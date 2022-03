Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group annonce l'expansion de la fabrication maritime en Asie

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Californie, 09 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe »), qui fait partie du groupe d'entreprises Nikkiso Co., Ltd (Japon), est fier d'annoncer une nouvelle expansion de ses capacités de fabrication pour le marché maritime en pleine croissance. Avec cette expansion, il est devenu l'un des plus grands fabricants fournissant un assemblage localisé à Busan (Corée) et à Hangzhou (Chine). Cette expansion traduit son engagement et son soutien en faveur de la croissance du secteur asiatique de la construction navale.



Ses installations à Hangzhou (Chine) sont désormais équipées pour fabriquer et livrer des skids maritimes et fournir une intégration et un assemblage complets en interne. Cela permet un meilleur contrôle de la qualité et une réduction des coûts pour ses clients. La nouvelle installation de plus grande envergure en Corée fournit des solutions complètes pour le secteur maritime. Ensemble, ces installations fournissent désormais une localisation complète pour la conception, l'ingénierie et la fabrication.

En tant que groupe unifié Nikkiso, il s'agit de la seule entreprise qui propose les composants technologiques de base entièrement en interne. Elle fournit des solutions de systèmes de carburant clés en main entièrement intégrées, des solutions de manutention des cargaisons et des missions complexes de GNL. Grâce à son installation en Chine, le Groupe peut désormais proposer des essais en chaîne complète dans le pays et fournir des tests complets de joints de carburant afin de répondre aux exigences des moteurs. Ses capacités de service en Chine et en Corée ont également été élargies avec des offres de services supplémentaires, des accords de services à long terme et davantage de spécialistes du service sur le terrain.

« Nous sommes fiers d'aider à montrer la voie sur le marché maritime alimenté par le GNL et de fournir des avantages significatifs à nos clients du secteur maritime. Nikkiso CE&IG sera désormais capable de fournir des systèmes complets et de soutenir ses clients avec une solution entièrement prise en charge en usine », a déclaré Peter Wagner, PDG de Cryogenic Industries et président du Groupe.

Le secteur maritime demeure une priorité majeure du Groupe, et cet agrandissement met à sa disposition une structure solide en vue de soutenir sa croissance future. Les sites éliminent également le besoin de fret maritime pour la livraison des expéditions, ce qui réduit les délais de livraison pour ses clients.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (qui fait désormais partie de Nikkiso Co., Ltd) et ses entreprises membres fabriquent des équipements et petites usines de traitement du gaz cryogénique pour les secteurs du gaz naturel liquéfié (GNL), des services d'entretien de puits et du gaz industriel. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d'ACD, de Cosmodyne et de Cryoquip, ainsi qu'un groupe administré en commun comptant une vingtaine d'entités opérationnelles.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com .