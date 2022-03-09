Sun Group 正式在越南成立新的豪華商務航空服務公司

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越南河內, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sun Group 宣佈推出 SUN AIR，這是第一家在越南提供飛機管理和私人包機的豪華商務航空服務公司。為了提供最舒適、方便與具私隱的服務，Sun Air 正在提升在越南的豪華航空旅遊至新的境界。



無論客戶是商務旅程還是休閒旅遊，Sun Air 都能根據他們的具體要求提供度身訂制的旅遊服務。Sun Air 營運最先進的灣流 G650ER 及灣流 G700 飛機，公司保持著商務航空歷史上最遠、最快的飛行記錄，在可靠性與客戶滿意度方面處於市場領先地位。

除了商務機組隊伍外，Sun Air 還提供水上飛機和直升機的觀光航班，讓遊客可以欣賞壯觀而獨特的越南美景。

優質包機公司的正值全球私人旅遊體驗的需求蓬勃發展的時期，在大規模的 2019 新冠病毒病救助紓困之後，這一趨勢得以加速。

經過航空顧問公司 ARGUS International 的市場調查，私人航空的反彈速度超過了包括航空公司在內的許多行業。在這個時間點，今天的私人航空旅行比 2019 年增加了 15% 左右。此外，在為避免擁擠的機場和商用飛機的健康優勢而湧入私人航空之後，富裕人士發現了節省時間和生產力的優勢，這表示私人航空的興趣可能會持續增長。

Sun Group Corp. 董事長 Dang Minh Truong 先生說：「Sun Air 的推出完全是在 Sun Group 的可持續發展路線圖上。這不僅是 Sun Group「品質一流」產品和服務生態系統中的一顆新星，這是繁榮國家的一個潛在領域，但 Sun Air 在開啟高端通用航空發展的道路上亦走了很長一段路。」

Sun Air 將於 2022 年第三季度營運兩架全新灣流 G650ER 的超遠程飛機。此外，一架灣流 G700、一架直升機和兩架水上飛機亦將在 2025 年加入擴展中的機組隊伍中。展望未來，大客艙的波音商務噴射機 (BBJ) 和空中巴士噴射機 (ACJ) 是商務機中豪華與精緻的縮影，也是 Sun Air 五年計劃的一部分。

在過去的 15 年中，越南領先的開發商 Sun Group 透過其著名的旅遊品牌不斷為越南打造屢獲殊榮的地標建築，包括 Sun World 的娛樂公園，尤其是 Sun World Ba Na Hills 及其世界著名的 Golden Bridge，Sun Hospitality Group 的度假村和酒店，其擁有宏偉的 InterContinental Danang Sun Peninsula Resort、JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay、Hotel de la Coupole 以及 MGallery Sapa、Sun Property 提供高級房地產。除此之外，Sun Group 還大力投資於越南其他重要的交通基礎設施，如越南首個私營機場範頓國際機場及下龍國際郵輪港口。

Sun Air 被認為是完美的橋樑，將 Sun Group 的生態系統內所有卓越產品與服務連接起來，從而創造並提供「首個獨家、可靠、舒適且是在越南終極最佳私人飛機體驗」。