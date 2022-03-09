FourKites在阿姆斯特丹举行的世界最大的全球供应链可持续发展活动上发布强有力的净零倡议

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阿姆斯特丹, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界领先的实时供应链可见性平台 FourKites 今天宣布其新的净零倡议，以帮助世界领先公司实现他们的组织目标。FourKites在该公告中推出了可持续发展中心，一套可以更好地了解资源消耗和废物产生情况的分析工具；一个新的可持续发展咨询委员会；以及正在进行中的有关可持续发展的原创研究。



可持续发展中心是FourKites持续专注于通过技术和合作帮助企业扩大可持续发展工作规模的最新阶段。该平台将包括新的工具和功能，让客户能够：

输入他们的可持续发展目标并更准确地跟踪已减少的排放

根据组织目标和匿名行业数据基准测试针对行业平均水平的进展

向下滚动到额外的负载级详细信息，以更好地确定优化的机会

通过单个汇总仪表板跟踪进度

使用分析和情景建模来显示新的减排洞察



可持续发展中心以公司的业界首个 可持续发展仪表板为基础 ，是一个免费解决方案，让公司能够识别其供应链内造成温室气体高水平排放的特定领域，从而制定更有效的可持续发展战略。

该公告在FourKites的 2022年供应链可持续发展峰会 上发布，该峰会汇集了来自索尼、AB InBev、DHL、Future Planet、Volvo Group和其他组织的4000多位供应链高管和可持续发展思想领导者，探讨如何通过供应链转型推动积极的环境影响。

根据Gartner观点：“没有技术，我们就无法扩大可持续发展议程规模。首席供应链执行官（CSCO）们预计对数字化的关注度会增加。72%的代表表示，企业将继续对新技术进行数字化和整合，这意味着供应链将需要不断调整。”*为此，FourKites继续推动行业创新和促进行业内关键利益相关方的讨论，以帮助企业实现长期可持续发展目标。

汉高公司的洗衣及家具护理业务国际物流总监Paul Avampato表示：“我们几年前就开始使用FourKites，因为我们知道运输过程中的可见性非常重要。现在，我们正在使用这些数据来提高供应链的效率，并帮助实现我们的可持续发展目标。”

可持续发展中心是FourKites多面战略的最新组成部分，可帮助客户实现可持续发展目标。 其他计划和解决方案包括：

FourKites创始人兼首席执行官Mathew Elenjickal表示：“可持续发展是我们FourKites理念的核心原则，我们专注于让我们的财富1000强客户将可持续发展融入其供应链的各个层级。 我为我们的团队深感自豪，他们推动行业可持续发展议程并帮助我们的客户对环境产生有意义的影响。”

*Gartner，“首席供应链执行官（CSCO）对2022年供应链环境可持续发展趋势的回应” ，Sarah Watt、Laura Rainier、Heather Wheatley、Simon Bailey、Andrew Stevens、Kristin Moyer。发表于2022年1月24日。

关于FourKites

FourKites®是全球位列第一的 供应链可视化平台 ，将运输可视化扩展到装载现场、仓库、商店和其他区域。FourKites每天跟踪通过公路、铁路、海洋、航空、包裹和快递员运送到185个国家和地区的250多万批货物，将实时数据和强大的机器学习相结合，帮助公司实现端到端供应链的数字化。1000多家全球最受认可的品牌——包括前10大快速消费品公司中的9家以及前20大食品和饮料公司中的18家——信任FourKites，并以此实现业务转型并创建更敏捷、更高效和更可持续的供应链。如需了解更多信息，请访问 https://www.fourkites.com/ 。

媒体联系人：

Marianna Vyridi

Big Valley Marketing（FourKites）

（650）468-3263

mvyridi@bigvalley.co

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b7ddb233-dbfd-4348-a8a1-1a138c40b14d