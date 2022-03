VGP NV: Treedt toe tot de BEL20 Index op Euronext Brussel

English Dutch

9 maart 2022, 19:00 CET, Antwerpen, België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een Europese aanbieder van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit, zal worden opgenomen in de BEL20 Index van Euronext Brussels, na sluiting van de handel op de Europese markten op vrijdag 18 maart 2022, zo maakte Euronext vandaag bekend.

De BEL20 Index is samengesteld uit de 20 grootste beursgenoteerde ondernemingen van Euronext Brussels, gerangschikt volgens free float, gecorrigeerde marktkapitalisatie en liquiditeit, en is één van Euronext's klassieke Blue Chip Indices.

Jan Van Geet, CEO en oprichter van VGP, zei: "Voor VGP is de opname in de BEL20 Index een nieuwe mijlpaal in ons 24-jarig bestaan en zal onze zichtbaarheid in de markt vergroten. In de toekomst zullen we ons blijven richten op de uitvoering van onze strategie om onze doelstellingen te bereiken, namelijk waarde creëren voor onze klanten, partners, aandeelhouders en voor de gemeenschappen waarin we actief zijn."

VGP werd in 1998 opgericht als een Belgisch familiebedrijf in Tsjechië en is sinds 2007 genoteerd op Euronext Brussel. Vandaag telt de groep ongeveer 350 medewerkers en bezit en exploiteert ze activa in 14 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures.

De toelating is gebaseerd op de notering van de onderneming op Euronext Brussels, haar marktkapitalisatie, de free float van de aandelen en hun liquiditeit. Deze lijst van 20 ondernemingen wordt op kwartaal basis herzien met een jaarlijkse review in maart.

OVER VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 10,94 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een Belgisch familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag meer dan 350 medewerkers in dienst en is actief in 14 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 5,75 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 2,33 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

