际机场和下龙国际游轮港口。

太阳航空被认为是连接太阳集团生态系统中所有卓越产品与服务的完美桥梁，从而打造和提供“越南有史以来首项性能可靠、乘坐舒适和品质最佳的私人飞机独家体验”。

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/48b4a8ad-42ac-48de-80b7-dffa9c2337ba