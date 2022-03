HEXO annonce l’élection des administrateurs

English French

GATINEAU, Québec, 09 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) (« HEXO »), producteur majeur de produits de cannabis de haute qualité, a annoncé aujourd’hui que, lors de l’assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 8 mars 2022, chacun des sept candidats aux postes d’administrateur a été élu comme administrateur de HEXO. Les résultats détaillés du vote figurent ci-après.



Candidat Votes favorables Abstentions Total des votes Pourcentage des votes favorables Pourcentage des abstentions Mark Attanasio 108 012 980 0 108 012 980 100 % 0 % Vincent Chiara 108 012 980 0 108 012 980 100 % 0 % Hélène F. Fortin 77 240 203 3 920 563 81 160 766 95,17 % 4,83 % Rose Marie Gage 58 310 763 22 850 002 81 160 765 71,85 % 28,15 % Rob Godfrey 108 012 980 0 108 012 980 100 % 0 % Peter James Montour 75 782 705 5 378 060 81 160 765 93.37 % 6,63 % Will Montour 77 304 011 3 856 755 81 160 766 95,25 % 4,75 %

Tous les autres points à l’ordre du jour ont été approuvés, y compris la reconduction du mandat de PricewaterhouseCoopers LLP comme auditeurs de HEXO, le changement d’emplacement du siège social de HEXO, l’augmentation du nombre maximum d’administrateurs pour le faire passer de dix à douze, le regroupement proposé des actions et l’approbation des attributions non attribuées et de certains octrois antérieurs aux termes du régime incitatif à long terme de portée générale modifié et mis à jour de HEXO. Des renseignements supplémentaires sur ces points à l’ordre du jour sont présentés dans le rapport sur les résultats du vote et dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction disponibles sous le profil de HEXO sur SEDAR.

À propos d’HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques, dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Namaste Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale, REUP et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Compte tenu des récentes acquisitions de Redecan et de 48North par HEXO, celle-ci occupe la première place parmi les sociétés du secteur des produits du cannabis au Canada sur le plan des marchés du cannabis récréatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs :

invest@hexo.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias :