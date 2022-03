Sirios reçoit la certification UL ECOLOGO® pour l’exploration minière responsable

English French

MONTRÉAL, 09 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En accord avec son engagement envers le développement durable, l’équipe de Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI) est fière d'annoncer qu'elle a reçu la certification ECOLOGO® UL 2723 (« certification ECOLOGO® UL ») pour les entreprises d'exploration minière. L’obtention de cette certification indépendante démontre la volonté de Sirios de continuer à mener ses opérations selon les plus hauts standards en matière de pratiques environnementales, sociales, économiques et de gouvernance.



La certification ECOLOGO® UL a été développée par UL, un organisme de certification indépendant, en se basant sur le travail accompli depuis 2012 par la Chaire en entrepreneuriat minier de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) en collaboration avec L’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ). La norme, soutenue par l’industrie et les autorités gouvernementales, vise à évaluer et promouvoir les pratiques responsables des sociétés d’exploration minière et de leurs contracteurs.

Le processus de certification implique la vérification par un auditeur indépendant de nombreux indicateurs liés aux pratiques en matière d’environnement, de santé et sécurité au travail, de relations avec les communautés, de relations avec les Premières Nations, d’éthique des affaires et de transparence, d’efficience économique, de contribution à l’économie locale, etc.

Suite à l’obtention de la certification ECOLOGO® UL, Dominique Doucet, président et chef de la direction de Sirios, a déclaré : « L’obtention de cette certification démontre à nos parties prenantes et investisseurs qu’un tiers indépendant et réputé mondialement a reconnu la qualité de nos activités et procédures, à la suite d’un processus d’évaluation minutieux. Il y a de quoi en être fiers. Cela dit, nous ne comptons pas en rester là et nous entendons continuer à perfectionner nos pratiques au fur et à mesure que notre travail avance. Le développement de projets durables et responsables a toujours été et restera au cœur de la mission de Sirios. »

Ressources Sirios tient à remercier l’AEMQ ainsi que les personnes-ressources de leur programme d’accompagnement à l’obtention de la certification ECOLOGO® UL pour leur collaboration. Nous apprécions grandement leur soutien et leurs conseils et nous sommes reconnaissants de leur contribution au succès de nos efforts.

À propos de Sirios

Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, Ressources Sirios inc. se concentre principalement sur sa découverte d’or Cheechoo tout en explorant activement le haut potentiel aurifère de ses autres propriétés.

À propos d’UL

Underwriters Laboratories (UL) est une société mondiale indépendante avec plus d’un siècle d’expertise dans le domaine des essais et de la certification par des tiers. UL est accrédité au Canada par le Conseil canadien des normes (CCN).

Certification UL ECOLOGO ® pour l’exploration minière

https://canada.ul.com/fr/programmesulc/explores

https://spot.ul.com

À propos de l’AEMQ

L'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) est un organisme à but non lucratif qui représente les acteurs du secteur minier québécois. Fondée en 1975 afin d'accroître l'intensité de l'exploration minière au Québec et d'appuyer le développement de l'entrepreneuriat minier québécois, l’AEMQ regroupe aujourd'hui 1 200 membres individuels et 150 membres corporatifs.

Accompagnement de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ)

https://aemq.org/certification-a-propos

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Contactez :

Dominique Doucet, président, ing.

Tél. : (514) 918-2867

ddoucet@sirios.com

Site web : www.sirios.com