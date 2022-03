Divulgação educacional entre a Harvest Trading Cap Academy e o Denver College em El Salvador

English Spanish Portuguese

MIAMI, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Um dos impulsos dos executivos Jairo Gonzalez MA CEO da Harvest Trading Cap e Gregorix Polanco Diretor Executivo da Harvest Trading Cap Academy é promover o conhecimento através da educação em novas tecnologias financeiras (FINTECH), com a implementação de bolsas de estudo em El Salvador, através do Denver College e outras entidades.



Durante sua estada em El Salvador, Jairo Gonzalez, juntamente com toda a equipe da instituição financeira, participou de várias reuniões importantes a fim de contribuir para o sistema econômico do país.

Cladelin Fernandez, Diretor de Negócios Internacionais da Harvest Trading Cap com o reitor da Universidade Autônoma de Miami Andragogy, Dr. Roberto Torres e o diretor do Centro Educacional de Denver, Lic. Vilma Mariaelena Candray, discutiram novas alianças estratégicas, acadêmicas e comerciais.

Esta reunião, realizada no Hotel Sheraton Presidente, tratou de questões relacionadas à educação em cadeia de bloqueios e moedas criptográficas em todo o país de El Salvador, que recentemente abriu suas portas para as moedas criptográficas e definiu Bitcoin como moeda corrente legal, "No entanto, a população deste país não está suficientemente preparada na administração e uso de moedas criptográficas." Mariaelena Candray acrescentou: "O que queremos fazer é fornecer ao país uma conta de suas finanças com base no conhecimento necessário, e não como um meio de pagamento."

Na reunião, foi confirmada a entrega de bolsas de estudo e uma aliança entre a Harvest Trading Cap Academy, a Universidade Autônoma de Andragogy e o Centro Educacional de Denver, para a concessão de bolsas de estudo no curso de introdução ao diploma de gestão especializada da FINTECH e de moedas criptográficas projetado pela Harvest Trading Cap Academy para oferecê-las a todo o corpo educacional da escola por trás da necessidade de educar em tecnologias financeiras dentro da estrutura de atualização social do povo salvadorenho.

