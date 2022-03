Converge annonce la date de sa conférence téléphonique sur les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2021

TORONTO et GATINEAU, Québec, 09 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) a le plaisir d'annoncer qu'elle publiera le mardi 22 mars 2022, après la fermeture du marché. ses résultats du quatrième trimestre et de l'année fiscale pour la période se terminant le 31 décembre 2021. Par la suite, la Société tiendra une conférence téléphonique le mercredi 23 mars 2022, à 8 h HNE, animée par le directeur général, Shaun Maine, et le directeur financier par intérim, Matt Smith. Cette mise à jour sera suivie d'une séance de questions et de réponses.



Détails de la conférence téléphonique :

Date : 23 mars2022

Heure : 8 h 00 HNE

Détails du numéro d'accès téléphonique du participant:

Lien de l'émission Web – https://edge.media-server.com/mmc/p/jwxb2nux

Numéro sans frais - Amérique du Nord 1 (888) 708-0720

Numéro sans frais – International 929 517-9011

Allemagne – 0800 181 5287

Royaume-Uni – 0800 028 8438

ID de la conférence : 5783149

Numéros pour la lecture de l'enregistrement :

Numéro sans frais 1 (855) 859-2056

numéro alternatif 1 (404) 537-3406

ID de la conférence : 5783149

Date d'expiration : 30 mars 2022

Une émission Web diffusée en direct, accompagnée de diapositives de présentation et d'archives de la conférence téléphonique, sera disponible sur le site Web de la société à l'adresse suivante : https://convergetp.com/investor-relations/ . Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant la conférence téléphonique afin d'avoir le temps de télécharger tout logiciel qui pourrait être nécessaire pour assister à l'émission Web.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. Les organisations régionales de services et de ventes de Converge proposent des services d'analyse avancée, de solutions infonuagiques et de cybersécurité à des clients de divers secteurs. La société soutient ces solutions en proposant des prestations de services gérés, d'infrastructure numérique et d'expertise en matière de talents auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche multifacettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour plus d'information, visitez convergetp.com .