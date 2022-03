17 nouvelles technologies financées par le concours du RIRP pour relever les défis environnementaux et économiques du secteur pétrolier et gazier du Canada

English French

Le RIRP annonce aujourd’hui un financement de plus de 44 millions de dollars canadiens pour 17 projets identifiés dans le cadre de son concours technologique sur la réduction de l'empreinte environnementale dans le secteur pétrolier et gazier. Cela porte l'investissement total des trois concours à 80 millions de dollars canadiens. Les concours du RIRP sont conçus pour accélérer les solutions qui ont le potentiel de contribuer d’importante manière aux défis environnementaux et économiques auxquels est confronté le secteur pétrolier et gazier du Canada, notamment la réduction des émissions et le changement climatique.

Les premières analyses effectuées par les 17 promoteurs suggèrent une importante réduction des impacts sur l'air, le sol et l'eau de l'activité du secteur pétrolier et gazier, de la source à son utilisation finale. Il s'agit notamment des contributions potentielles cumulées, directes et indirectes* de ce qui suit :

En plus des avantages pour l'environnement, les concours du RIRP sont conçus pour accélérer les innovations ayant un fort potentiel pour apporter d’importants avantages au Canada, tels que :

Compétitivité sur le marché mondial : des technologies d'exploitation et d'extraction nouvelles ou renforcées qui améliorent la productivité, l'efficacité et la sécurité et réduisent les incidences sur l'environnement.

des technologies d'exploitation et d'extraction nouvelles ou renforcées qui améliorent la productivité, l'efficacité et la sécurité et réduisent les incidences sur l'environnement. Économique et publique : mobilisation et croissance des petites et moyennes entreprises (PME) ; création d'emplois ; développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée ; amélioration de la santé et de la sécurité.

mobilisation et croissance des petites et moyennes entreprises (PME) ; création d'emplois ; développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée ; amélioration de la santé et de la sécurité. Développement de l'écosystème : partage des connaissances ; collaborations et partenariats nouveaux et diversifiés.



La valeur combinée des projets du concours technologique pétrolier et gazier visant à réduire l'empreinte environnementale est estimée à 177 millions de dollars canadiens, y compris le financement du RIRP de 44,6 millions de dollars canadiens. Ce concours était axé sur des objectifs spécifiques dans des domaines thématiques prioritaires définis par le secteur :

Développement des technologies de l'eau

Surveillance, quantification et réduction des émissions de méthane

Extraction d'hydrocarbures novateur

Remise en état des terrains et des puits

Projets identifiés pour le financement : Concours technologique du RIRP sur la réduction de l'empreinte environnementale

Consultez les profils des projets sur https://acceleratingcleanenergy.com/reducing-environmental-footprint-technology-competition/





Concours technologique du RIRP sur la réduction de l'empreinte environnementale dans le secteur du pétrole et du gaz 17 projets identifiés pour le financement, 9 mars 2022 Développeur PME+ de technologie ou Domaine d'intervention Titre du projet Emplacement du projet Financement du RIRP (CAD) (maximum) demandeur principal ARC Resources Ltd. Eau Traitement de l'eau produite hautement saline par ultrafiltration C.B. 2 610 960 $ Carbonix Inc. Eau Gestion des résidus grâce aux nanotechnologies ON, AB 900 000 $ H2nanO Inc. Eau Traitement de l'eau activé par le soleil pour accélérer le retour de l'eau affectée par le processus des sables bitumineux AB 1 300 000 $ Mangrove Water Technologies Ltd. Eau Démonstration commercial de la technologie Mangrove BC 3 500 000 $ Scovan Innovations Inc. Eau Démonstration du projet pilote commerciale du générateur de vapeur à combustion indirecte HipVap (IFSG) AB 1 395 718 $ Etalim Inc. Méthane Unité d'alimentation à distance de la tête de puits de gaz équivalente à un kilowatt (kWe) C.B. 720 500 $ Hydrodine Catalytics Ltd. Méthane Réduction des émissions de méthane sur les sites de forage AB 460 073 $ Kathairos Solutions Inc. Méthane Élimination simple du méthane à l'aide de l'azote AB 1 582 329 $ Petroleum Technology Alliance Canada (PTAC) Méthane Unité d'alimentation en air KL8 (KL8-AP) AB 317 100 $ SensorUp Innovations Inc. Méthane Une plateforme numérique multi-capteurs rentable et précise de bout en bout pour la détection, la quantification, la surveillance, la production de rapport et la prévision du méthane AB 1 000 000 $ Titanium Corporation Inc. Méthane Unités de distillation des résidus de CVW Horizon - Réduction des émissions fugitives de méthane des sables bitumineux AB 5 000 000 $ Cv̄ictus Inc. Extraction Projet de récupération améliorée de l'hydrogène à Mannville AB 10 000 000 $ Great Northern Power Corp. Extraction Amélioration de l'efficacité des compresseurs de terrain pour le gaz naturel AB 800 000 $ InnoTech Alberta Extraction Progression accélérée d'un procédé de récupération du bitume in situ assisté par le diméthyl éther (DME) AB 650 000 $ Suncor Energy Extraction Unité de démonstration sur le terrain de l'extraction non aqueuse (NAE) AB 10 000 000 $ InnoTech Alberta Sol et Essai de produits alternatifs à la place du ciment pour le déclassement et l'assainissement des puits AB 1 200 000 $ site de puits OptiSeis Solutions Ltd. Sol et EcoSeis : Réduction de l'empreinte environnementale des programmes d'exploration du sous-sol AB 3 197 854 $ site de puits TOTAL : 44 634 534 $

« Le leadership du RIRP en matière d'environnement et d'innovation est essentiel pour aider le Canada à faire la transition vers une économie à faible émission de carbone. Le financement que nous accordons permettra aux bénéficiaires de réduire considérablement les impacts du secteur sur l'air, le sol et l'eau tout en donnant aux entreprises canadiennes les outils nécessaires à leur croissance. Nous devons tous travailler ensemble pour réduire nos émissions et lutter contre les changements climatiques. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Le RIRP est heureux de soutenir ces divers projets qui contribueront d’importante manière à la réalisation des objectifs identifiés par le Canada en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des impacts sur les sols et l’eau. La plupart d'entre eux ont un potentiel élevé de commercialisation dans plusieurs secteurs, ce qui permettra d'accroître ces impacts positifs au-delà du secteur pétrolier et gazier et à l'échelle internationale. Le Canada peut être fier de sa communauté d'innovation. »

- Ginny Flood, présidente du Réseau d'innovation pour les ressources propres

« L'ERA travaille depuis longtemps avec des partenaires pour aider à mobiliser les investissements publics et privés à grande échelle dans la technologie nécessaire pour transformer les ambitions en matière de changement climatique en mesures de réduction des émissions. Les 17 projets comprennent tous un partenariat entre une grande entreprise pétrolière et gazière et une petite et moyenne entreprise. De par sa conception, ce concours permettra de réduire les émissions et de créer des industries canadiennes plus compétitives. »

- Steve MacDonald, PDG, Emissions Reduction Alberta (coordonnateur du concours)

Contexte

Le trio de concours du RIRP sur les technologies pétrolières et gazières a permis d'attribuer 80 millions de dollars à 28 projets. Cet investissement dans les hydrocarbures propres est rendu possible grâce au financement du Fonds stratégique pour l’innovation (FSI) du gouvernement du Canada :

Le concours technologique de réduction de l'empreinte environnementale du RIRP a été annoncé aujourd'hui, le 9 mars 2022; organisé par le coordinateur du concours, Emissions Reduction Alberta (ERA).

a été annoncé aujourd'hui, le 9 mars 2022; organisé par le coordinateur du concours, Emissions Reduction Alberta (ERA). Concours technologique du RIRP sur les carburants et produits à faible émission (annoncé le 16 février 2022) ; organisé par les coordonnateurs du concours, Foresight Canada et The Delphi Group.

(annoncé le 16 février 2022) ; organisé par les coordonnateurs du concours, Foresight Canada et The Delphi Group. Concours technologique du RIRP sur le pétrole et le gaz numérique (annoncé le 26 janvier 2022) ; organisé par MaRS Discovery District



Les équipes de projet devaient inclure une PME développeur de solutions technologiques travaillant en partenariat avec au moins un producteur de pétrole et de gaz afin de démontrer la collaboration vitale, l'investissement de l'industrie, l'expertise technique et les installations ou sites nécessaires pour piloter et mettre à l'échelle l'innovation en vue de sa commercialisation.

Le concours technologique du RIRP sur la réduction de l'empreinte environnementale, qui s'est déroulé en deux étapes, a rassemblé plus de 65 candidats admissibles dans la phase d'expression d'intérêt, les 22 finalistes étant invités à la phase de proposition de projet complet.

Métriques : Les premières analyses effectuées par les 17 promoteurs suggèrent une importante réduction des impacts sur l'air, le sol et l'eau de l'activité du secteur pétrolier et gazier, de la source à son utilisation finale. Il s'agit notamment des contributions potentielles cumulées, directes et indirectes* de ce qui suit :

Réduction des émissions de 64 mégatonnes (MT) d'équivalent dioxyde de carbone (CO 2 e) d'ici 2033, ce qui porte le total estimé des trois concours à 119 MT.

de 64 mégatonnes (MT) d'équivalent dioxyde de carbone (CO e) d'ici 2033, ce qui porte le total estimé des trois concours à 119 MT. Réduction de l'intensité de l'utilisation des sols de 62 000 hectares (ha) (ou 86 835 terrains de football) d'ici 2033.

de 62 000 hectares (ha) (ou 86 835 terrains de football) d'ici 2033. Réduction de l'intensité de l'utilisation de l'eau de 1,2 million de mégalitres (Ml) (ou 480 000 piscines olympiques) d'ici 2033.



* Les réductions d'émissions sont des projections fournies par les promoteurs de projets, basées sur une estimation de l'adoption de technologies propres par le marché, et sont donc préliminaires. Les contributions indirectes comprennent l'adoption de la technologie par le marché dans le secteur pétrolier et gazier du Canada, comme l'envisagent les promoteurs du projet. Ces chiffres n'incluent pas l'adoption potentielle à grande échelle dans d'autres secteurs comme le ciment, l'agriculture, les mines, les pâtes et papiers, etc.

Le Réseau d’innovation pour les ressources propres (RIRP) est un réseau pancanadien dont l'objectif est de s’assurer que les ressources en hydrocarbures du Canada soient développées de manière durable et intégrées aux systèmes énergétiques mondiaux. Le RIRP, en tant que « réseau de réseaux », relie un vaste éventail de compétences, de connaissances et d'expériences du secteur pétrolier et gazier et d'autres secteurs aux développeurs de technologies, aux chercheurs, aux gouvernements, aux investisseurs, aux universités, aux entrepreneurs, aux jeunes et à de nombreux autres secteurs. En identifiant les défis du secteur, nous créons une force d'attraction du marché pour accélérer la commercialisation et l'adoption généralisée des technologies propres, avec des avantages environnementaux, économiques et publics pour le Canada. Le RIRP est soutenu en partie par un investissement de 100 millions de dollars du Fonds stratégique pour l’innovation du gouvernement du Canada. Rejoignez le réseau RIRP dès aujourd'hui pour voir comment le réseau peut soutenir votre projet !

Fonds stratégique pour l’innovation (FSI)

Le FSI soutient les écosystèmes d'innovation nationaux, des projets dirigés par des réseaux pancanadiens qui impliquent un haut degré de collaboration afin de stimuler l'innovation et la commercialisation dans des domaines où le Canada a un avantage et d'améliorer les liens entre les entreprises et les organismes universitaires ou de recherche. Le RIRP utilise l'investissement du FSI pour administrer des initiatives dans sept domaines d'intérêt technologique pour des activités liées à la croissance, à l'amélioration et à la durabilité à long terme de l'écosystème. Ces domaines d'intérêt technologique présentent le potentiel le plus élevé de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'empreinte environnementale du secteur pétrolier et gazier, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs de réduction nette des émissions. Au moins la moitié de ces fonds iront aux petites et moyennes entreprises, et tous contribueront à aider le secteur pétrolier et gazier à continuer de créer des avantages publics et économiques pour le Canada en plus des avantages environnementaux.

