在阿姆斯特丹舉行的世界上最大的全球供應鏈可持續發展活動中，FourKites 推出強大的淨零倡議

阿姆斯特丹, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FourKites 是全球領先的實時 供應鏈可視化平台 ,今天宣佈推出新的淨零倡議,以幫助世界領先的公司實現減少供應鏈排放的組織目標。作為公告的一部分,FourKites 推出了 Sustainability Hub,這是一套分析工具,為資源消耗和廢物產生提供更好的可見度;一個新的可持續發展顧問委員會;以及一項正在進行的圍繞著可持續性的原創研究。



Sustainability Hub 是 FourKites 持續關注的最新階段,透過技術和合作幫助公司努力擴大可持續發展。該平台將包括新的工具和功能,讓客戶能夠:

輸入他們的可持續發展目標,並更準確地追蹤所節省的排放量

根據組織目標和匿名行業數據,針對行業平均水平進行基準測試

深入了解其他負載級別詳細資料,以更好地確定優化機會

透過單個概覽儀表板追蹤進度

使用分析和情境模組來獲得有關減排的新見解



Sustainability Hub 建立在公司業界首創的 Sustainability Dashboards 之上,這是一個免費的解決方案,可讓公司識別其供應鏈中導致高水平溫室氣體排放的特定區域,以便其可以制定更有效的可持續發展策略。

該公告配合 FourKites 的 2022 年全球供應鏈可持續發展峰會 ,匯聚了來自 Sony、AB InBev、DHL、Future Planet、Volvo Group 等組織的 4,000 多名供應鏈高層和可持續發展思想領袖,討論如何透過供應鏈轉型推動正面的環境影響。

按照 Gartner 的說法:「我們無法在沒有技術的情況下擴展可持續發展議程。CSCOs 預計對數碼化的關注將會增加。72% 的受訪者表示,企業將繼續數碼化及整合新的技術,這意味著供應鏈將必須持續調整。」*因此,FourKites 繼續推動行業的創新,並促進行業內主要利益相關者之間的討論,以幫助公司實現其長期可持續發展目標。

Henkel 洗衣和家居護理國際物流主管 Paul Avampato 表示:「我們幾年前開始使用 FourKites,因為我們知道在運輸過程中保持可見性很重要。現在我們正在使用這些數據來提高供應鏈的效率,並幫助實現我們的可持續發展目標。」

Sustainability Hub 是 FourKites 多方面策略的最新組成部分,旨在幫助客戶實現其可持續發展目標。其他計劃和解決方案包括:

FourKites 創始人兼行政總裁 Mathew Elenjickal 表示:「可持續發展是 FourKites 理念的核心原則,我們高度專注於讓財富 1000 強客戶將可持續發展融入其供應鏈的各個層面, 我為公司團隊推動行業的可持續發展議程,並幫助客戶對環境產生有意義的影響而感到無比自豪。」

*Gartner, “CSCO Response to Environmental Sustainability Trends for Supply Chain in 2022,” Sarah Watt, Laura Rainier, Heather Wheatley, Simon Bailey, Andrew Stevens, Kristin Moyer. 2022 年 1 月 24 日出版。

關於 FourKites

FourKites® 是世界上排名第一 的供應鏈可見性平台 ,將可見性從運輸延伸到工場、倉庫、商店等。FourKites 每天為公路、鐵路、海運、空運、包裹和速遞追蹤超過 250 萬件貨物,覆蓋超過 185 個國家/地區,結合即時數據和強大的機器學習,幫助公司實現端到端供應鏈的數碼化。超過 1,000 個世界上最知名的品牌,包括前 10 名 CPG 中的 9 家和前 20 名食品和飲品公司中的 18 家,均信任 FourKites 來改變他們的業務及創建更敏捷、高效和可持續的供應鏈。如欲了解更多資訊,請瀏覽 https://www.fourkites.com/ 。

