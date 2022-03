FourKites, 암스테르담에서 열린 세계 최대 글로벌 공급망 지속가능성 행사에서 강력한 Net Zero 계획 공개

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

암스테르담, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 1위의 실시간 공급망 가시성 플랫폼을 공급하는 FourKites 가 세계 유수 기업들이 공급망 배출량을 줄이면서 각자 목표를 달성할 수 있도록 도울 Net Zero 계획을 새로 발표했다. 계획의 일환으로 FourKites는 자원 소비 및 폐기물 발생에 대한 가시성을 더욱 정확하게 제공해주는 분석 툴인 Sustainability Hub를 선보였으며, Sustainability Advisory Board를 설립, 지속가능성에 대한 연구 계획 등을 공개했다.



Sustainability Hub는 기술 개발 및 협력을 통해 기업들이 지속가능성 노력을 확대하도록 돕는 FourKites의 최신 성과다. 이 플랫폼은 다음과 같은 신규 도구와 기능을 고객사에 제공한다.

지속가능성 목표를 입력하고 절감 배출량을 정확하게 추적함

조직 목표와 익명화된 업계 데이터를 토대로 각 조직의 진행 상황을 업계 평균 대비 측정함

로드 레벨 상세 정보를 심층 분석해 최적화 기회를 좀 더 정확하게 포착함

요약 대시보드를 통해 진행 상황을 추적함

분석과 시나리오 모델링을 이용해 배출량 감소에 대한 새로운 통찰력을 가시화함



Sustainability Hub는 업계 최초의 Sustainability Dashboards 를 토대로 만들어졌다. 이 무료 솔루션은 기업들이 공급망 내에서 온실가스 배출량이 많은 지역을 특정해 좀 더 효과적인 지속가능성 전략을 구상할 수 있도록 돕는다.

이번 발표는 FourKites의 2022 Global Supply Chain Sustainability Summit 과 함께 이뤄진 것으로, 이 회담에는 Sony, AB InBev, DHL, Future Planet, Volvo Group 등 기업들의 4,000여 명 경영진과 지속가능성 책임자들이 모여 공급망 혁신을 통해 환경적으로 긍정적인 영향을 만들어내는 방법을 논의했다.

Gartner에 따르면 “기술 없이 지속가능성 의제를 확장할 방법은 없다. CSCO는 디지털화에 대한 집중도가 더 높아질 것으로 예상한다. 72%는 기업이 계속 디지털화를 꾀하고 신기술을 통합하리라 응답했는데, 이는 공급망이 그와 함께 계속 적응해야 한다는 것을 의미한다*"고 분석했다. 이를 위해 FourKites는 기업들이 장기적인 지속가능성 목표를 달성할 수 있도록 업계 혁신을 꾸준히 추진하고 업계 주요 이해관계자들 간의 논의를 활성화하려 노력해왔다.

Henkel에서 세탁 및 홈케어 국제물류 책임자로 있는 Paul Avampato는 “우리는 수송 과정에서 가시성을 확보하는 것이 중요하다고 판단해 수 년 전부터 FourKites를 이용하고 있다”면서 “현재 우리는 그 데이터를 이용해 공급망 효율성을 높이고 지속가능성 목표를 달성하려 노력 중”이라고 말했다.

Sustainability Hub는 고객사의 지속가능성 목표 달성을 위해 FourKites가 꾀한 다면적 전략의 일부이다. 기타 프로그램과 솔루션은 다음과 같다.

FourKites 창립자이자 CEO인 Mathew Elenjickal은 “지속가능성은 FourKites 철학의 핵심으로 우리는 Fortune 1000 고객사들이 공급망 전반에 걸쳐 지속가능성을 이식하도록 만드는 데 주력을 다하고 있다”면서 “업계에 지속가능성 의제를 개진하고 고객사들이 환경에 유의미한 영향을 끼칠 수 있도록 지원하는 우리 팀이 무척 자랑스럽다”고 말했다.

*Gartner, “CSCO Response to Environmental Sustainability Trends for Supply Chain in 2022,” Sarah Watt, Laura Rainier, Heather Wheatley, Simon Bailey, Andrew Stevens, Kristin Moyer. 2022년 1월 24일 발간.

FourKites 개요

FourKites®는 세계 1위 공급망 가시성 플랫폼으로 운송을 넘어 야적장, 창고, 상점 등으로 가시성을 확장하고 있다. 도로, 철도, 해양, 항공, 소포 및 택배에 걸쳐 매일 250만 건 이상의 출하량을 추적하고 185개국에 진출한 FourKites는 실시간 데이터와 강력한 머신러닝을 결합해 기업들이 엔드투엔드 공급망을 디지털화할 수 있도록 지원한다. 상위 10개 CPG(소비재) 기업 중 9개, 상위 20개 식음료 기업 중 18개 등 1000개 이상의 세계적 브랜드가 FourKites를 통해 비즈니스를 혁신하고 민첩성, 효율성, 지속가능성을 갖춘 공급망을 구축하고 있다. 자세한 정보는 https://www.fourkites.com/ 에서 확인할 수 있다.

