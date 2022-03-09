從服裝到臨床試驗：Lululemon 創辦人投入 1 億美元以尋找治療面肩胛肱型肌營養不良症 (FSHD) 的方法

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卑詩省溫哥華, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界上最成功的企業家通常願意分享經驗教訓和適應力如何塑造其業務意義，但只有少數人超越他們的成功，樂觀開闢一條克服自己最大挑戰的道路，就是他們的健康。



Wilson 公開自己的故事，他在 32 歲時確診患有二型面肩胛肱型肌營養不良症(FSHD2)，且宣佈自己承諾投入 1 億美元並建立一家稱為 Solve FSHD 的新企業， 目標是最遲在 2027 年找到治愈面肩胛肱型肌營養不良症的方法，針對潛在的遺傳原因或改善肌肉功能和生長。

Wilson 說：「Solve FSHD 將加速資金不足的藥物和療法開發，以阻止肌肉退化、增加肌肉力量並改善此疾病患者的生活質素。」 他自己在 10 年前就停止打壁球，因為他再也無法將球拍高舉過頭。

這位 67 歲的連續創業者及五個男孩的父親說他自己的上半身是「非常浪費」。Wilson 的腿已經失去了重要的肌肉組織，亦可以預見自己在不久的將來將需要坐輪椅。

這位加拿大企業家和風險投資慈善家說：「我還能走路，但我必須非常集中，否則我將會絆倒。我確實能預想到有一天自己將無法獨自行走。」 目前尚無面肩胛肱型肌營養不良症的治愈方法，這是一種具有不同症狀、嚴重程度和進展的遺傳性疾病。根據 Mayo Clinic 的說法，肌肉無力通常始於面部、臀部和肩部。發病通常是在青少年時期，但也可能於兒童時期開始。

University of Kansas 醫學中心神經病學助理教授 Jeffrey Statland 博士補充道：「這是最普遍的成人肌營養不良症之一。現在，Solve FSHD 為幫助驗證生物標誌物和開發新療法而進行的投資，將為任何尋求更好的面肩胛肱型肌營養不良症治療的公司或研究人員帶來回報。這些投資為支持未來的臨床試驗奠定了基礎，並為進一步的資金和投資埋下種子。」 Statland 博士在神經肌肉疾病方面進行臨床和研究培訓，主要對面肩胛肱型肌營養不良症感興趣。

Wilson 說：「Solve FSHD 將支持通常不會獲得資金的項目，包括管道中的瓶頸，從而加速臨床試驗和新治療的開發。我們可以快速移動並同時開展多個項目。」

科學家、生物技術和生物製藥公司、肌肉退化專家和其他在類似肌肉萎縮症領域工作的研究人員都鼓勵聯絡 Solve FSHD。Solve FSHD 正在尋求資助或投資於有興趣推進相關研究和臨床試驗的具潛力研究合作夥伴、公司及臨床醫生。

Solve FSHD 亦希望聽到那些患有面肩胛肱型肌營養不良症或懷疑自己可能患有面肩胛肱型肌營養不良症的人士意見，他們可以透過自願加入臨床試驗聯絡人登記以獲得幫助。

Wilson 說：「面肩胛肱型肌營養不良症是改變生活的，我知道我的未來將充滿挑戰。我寧願不坐在看台上，而是用我的時間和金錢在場上幫助這個我非常關心的重要事業。這樣一來，對於那些患上面肩胛肱型肌營養不良症的人，就有了值得微笑愉悅的地方。」

關於 Solve FSHD

Solve FSHD 正在資助創新的生物技術和生物製藥研發活動，以加速面肩胛肱型肌營養不良症 (FSHD) 治療的新療法。此由加拿大企業家和慈善家 Chip Wilson 全額資助及建立。靈感來自瑜伽的運動服飾公司 Lululemon Athletica Inc. 的創辦人，在他生命的最後三年裡，他一直與面肩胛肱型肌營養不良症共存。他已自籌 1 億美元來建立 Solve FSHD，並為符合該組織使命的項目啟動資金：加速新療法的研究，並在 2027 年之前找到治愈該疾病的方法。

未來的撥款資金公告將在 Solve FSHD 的網站發佈 - https://solvefshd.com/

對於處於早期階段的公司，請透過電郵：info@solvefshd.com 聯絡 Solve FSHD。

若您患有面肩胛肱型肌營養不良症，並希望了解有關臨床試驗或加入面肩胛肱型肌營養不良症登記冊，請參閱 Solve FSHD 的網站 - https://solvefshd.com/