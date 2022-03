Stella-Jones publie les résultats de son quatrième trimestre et de son exercice 2021

English French

Ventes de 2 750 millions $, en progression de 8 %

BAIIA ( 1) record de 400 millions $ , soit une marge (1) de 14,5 %

Résultat net de 227 millions $ , soit 3,49 $ par action

Acquisition d'installations de traitement du bois en Alabama

Hausse de 11 % du dividende trimestriel en espèces qui s'élève à 0,20 $ par action

Modification de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin d'accroître le nombre maximal d'actions pouvant être rachetées

Présentation des perspectives triennales de la Société



MONTRÉAL, 09 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de son quatrième trimestre et de son exercice clos le 31 décembre 2021.

« Stella-Jones a enregistré une performance record sur plusieurs fronts en 2021, marquée notamment par une progression des ventes, une forte croissance du RPA et la génération de flux de trésorerie robustes. Nous avons mis à contribution notre expertise collective et nos relations de longue date au sein de l'industrie pour surmonter avec succès les défis complexes qu'ont posés l'approvisionnement en matières premières et la volatilité sur les marchés du bois d'œuvre et clore une autre année très fructueuse, » a déclaré Éric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones. « Bâtir sur nos assises durables demeure au centre de nos priorités et, à cet égard, nous avons réalisé deux acquisitions rentables et avons investi dans notre réseau pour renforcer notre capacité à combler les besoins grandissants de notre base clients liée aux infrastructures. La Société a également continué à remettre du capital à ses actionnaires et a annoncé une hausse des dividendes pour une 18ème année consécutive ».

« Au cours des 3 prochaines années, nous nous consacrerons à la réalisation d'autres acquisitions susceptibles de compléter notre gamme de produits liés aux infrastructures et nous investirons dans l'accroissement de notre capacité de production de poteaux destinés aux sociétés de services publics afin de répondre à la croissance anticipée de la demande. Grâce aux robustes flux de trésorerie générés par la Société, nous comptons remettre environ 500 à 600 millions $ aux actionnaires au cours des 3 prochaines années, ce qui représente une hausse de plus de 50 % par rapport aux liquidités restituées au cours des 3 dernières années. Nous concentrerons nos efforts sur l'exploitation du plein potentiel des assises commerciales que nous avons établies pour générer une croissance rentable et soutenue, consolider davantage notre position de chef de file dans nos principales catégories de produits et accroître la valeur pour les actionnaires », a conclu M. Vachon.

Faits saillants financiers

(en millions $ CA, sauf les données par action et les marges) T4-21 T4-20 2021 2020 Ventes 545 533 2 750 2 551 Bénéfice brut (1) 65 85 456 446 Marge du bénéfice brut (1) 11,9% 15,9% 16,6% 17,5% BAIIA (1) 52 70 400 385 Marge du BAIIA (1) 9,5% 13,1% 14,5% 15,1% Résultat d'exploitation 32 50 326 309 Marge d'exploitation (1) 5,9% 9,4% 11,9% 12,1% Résultat net de la période 22 34 227 210 Résultat par action - de base et dilué 0,34 0,52 3,49 3,12 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base, en milliers) 64 292 66 654 65 002 67 260





(1) Il s'agit de mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières qui n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d’autres émetteurs. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué pour de plus amples renseignements.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Les ventes au quatrième trimestre de 2021 se sont élevées à 545 millions $, en hausse par rapport aux ventes de 533 millions $ réalisées lors de la même période en 2020. Si on exclut l'apport de six millions $ des acquisitions de Cahaba Pressure Treated Forest Products, Inc. (« Cahaba Pressure ») et de Cahaba Timber, Inc. (« Cahaba Timber »), ainsi que l'incidence négative de 14 millions $ de la conversion des devises, les ventes de bois traité sous pression ont progressé de 26 millions $, soit 5 %, en raison principalement d'un accroissement des volumes et des prix de vente des poteaux destinés aux sociétés de services publics, de même que de l’augmentation des prix de vente des traverses de chemin de fer. Cette croissance a été en partie contrebalancée par un fléchissement de la demande pour le bois d’œuvre à usage résidentiel. Le recul des ventes de billots et de bois d’œuvre découle essentiellement de la baisse des prix du bois d’œuvre sur le marché.

Le 19 novembre 2021, la Société a acquis les entreprises Cahaba Pressure et Cahaba Timber et a inclus leurs résultats d'exploitation à compter de leur date d'acquisition. Cahaba Pressure fabrique, distribue et vend des poteaux, des traverses et des pieux en bois traité et non traité, en plus de fournir des services de traitement du bois sur mesure. De son côté, Cahaba Timber produit des poteaux et des pieux en bois traité et assure l'approvisionnement en matières premières.

Produits en bois traité sous pression :

Poteaux destinés aux sociétés de services publics (42 % des ventes au T4-21) : Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics se sont chiffrées à 227 millions $, en hausse par rapport à celles de 201 millions $ réalisées lors de la période correspondante du précédent exercice. Si on exclut l'apport des acquisitions ainsi que l'incidence négative de la conversion des devises, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont progressé de 13 %, en raison principalement d'une augmentation de la demande générée par les programmes d'entretien et les projets ainsi que d'une hausse des prix de vente.





Traverses de chemin de fer (27 % des ventes au T4-21) : Les ventes de traverses de chemin de fer se sont élevées à 147 millions $, soit un niveau comparable à celui du précédent exercice. Si on exclut l'incidence négative de la conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont enregistré une progression de 3 %, grâce principalement à une amélioration des prix de vente tant dans le créneau des exploitants de chemins de fer de catégorie 1 qu'auprès des autres clients.





Bois d'œuvre à usage résidentiel (20 % des ventes au T4-21) : Les ventes de bois d'œuvre à usage résidentiel se sont chiffrées à 107 millions $, en recul par rapport à celles de 117 millions $ réalisées lors de la même période en 2020. Malgré le fléchissement des prix du bois d'œuvre sur le marché au quatrième trimestre de 2021, par rapport au quatrième trimestre de 2020, les prix de vente du bois d'œuvre à usage résidentiel sont demeurés inchangés. Le recul des ventes découle de la baisse des volumes de vente.





Produits industriels (5 % des ventes au T4-21) : Les ventes de produits industriels se sont élevées à 25 millions $, en légère hausse par rapport à celles de 23 millions $ générées un an auparavant, grâce essentiellement à la composition des ventes de bois destinées à des projets de ponts.



Billots et bois d'œuvre :

Billots et bois d'œuvre (6 % des ventes au T4-21): Les ventes de billots et de bois d'œuvre ont totalisé 39 millions $, en baisse de 13 % par rapport à la même période l'an dernier, en raison principalement du fléchissement des prix du bois d'œuvre sur le marché.

Le bénéfice brut s'est établi à 65 millions $ au quatrième trimestre de 2021, contre 85 millions $ au quatrième trimestre de 2020, ce qui représente des marges respectives de 11,9 % et 15,9 %. La diminution est principalement attribuable à la hausse du coût des stocks de bois d'œuvre à usage résidentiel à la fin du troisième trimestre. En raison du décalage des ajustements contractuels des prix de vente, la hausse des coûts dans l'ensemble des catégories de produits a progressé plus rapidement que les ajustements à la hausse des prix de vente. Cela a contribué au recul du bénéfice brut au quatrième trimestre de 2021, par rapport à la même période l'an dernier.

De même, le résultat d'exploitation s'est établi à 32 millions $ au quatrième trimestre de 2021, comparativement à un résultat d'exploitation de 50 millions $ lors de la période correspondante en 2020, tandis que le BAIIA a reculé de 26 % pour s'établir à 52 millions $, contre 70 millions $ au quatrième trimestre de 2020.

Par conséquent, le résultat net s'est chiffré à 22 millions $, soit 0,34 $ par action, au quatrième trimestre de 2021, comparativement à un résultat net de 34 millions $, soit 0,52 $ par action, lors de la période correspondante en 2020.

RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2021

Les ventes pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont progressé de 8 % pour atteindre 2 750 millions $, comparativement aux ventes de 2 551 millions $ réalisées en 2020, malgré une incidence négative de la conversion des devises de 127 $ million. Si on exclut l'impact de la conversion des devises ainsi que l'apport des acquisitions, les ventes de bois traité sous pression ont augmenté de 232 millions $, soit 10 %, tandis que les ventes de billots et de bois d'œuvre affichent une hausse de 88 millions $. La progression des ventes est attribuable à la croissance interne enregistrée par l'ensemble des catégories de produits.

Produits en bois traité sous pression :

Poteaux destinés aux sociétés de services publics (34 % des ventes en 2021) : Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté pour atteindre 925 millions $ en 2021, comparativement aux ventes de 888 millions $ réalisées en 2020. Si on exclut l'apport des acquisitions de Cahaba Pressure et de Cahaba Timber réalisées en novembre 2021 ainsi que l'effet de conversion des devises, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté de 83 millions $, soit 9 %, en raison d'une forte demande générée par les programmes d'entretien de poteaux de distribution, de rajustements à la hausse des prix de vente en réponse à l'augmentation des coûts des matières premières et d'une composition des ventes plus avantageuse, incluant l'incidence de l'accroissement des volumes de vente des poteaux munis d'une enveloppe résistante au feu. Cette croissance a été en partie atténuée par une baisse des volumes générés par des projets.





: Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté pour atteindre 925 millions $ en 2021, comparativement aux ventes de 888 millions $ réalisées en 2020. Si on exclut l'apport des acquisitions de Cahaba Pressure et de Cahaba Timber réalisées en novembre 2021 ainsi que l'effet de conversion des devises, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté de 83 millions $, soit 9 %, en raison d'une forte demande générée par les programmes d'entretien de poteaux de distribution, de rajustements à la hausse des prix de vente en réponse à l'augmentation des coûts des matières premières et d'une composition des ventes plus avantageuse, incluant l'incidence de l'accroissement des volumes de vente des poteaux munis d'une enveloppe résistante au feu. Cette croissance a été en partie atténuée par une baisse des volumes générés par des projets. Traverses de chemin de fer (25 % des ventes en 2021) : Les ventes de traverses de chemin de fer se sont élevées à 700 millions $ en 2021, comparativement à des ventes de 733 millions $ en 2020. Si on exclut l'effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont augmenté de 13 millions $, soit 2 %, en raison essentiellement d'un accroissement des ventes réalisées auprès des clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1 par rapport à 2020, alors que la vigueur soutenue de la demande a plus que compensé les pressions exercées sur les prix dans la première moitié de l'exercice. Les ventes effectuées auprès des exploitants de chemins de fer de catégorie 1 sont demeurées relativement stables par rapport au précédent exercice.





: Les ventes de traverses de chemin de fer se sont élevées à 700 millions $ en 2021, comparativement à des ventes de 733 millions $ en 2020. Si on exclut l'effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont augmenté de 13 millions $, soit 2 %, en raison essentiellement d'un accroissement des ventes réalisées auprès des clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1 par rapport à 2020, alors que la vigueur soutenue de la demande a plus que compensé les pressions exercées sur les prix dans la première moitié de l'exercice. Les ventes effectuées auprès des exploitants de chemins de fer de catégorie 1 sont demeurées relativement stables par rapport au précédent exercice. Bois d'œuvre à usage résidentiel (28 % des ventes en 2021) : Les ventes dans la catégorie du bois d'œuvre à usage résidentiel ont augmenté pour atteindre 773 millions $, comparativement à des ventes de 665 millions $ en 2020. Si on exclut l'effet de conversion des devises, les ventes de bois d'œuvre à usage résidentiel ont progressé de 127 millions $, soit 19 %, grâce à la montée exceptionnelle des prix du bois d'œuvre sur le marché pendant les six premiers mois de l'année. Cette hausse a été en partie contrebalancée par une baisse des volumes de vente attribuable à un fléchissement de la demande des consommateurs par rapport à l'exercice précédent.





: Les ventes dans la catégorie du bois d'œuvre à usage résidentiel ont augmenté pour atteindre 773 millions $, comparativement à des ventes de 665 millions $ en 2020. Si on exclut l'effet de conversion des devises, les ventes de bois d'œuvre à usage résidentiel ont progressé de 127 millions $, soit 19 %, grâce à la montée exceptionnelle des prix du bois d'œuvre sur le marché pendant les six premiers mois de l'année. Cette hausse a été en partie contrebalancée par une baisse des volumes de vente attribuable à un fléchissement de la demande des consommateurs par rapport à l'exercice précédent. Produits industriels (5 % des ventes en 2021) : Les ventes de produits industriels sont demeurées relativement inchangées et se sont chiffrées à 121 millions $ en 2021, comparativement aux ventes de 119 millions $ réalisées en 2020. Si on exclut l'effet de conversion des devises, les ventes de produits industriels ont progressé de 9 millions $, soit 8 %, en raison essentiellement d'une augmentation des projets nécessitant des poutres et des pieux par rapport à 2020, en partie contrebalancée par un recul des ventes de bois destiné aux projets de ponts et de passages à niveau.



Billots et bois d'œuvre :

Billots et bois d'œuvre (8 % des ventes en 2021) : Les ventes dans la catégorie des billots et du bois d'œuvre se sont élevées à 231 millions $ en 2021, en hausse de 60 % par rapport à celles de 146 millions $ effectuées en 2020. L'augmentation est attribuable à la montée exceptionnelle des prix du bois d'œuvre dans la première moitié de l'exercice.

Grâce à la croissance des ventes, le bénéfice brut a augmenté pour s'élever à 456 millions $, contre 446 millions $ en 2020, tandis que le BAIIA a progressé pour atteindre un niveau record de 400 millions $, comparativement à 385 millions $ en 2020. L'augmentation du bénéfice brut et du BAIIA est principalement attribuable à la hausse des prix de vente du bois d'œuvre à usage résidentiel, qui a dépassé l'augmentation des coûts du bois d'œuvre, de même qu'à l'amélioration des prix de vente, une composition des ventes plus avantageuse et un accroissement des volumes dans la catégorie des poteaux destinés aux sociétés de services publics. Cette augmentation a été en partie contrebalancée par un fléchissement de la demande de bois d'œuvre à usage résidentiel, une baisse des prix de vente des traverses de chemin de fer et l'incidence négative de la dépréciation du dollar américain. Étant donné, toutefois, que la hausse des coûts a progressé plus rapidement que les rajustements à la hausse des prix de vente, en raison du décalage des rajustements contractuels des prix de vente, la marge du BAIIA a diminué pour s'établir à 14,5 %, comparativement à une marge de 15,1 % lors du précédent exercice.

Le résultat net pour l'exercice 2021 a atteint 227 millions $, en hausse de 8 % par rapport au résultat net de 210 millions $ dégagé en 2020. Le résultat par action s'est établi à 3,49 $ en 2021, en hausse de 12 % par rapport au résultat par action de 3,12 $ réalisé en 2020. Le résultat par action a bénéficié de l'impact positif de l'augmentation du résultat net et du rachat d'actions par la Société aux termes de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES EN CAPITAL ROBUSTES

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, les activités d'exploitation de Stella-Jones ont généré des flux de trésorerie de 251 millions $. La Société a investi 129 millions $ dans des acquisitions stratégiques, 64 millions $ dans des immobilisations corporelles et incorporelles, et a remis 155 millions $ de capital aux actionnaires par le biais du versement de dividendes et du rachat d'actions. Au 31 décembre 2021, la situation financière de la Société demeurait solide : le ratio dette nette/BAIIA s'établissait à 2,2 x et les liquidités disponibles s'élevaient à 329 millions $.

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

Le 8 novembre 2021, la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté l’avis d’intention de Stella-Jones de procéder à une offre publique de rachat (« OPR ») dans le cours normal des activités visant l’achat, aux fins d’annulation, de jusqu’à 4 000 000 actions ordinaires au cours de la période de 12 mois commençant le 12 novembre 2021 et se terminant le 11 novembre 2022, ce qui représente environ 8 % de ses actions ordinaires détenues par le public (« 2021-2022 » OPR).

Au cours de la période de trois mois close le 31 décembre 2021, la Société a racheté 721 548 actions ordinaires à des fins d’annulation pour une contrepartie de 30 millions $ aux termes de son OPR. Au cours de l’exercice 2021, la Société a racheté un total de 2 447 419 actions ordinaires à des fins d’annulation pour une contrepartie de 108 millions $ aux termes de ses OPR alors en vigueur.

Après la clôture de l'exercice, soit le 8 mars 2022, la Société a obtenu l’approbation de la TSX pour modifier son OPR dans le but d’accroître le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être rachetées par la Société aux fins d’annulation au cours de la période de 12 mois se terminant le 11 novembre 2022, pour le faire passer de 4 000 000 à 5 000 000 actions ordinaires, ce qui représente environ 10 % de ses actions ordinaires détenues par le public au 31 octobre 2021. Cette modification à l’OPR entrera en vigueur le 14 mars 2022 et sera maintenue jusqu’au 11 novembre 2022 ou à toute date antérieure à laquelle la Société aura acquis le nombre maximal d’actions ordinaires autorisé aux termes de l’OPR. Toutes les autres modalités et conditions de l’OPR sont demeurées inchangées. Les achats d'actions aux termes de l'OPR sont effectués pour le compte de Stella-Jones par un courtier inscrit par l'intermédiaire de la TSX.

HAUSSE DE 11 % DU DIVIDENDE TRIMESTRIEL QUI EST PORTÉ À 0,20 $ PAR ACTION

Le 8 mars 2022, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,20 $ par action ordinaire, ce qui représente une hausse de 11 % par rapport au précédent dividende trimestriel, sur les actions ordinaires en circulation de la Société, payable le 22 avril 2022 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la clôture des affaires le 4 avril 2022. Il s'agit d'un dividende admissible.

PERSPECTIVES

Dans le but de mieux rendre compte de sa dynamique commerciale, la Société formule désormais ses prévisions financières dans une perspective triennale. Au cours des 3 prochaines années, Stella-Jones anticipe une croissance soutenue de ses ventes et de son BAIIA. Elle prévoit de générer une croissance annuelle de ses ventes avoisinant 5 %, en comparaison des niveaux pré-pandémiques de 2019, et a comme objectif de maintenir une marge du BAIIA d'environ 15 % pour la période 2022-2024.

Par catégorie de produits pour la période s'échelonnant de 2022 à 2024 :

La Société élargira son programme de dépenses en immobilisation et investira de 90 à 100 millions $ supplémentaires afin de soutenir la croissance interne anticipée à un chiffre dans le haut de la fourchette de sa catégorie des poteaux destinés aux sociétés de services publics;

La Société continue de s'attendre à une croissance à un chiffre dans le bas de la fourchette dans la catégorie des traverses de chemin de fer; et

Dans la catégorie du bois d'œuvre à usage résidentiel, la Société anticipe une demande stable à long terme, mais s'attend à une normalisation des prix du bois d'œuvre sur le marché. Par conséquent, la Société s'attend à ce que ses ventes de bois d'œuvre à usage résidentiel diminuent par rapport aux niveaux atteints en 2021, et suppose que les ventes pour la période 2022-2024 surpassent d'environ 35 % leurs niveaux pré-pandémiques de 2019.



Au vu de la normalisation anticipée des prix du bois d'œuvre et de la croissance prévue des activités liées aux infrastructures de la Société, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics, de traverses de chemin de fer et de produits industriels devraient représenter d'ici 2024 de 75 à 80 % des ventes totales, tandis que la proportion relative des ventes de bois d'œuvre à usage résidentiel devrait se stabiliser dans une fourchette de 20 à 25 %.

En se fondant sur son modèle d'affaires actuel, la Société projette de remettre aux actionnaires environ 500 à 600 millions $ au cours de la période 2022-2024.

La Société prévoit de réaliser d'autres acquisitions susceptibles de contribuer à la poursuite de la croissance dans ses catégories de produits liées aux infrastructures. Elle compte également examiner des occasions de croissance dans des secteurs d'activité adjacents où elle pourrait mettre à contribution ses connaissances fondamentales et ses attributs clés pour générer des flux de trésorerie robustes et soutenus. En ce qui a trait aux acquisitions stratégiques, la Société prévoit d'augmenter son effet de levier pour financer de telles opportunités. Concernant sa stratégie d'affectation des capitaux, la Société vise un ratio d'endettement de 2,0 x à 2,5 x et pourrait temporairement dévier et dépasser cette cible pour réaliser des acquisitions.

Les prévisions financières de la Société sont fondées sur ses perspectives actuelles et tiennent compte d'un certain nombre d'hypothèses économiques et de marché. Veuillez consulter le rapport de gestion de la Société pour la liste complète des hypothèses.

TÉLÉCONFÉRENCE

Stella-Jones tiendra une conférence téléphonique le 9 mars 2022, à 10 h, heure de l'Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1-438-803-0545 (pour les participants de Toronto ou d'outremer) ou le 1-888-440-2194 (pour tous les autres participants d'Amérique du Nord). Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-800-770-2030 et en entrant le code 4899896 sur votre clavier téléphonique. L'enregistrement sera accessible à compter de 13 h 30, le mercredi 9 mars 2022, jusqu'à 23 h 59, le mercredi 16 mars 2022.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est le chef de file en matière de produits en bois traité sous pression en Amérique du Nord. La Société fournit des poteaux en bois à l'ensemble des grandes sociétés de services publics d'électricité et entreprises de télécommunications du continent, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. Stella-Jones fournit aussi des produits industriels, notamment du bois pour les ponts ferroviaires et les passages à niveau, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations, du bois de construction et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre et d’accessoires à usage résidentiel de première qualité qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir le marché canadien par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l’information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, la conjoncture économique et la situation des marchés (y compris les répercussions de la pandémie du coronavirus), l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, les prix de vente des produits, la disponibilité et le coût des matières premières, les fluctuations des taux de change et la capacité de la Société à lever des capitaux. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels. La Société décline toute responsabilité de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prospective afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou d’autres changements survenant après la date des présentes, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Avis aux lecteurs : Les états financiers consolidés audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que le rapport de gestion peuvent être consultés sur le site Web de Stella-Jones au www.stella-jones.com .

Stella-Jones Inc. États consolidés du résultat net (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire)





Pour les périodes de

trois mois closes les 31

décembre, Pour les

exercices clos les

31 décembre, 2021 2020 2021 2020 $ $ $ $ Ventes 545 533 2 750 2 551 Charges Coût des ventes (incluant amortissement de (3 mois -17 $ (16 $ en 2020) et 12 mois - 63 $ (62 $ en 2020) 480 448 2 294 2 105 Frais de vente et d'administration (incluant amortissement (3 mois - 3 $ (4 $ en 2020 ) et 12 mois - 11 $ (14 $ en 2020 )) 32 32 127 125 Autres pertes, montant net 1 3 3 12 513 483 2 424 2 242 Résultat d'exploitation 32 50 326 309 Charges financières 6 5 23 25 Résultat avant impôts 26 45 303 284 Charge d'impôts sur le résultat Exigibles (4 ) 8 64 66 Différés 8 3 12 8 4 11 76 74 Résultat net de l’exercice 22 34 227 210 Résultat de base et dilué par action ordinaire 0,34 0,52 3,49 3,12





Stella-Jones Inc. États consolidés de la situation financière (en millions de dollars canadiens)

(en millions de dollars canadiens)

2021 2020 $ $ Actif Actif courant Créances 230 208 Stocks 1 106 1 075 Impôts sur le résultat à recouvrer 9 — Autres actifs courants 43 36 1 388 1 319 Actif non courant Immobilisations corporelles 629 574 Actifs au titre du droit d'utilisation 138 135 Immobilisations incorporelles 158 115 Goodwill 341 280 Instruments financiers dérivés 3 — Autres actifs non courants 8 3 2 665 2 426 Passif et capitaux propres Passif courant Comptes créditeurs et charges à payer 162 137 Impôts sur le résultat à payer 1 19 Instruments financiers dérivés — 2 Partie courante de la dette à long terme 33 11 Partie courante des obligations locatives 35 33 Partie courante des provisions et autres passifs non courants 11 16 242 218 Passif non courant Dette à long terme 701 595 Obligations locatives 109 106 Passifs d'impôt différé 137 104 Provisions et autres passifs non courants 15 15 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 13 15 1 217 1 053 Capitaux propres Capital-actions 208 214 Résultats non distribués 1 161 1 079 Cumul des autres éléments du résultat global 79 80 1 448 1 373 2 665 2 426





Stella-Jones Inc. Tableaux consolidés des flux de trésorerie (en millions de dollars canadiens)





2021 2020 $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de l’exercice 227 210 Ajustements pour Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 25 26 Dotation aux amortissements des actifs au titre du droit d'utilisation 38 38 Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles 11 12 Gains sur instruments financiers dérivés — (2 ) Charges financières 23 25 Impôts sur le résultat exigibles 64 66 Impôts sur le résultat différés 12 8 Provisions et autres passifs non courants (7 ) 14 Autres (5 ) 5 388 402 Variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie Créances (19 ) (32 ) Stocks (21 ) (123 ) Autres actifs courants (7 ) (2 ) Comptes créditeurs et charges à payer 24 1 (23 ) (156 ) Intérêts versés (23 ) (26 ) Impôts sur le résultat payés (91 ) (42 ) 251 178 Activités de financement Produit de la dette à court terme 125 — Remboursement de la dette à court terme (123 ) — Variation nette des facilités de crédit rotatif (13 ) 20 Produit de la dette à long terme 247 — Remboursement de la dette à long terme (105 ) (8 ) Remboursement des obligations locatives (35 ) (35 ) Dividendes sur les actions ordinaires (47 ) (40 ) Rachat d'actions ordinaires (108 ) (60 ) Autres 1 (1 ) (58 ) (124 ) Activités d'investissement Acquisition d’entreprises (129 ) — Acquisition d'immobilisations corporelles (48 ) (42 ) Acquisition d'immobilisations incorporelles (16 ) (13 ) Autres — 1 (193 ) (54 ) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l’exercice — — Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l’exercice — — Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice — —

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Cette rubrique présente des informations requises par le Règlement 52-112 – Information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières à l’égard de « mesures financières déterminées » (telles qu’elles sont définies dans le Règlement).

Les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent :

Le bénéfice brut : les ventes moins le coût des ventes

: les ventes moins le coût des ventes Le BAIIA : le résultat d’exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d’utilisation et des immobilisations incorporelles (aussi appelé le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement)

: le résultat d’exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d’utilisation et des immobilisations incorporelles (aussi appelé le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement) La dette nette : la somme de la dette à long terme et des obligations locatives (y compris la partie courante)



Les ratios non conformes aux PCGR comprennent :

La marge du bénéfice brut : le bénéfice brut divisé par les ventes de la période correspondante

: le bénéfice brut divisé par les ventes de la période correspondante La marge du BAIIA : le BAIIA divisé par les ventes de la période correspondante

: le BAIIA divisé par les ventes de la période correspondante La dette nette/BAIIA : la dette nette divisée par le BAIIA



Les autres mesures financières déterminées comprennent :

La marge d’exploitation : le résultat d’exploitation divisé par les ventes de la période correspondante



La direction considère que ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières constituent de l’information utile pour les investisseurs avertis relativement aux résultats d’exploitation, à la situation financière et aux flux de trésorerie de la Société puisqu’elles fournissent des mesures additionnelles de sa performance. La direction utilise des mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières pour faciliter la comparaison de sa performance opérationnelle et financière d’une période à l’autre, l’établissement des budgets annuels et l’évaluation de la capacité de la Société à assumer le service de la dette, effectuer les dépenses en capital nécessaires et combler ses besoins en fonds de roulement dans le futur. La direction utilise la dette nette pour calculer le niveau d’endettement de la Société, ses besoins de liquidité futurs et ses ratios de levier financier.

Les tableaux qui suivent présentent les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures les plus comparables des PCGR.

Rapprochement du résultat d’exploitation

avec le BAIIA Périodes de trois mois closes

les 31 décembre Exercices clos les

31 décembre (en millions $) 2021 2020 2021 2020 Résultat d’exploitation 32 50 326 309 Dotation aux amortissements 20 20 74 76 BAIIA 52 70 400 385