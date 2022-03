Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Mengumumkan Ekspansi Produksi Kelautan di Asia

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grup”), yang termasuk dalam grup perusahaan Nikkiso Co., Ltd (Jepang), dengan bangga mengumumkan satu lagi ekspansi kemampuan produksi mereka untuk pasar Kelautan yang terus berkembang. Dengan ekspansi ini, mereka telah menjadi salah satu produsen terbesar yang menyediakan rakitan yang dilokalkan di Busan, Korea dan Hangzhou, Tiongkok. Ekspansi ini merupakan komitmen dan dukungan mereka terhadap pertumbuhan industri perkapalan di Asia.



Fasilitas di Hangzhou, Tiongkok milik mereka sekarang mampu memproduksi dan mengirimkan skid laut dan menyediakan integrasi dan rakitan penuh secara internal. Dengan demikian, dapat dilakukan kontrol kualitas yang lebih baik dan pengurangan biaya bagi pelanggan mereka. Fasilitas baru yang lebih besar di Korea menyediakan solusi Kelautan sistem lengkap. Bersama-sama, fasilitas tersebut sekarang menyediakan pelokalan penuh untuk desain, teknik, dan produksi.

Sebagai Grup Nikkiso yang terpadu, mereka adalah satu-satunya perusahaan yang menawarkan komponen teknologi inti secara internal. Mereka menyediakan solusi sistem bahan bakar siap guna yang terintegrasi penuh, solusi penanganan kargo, dan misi LNG yang kompleks. Melalui fasilitas di Tiongkok, mereka sekarang dapat menawarkan pengujian string penuh di dalam negeri dan menyediakan pengujian gasket bahan bakar penuh untuk memastikan persyaratan mesin terpenuhi. Kemampuan layanan mereka di Tiongkok dan Korea juga telah diperluas dengan penawaran layanan tambahan, perjanjian layanan jangka panjang, dan lebih banyak spesialis layanan lapangan.

“Kami bangga dapat membantu memimpin pasar Kelautan bertenaga LNG dan memberikan manfaat yang signifikan bagi pelanggan Kelautan kami. Sekarang, Nikkiso CE&IG mampu menyediakan sistem lengkap dan mendukung pelanggan kami dengan solusi lengkap yang didukung pabrik,” jelas Peter Wagner, CEO Cryogenic Industries, dan Presiden Grup.

Kelautan terus menjadi fokus utama Grup ini, dan ekspansi tersebut memberikan struktur dukungan yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Lokasi tersebut juga meniadakan kebutuhan angkutan laut untuk pengiriman barang, sehingga waktu pengiriman ke pelanggan menjadi lebih singkat.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Anggota perusahaan Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi peralatan pemrosesan gas kriogenik rekayasa dan pabrik pemrosesan berskala kecil untuk industri gas alam cair (LNG), layanan sumur migas, dan gas industri. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali yang beranggotakan sekitar 20 entitas operasi.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.