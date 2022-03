Fresche Solutions fait l’acquisition de Trinity Guard en vue d’offrir une solution de pointe en matière de sécurité, de conformité et de détection des intrusions pour IBM i

English French

MONTREAL, 09 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Fresche Solutions est heureuse d’annoncer l’acquisition de Trinity Guard , un chef de file de calibre mondial dans le domaine des logiciels et des services en matière de sécurité, d’audit et de détection qui offre des capacités essentielles en vue de détecter les cybercrimes, qui ne cessent de se multiplier, et de se protéger contre eux.



Qu’elle emprunte la forme de logiciels rançonneurs, de logiciels malveillants, de vols de données et de tentatives d’hameçonnage, la cybercriminalité constitue l’une des menaces les plus importantes auxquelles sont confrontées les organisations de nos jours, alors que l’on estime que le coût moyen d’une brèche de sécurité imputable à un logiciel rançonneur est de 4,62 M$.

Plusieurs organisations dont les applications vitales sont implantées sur la plateforme IBM i estiment que leurs systèmes sont impénétrables, ce qui leur confère un faux sentiment de sécurité. Bien que, traditionnellement, la plateforme IBM i ait été considérée comme représentant une solution sécuritaire, plusieurs des vulnérabilités trouvent leur origine au niveau de l’authentification et de l’accès basés sur le rôle et la configuration. De surcroît, alors qu’un nombre sans cesse croissant d’entreprises se tournent vers le nuage informatique, les logiciels libres et les technologies Web, leur risque associé aux cybermenaces croît de manière exponentielle.

« Quel que soit l’endroit où sont stockées vos données, nul n’est à l’abri du piratage, affirme Tony Perera, chef de la direction de Trinity Guard. Si tout le monde peut se doter d’un pare-feu onéreux et complet, quiconque ne protège pas les données qui se trouvent sur la plateforme IBM i est vulnérable sur le plan de la sécurité. En unissant nos forces à celles de Fresche, nous pouvons offrir à un plus grand nombre d’entreprises du monde entier nos solutions en matière de protection, en plus de les aider à protéger leurs applications vitales, leurs opérations et leur réputation. »

Établie à Houston et fondée par des cadres possédant des décennies d’expertise en matière de sécurité et à l’égard de la plateforme IBM i, la société Trinity Guard occupe un créneau unique dans le contexte d’IBM i. En effet, la suite d’outils proposée par la société a été spécialement élaborée afin de faire face aux défis complexes qui se posent aujourd’hui sur les plans de la sécurité et de la conformité, et qui visent la sécurité des bases de données, la sécurité des points de sortie, l’audit et le chiffrement. La suite inclut des fonctionnalités intégrées de cartographie de contenu qui assurent l’exactitude et la conformité sur le plan de la cybersécurité avec la réglementation, dont la norme de sécurité de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS) et le règlement général sur la protection des données (GDPR). Conçu dans un esprit de convivialité, le logiciel est doté d’un tableau de bord moderne, au caractère intuitif, qui génère des alertes en temps réel et offre une façon plus simple de gérer l’intégralité du système et de confronter les menaces avant même qu’elles surviennent.

La suite Trinity Guard possède également la caractéristique toute particulière de fournir de l’information analysée détaillée en matière de sécurité et sur les événements systèmes à toutes les solutions importantes faisant appel à la gestion des informations et des événements de sécurité (GIES). Cela permet d’assurer facilement la communication ascendante des activités essentielles en matière de sécurité en temps réel. Dans les organisations qui traitent d’importants volumes de données, il arrive fréquemment que les intrusions ne soient pas détectées si celles-ci ne disposent pas de capacités en matière d’analyse et de communication ascendante des événements. Telle a été la principale cause de plusieurs violations de données survenues récemment.

Le logiciel est disponible sous forme d’offre groupée ou de modules individuels. Des forfaits d’abonnement et d’octroi de licence flexibles le rendent hautement accessible, à un moment où les organisations sont tenues de redoubler d’effort sur le plan de la sécurité.

« Nous sommes ravis d’accueillir Trinity Guard au sein de la famille Fresche, déclare Stephen Woodard, chef de la direction de Fresche Solutions. Trinity Guard est l’une des seules entreprises dont nous avons pu établir qu’elle réalisait des investissements importants à l’égard du développement actif de ses produits; nos clients seront donc non seulement en mesure de faire face aux problèmes en matière de sécurité d’aujourd’hui, mais également à ceux de demain. Il s’agit indiscutablement de la solution la plus évoluée en matière de sécurité et de conformité disponible sur le marché et cette entreprise représente une énorme valeur ajoutée pour les clients de Fresche. Ensemble, nous pouvons désormais offrir à nos clients et au marché des services et des logiciels de modernisation d’applications, d’infrastructure et de sécurité qui relèvent les trois principaux défis auxquels sont actuellement confrontées les organisations utilisant IBM i. »

Les responsables d’American Pacific Group (APG), le cabinet de capital-investissement qui soutient la société Fresche, ont également souhaité formuler les commentaires suivants par la bouche de Fraser Preston, directeur général d’APG : « Trinity Guard représente un complément tout à fait naturel pour Fresche et nous sommes enthousiastes à l’égard de l’avenir et de la croissance accélérée que pourra ainsi connaître Fresche. Trinity Guard représente la deuxième acquisition réalisée au cours des cinq derniers mois, avec Abacus Solutions, et elle vient encore affirmer notre vision pour le marché et nos objectifs de croissance. Nous prévoyons continuer d’investir dans de nouvelles technologies, en plus d’élargir la position qu’occupe Fresche sur le marché, de même que sa marque, en réalisant d’autres acquisitions. »

Trinity Guard deviendra une division de Fresche et continuera d’exercer ses activités et de fonctionner sous sa propre dénomination sociale. Fresche demeure une entreprise d’envergure mondiale disposant de bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et en Inde, et elle intégrera les bureaux de Trinity Guard à Houston, au Texas.

À propos de Fresche Solutions

Des applications à l’infrastructure, Fresche donne vie aux expériences numériques, en résolvant des problèmes opérationnels complexes pour nos clients, par le recours à des solutions innovantes en matière de TI. Des entreprises du monde entier se tournent vers nous pour offrir de la valeur dans plusieurs domaines essentiels, au rang desquels figurent le développement d’applications personnalisées, la modernisation d’actifs logiciels existants de très grande valeur, les services gérés, l’infonuagique, l’infrastructure et les solutions en matière de dotation d’experts.

L’étendue et la profondeur de nos services, de nos produits et de nos outils automatisés destinés notamment aux plateformes IBM i, Windows et Linux aident les organisations à atteindre de nouveaux sommets et à réaliser leurs aspirations numériques, s’agissant de survivre et de s’épanouir avec succès dans les marchés d’aujourd’hui qui ne cessent d’évoluer.

www.freschesolutions.com

À propos de Trinity Guard

Trinity Guard a révolutionné le domaine de la sécurité touchant IBM i avec l’introduction en 2013 d’une solution d’audit de la sécurité de prochaine génération. Aujourd’hui, Trinity Guard continue à se distinguer sur le plan de l’innovation. La suite de sécurité IBM i, les produits d’audit de sécurité Linux de même que les produits de gestion de la sécurité centralisée de Trinity Guard fournissent des solutions hautement intégrées en matière d’audit, de détection des intrusions et de renforcement de la sécurité à ses clients à travers le monde. L’équipe mondiale d’ingénieurs en cybersécurité de Trinity Guard se consacre à l’élaboration de logiciels de calibre mondial qui sont à la fois simples, pratiques et efficaces, afin de défendre nos clients dans la bataille qu’ils livrent contre la cybercriminalité.

www.trinityguard.com

