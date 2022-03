Von Kleidung zu klinischen Studien: Lululemon-Gründer stellt 100 Millionen Dollar zur Verfügung, um ein Heilmittel für FSHD zu finden

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

VANCOUVER, Britisch-Kolumbien, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die erfolgreichsten Unternehmer der Welt sind oftmals dazu bereit, über ihre Lebenserfahrungen und ihre Belastbarkeit zu sprechen. Aber nur wenige gehen über ihren Erfolg hinaus und schlagen optimistisch einen Weg zur Überwindung ihrer größten Herausforderung ein – ihrer Gesundheit.



Wilson, bei dem im Alter von 32 Jahren eine fazioskapulohumerale Muskeldystrophie Typ 2 (FSHD2) diagnostiziert wurde, ging mit seiner eigenen Geschichte an die Öffentlichkeit. Er gab bekannt, dass er 100 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt und ein neues Unternehmen, Solve FSHD, gegründet hat. Sein Ziel ist es, bis 2027 ein Heilmittel für FSHD zu finden, das die zugrunde liegende genetische Ursache behandelt oder die Muskelfunktion und das Wachstum verbessert.

„Solve FSHD wird die bisher unzureichend finanzierte Entwicklung von Medikamenten und Therapien zur Verhinderung der Muskeldegeneration, zur Steigerung der Muskelkraft und zur Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen fördern“, sagte Wilson, der vor 10 Jahren aufhörte Squash zu spielen, weil er seinen Schläger nicht mehr über seinen Kopf heben konnte.

Mit 67 Jahren sagt der Unternehmer und Vater von fünf Jungen, dass sein Oberkörper „sehr ausgelaugt“ sei. Seine Beine haben viel Muskelgewebe verloren und Wilson kann sich vorstellen, dass er in nicht allzu ferner Zukunft auf die Hilfe eines Rollstuhls angewiesen sein wird.

„Ich kann immer noch gehen, aber ich muss sehr aufmerksam und konzentriert sein, damit ich nicht stolpere und falle. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich eines Tages nicht mehr alleine gehen kann“, sagte der kanadische Unternehmer und Philanthrop. Derzeit gibt es keine Heilung für FSHD, eine genetisch bedingte Störung mit unterschiedlichen Symptomen, Schweregraden und Verläufen. Nach Angaben der Mayo Clinic beginnt die Muskelschwäche meist im Gesicht, in der Hüfte und in den Schultern. Die Krankheit setzt meist im Jugendalter ein, kann aber auch schon in der Kindheit beginnen.

„Es ist eine der am weitesten verbreiteten Muskeldystrophien bei Erwachsenen. Die Investitionen von Solve FSHD in die Überprüfung von Biomarkern und die Entwicklung neuer Therapien werden sich später für alle Unternehmen und Forscher auszahlen, die bessere Therapien für FSHD entwickeln wollen. Diese Investitionen bilden das Fundament für die Förderung zukünftiger klinischer Studien und dienen als Keimzelle für weitere Finanzierungen und Investitionen“, fügt Dr. Jeffrey Statland hinzu, Assistenzprofessor für Neurologie am medizinischen Zentrum der Universität von Kansas. Dr. Statland hat sowohl klinische als auch wissenschaftliche Erfahrung auf dem Gebiet der neuromuskulären Erkrankungen mit dem Schwerpunkt FSHD.

„Solve FSHD fördert Projekte, die normalerweise keine Finanzierung erhalten würden, einschließlich Engpässen in der Pipeline. Dadurch wird die Entwicklung von klinischen Studien und neuen Therapien beschleunigt. Wir können schnell agieren und mehrere Projekte gleichzeitig durchführen“, sagte Wilson.

Wissenschaftler, Biotechnologie- und Biopharmaunternehmen, Fachärzte für Muskeldegeneration und andere Forscher, die auf ähnlichen Gebieten der Muskeldystrophie arbeiten, sind aufgefordert, Solve FSHD zu kontaktieren. Solve FSHD sucht nach Finanzierungsmöglichkeiten oder Investitionen in potenzielle Forschungspartner, Unternehmen und Ärzte, die an der Förderung entsprechender Forschung und klinischer Studien interessiert sind.

Solve FSHD sucht außerdem Menschen, die an FSHD leiden oder den Verdacht haben, daran erkrankt zu sein. Sie können sich freiwillig in ein Kontaktregister für klinische Studien eintragen lassen.

„FSHD ändert das Leben und ich weiß, dass meine Zukunft eine Herausforderung sein wird“, sagte Wilson. „Ich ziehe es vor, nicht einfach nur zu warten, sondern meine Zeit und mein Geld einzusetzen, um einen Beitrag zu dieser wichtigen Angelegenheit zu leisten, die mir sehr am Herzen liegt. Auf diese Weise gibt es für alle, die von FSHD betroffen sind, einen Grund zur Freude.“

Informationen zu Solve FSHD

Solve FSHD finanziert innovative Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den Bereichen Biotechnologie und Biopharmazeutik, um neue Therapien für die Behandlung der fazioskapulohumeralen Muskeldystrophie (FSHD) zu fördern. Es wurde von dem kanadischen Unternehmer und Philanthropen Chip Wilson gegründet und wird von ihm vollständig finanziert. Der Gründer des durch Yoga inspirierten Sportbekleidungsunternehmens Lululemon Athletica inc. hat die letzten drei Jahrzehnte seines Lebens unter FSHD gelitten. Er stellte 100 Millionen Dollar seines eigenen Geldes für die Gründung von Solve FSHD zur Verfügung, um die Finanzierung von Projekten voranzutreiben, die der Mission der Organisation entsprechen: die Erforschung neuer Therapien zu fördern und bis 2027 ein Heilmittel für die Krankheit zu finden.

Zukünftige Ausschreibungen für Fördermittel werden auf der Website von Solve FSHD veröffentlicht – https://solvefshd.com/

Unternehmen in der Frühphase wenden sich bitte an Solve FSHD unter info@solvefshd.com .

Wenn Sie an FSHD leiden und sich über klinische Studien informieren oder in das FSHD-Register aufgenommen werden möchten, besuchen Sie bitte die Website von Solve FSHD unter https://solvefshd.com/