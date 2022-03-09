从服装到临床试验：露露柠檬（Lululemon）创始人承诺投资1亿美元寻找面肩胛肱型肌营养不良症（FSHD）疗法

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不列颠哥伦比亚省温哥华, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界上最成功的企业家们通常喜好与他人愿意分享经验教训及塑造自身商业理念的心理弹性，但却鲜有人能够超越已有成功、心怀坦然地打造出一条用来克服自身健康这项最大挑战的通途。



Wilson将自己的悲情故事公布于众，他在32岁时被诊断患有面肩胛肱型肌营养不良证2型（FSHD2）。Wilson宣布已投入1亿美元，并创建了一家名为Solve FSHD的新公司，目标是在2027年之前找到针对潜在基因病因或改善肌肉功能及生长治愈FSHD的方法。

Wilson表示：“Solve FSHD将加速资金不足药物及疗法的开发，以阻止肌肉退化、增强肌肉力量和改善患者的生活品质”。由于身患此症再也无法将球拍举过头顶，他在10年前终止了打垒球生涯。

现年67岁的他是一名连续创业家，也是五个男孩的父亲，他表示，他的上半身“虚弱无力”。Wilson的双腿失去了大量肌肉组织，他也预感到，自己在不久的将来会与轮椅相伴。

这位加拿大企业家兼创投慈善家表示：“我仍然可以行走，但我必须非常有目的性且聚精会神，否则就会摔倒。我确实有预感，有一天我将不能自行走路。” 目前尚无治愈FSHD的方法，FSHD是一种症状、严重程度和进展均各异的遗传性疾病。根据妙佑医疗国际（Mayo Clinic）的数据，肌无力通常始于面部、臀部和肩部。发病期通常集中在青少年阶段，但也可能在儿时就已发病。

堪萨斯大学医学中心神经病学助理教授Jeffrey Statland博士补充道：“这是一种最普遍的成人肌肉萎缩症。Solve FSHD目前用于验证生物标志物和开发新疗法的各项投资，将在以后为任何寻求更佳FSHD疗法的公司或研究人员带来回报。这些投资夯实了支持未来临床试验的基础，并成为进一步供资和投资的种苗。” Statland博士开展了神经肌肉疾病方面的临床与研究培训，主要关注FSHD。

Wilson表示：“Solve FSHD将支持管线瓶颈项目等通常难以获得资助的项目，从而加速临床试验和新型疗法的发展。 我们可以快速行动，同时开展多个项目。”

我们欢迎科学家、生物技术和生物制药公司、肌肉变性症专家及其他从事类似肌肉萎缩症领域工作的研究人员与Solve FSHD联系。Solve FSHD正在寻求资助或对有志推进相关研究和临床试验的潜在研究合作伙伴、公司及临床医生进行投资。

Solve FSHD还希望倾听FSHD患者或疑似FSHD患者的意见，这些人士可以通过自愿加入临床试验联系人注册表以提供相应帮助。

Wilson表示：“FSHD改变了我的人生，我也知道我的未来将充满挑战。但我不愿只是坐壁上观，而是想在其中投入时间和金钱来帮助完成这项我诉诸心力的重要事业。如此，对于那些饱受FSHD之殇的人而言，就有了值得舒心一笑的情由。”

关于Solve FSHD

Solve FSHD正在资助各种创新性生物技术和生物制药研发活动，以加速开发治愈面肩胛肱型肌营养不良症（FSHD）的新型疗法。公司由加拿大企业家和慈善家Chip Wilson创建，拥有充足资金。这位瑜伽运动服装公司露露柠檬（Lululemon Athletica inc.）的创始人在过去三十年中一直与FSHD病魔抗争。他自掏腰包出资1亿美元创建了Solve FSHD，同时启动了资助符合该组织使命的各种项目：加快新疗法研究，并在2027年找到治愈该疾病的方法。

未来的赠款资金公告将在Solve FSHD网站上发布： https://solvefshd.com/

初创企业请通过 info@solvefshd.com 联系Solve FSHD。

如果您患有FSHD并希望了解临床试验相关信息或入列FSHD注册表，请访问Solve FSHD网站： https://solvefshd.com/

如需媒体垂询或要求媒体采访，敬请联系：

Kamran Shaikh，客户总监

公关助理

kshaikh@prassociates.com

778-846-5406