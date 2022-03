Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, 아시아 지역 내 해양 제조 역량 확장

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

미국 캘리포니아주 테메큘라, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd (Japan) 자회사인 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group(이하 “그룹”)은 성장세에 있는 해양 시장을 위해 제조 역량을 확장한다고 밝혔다. 이에 따라 자사는 한국 부산과 중국 항저우해서 현지 조립을 제공하는 최대 제조사가 된다. 이번 제조 역량 확장은 아시아 조선업계 성장을 뒷받침한다는 자사의 적극적 노력이 반영한다.



자사의 중국 항저우 시설은 이제 해양용 스키드 제조, 공급과 더불어 완전한 수준의 통합 및 자체 조립을 제공할 장비를 갖추게 되며, 이를 통해 고객사를 위해 품질 제어 능력은 향상되고 비용은 절감할 수 있을 전망이다. 규모가 확대되는 한국의 신규 시설은 풀시스템 해양 솔루션을 제공하게 된다. 이들 시설은 이제 설계, 엔지니어링, 제조가 가능한 완전한 현지화 서비스를 제공한다.

Nikkiso Group에 속한 자사는 코어 기술 요소를 완전하게 자체 제공하는 유일한 기업으로 턴키 연료 시스템 솔루션, 하역 솔루션을 공급하고 복잡한 LNG 작업을 수행한다. 자사는 이제 엔진 관련 요구사항에 대응할 수 있도록 중국 시설을 통해 현지 스트링 테스트, 연료 가스켓 테스트 서비스를 제공한다. 또한 추가 서비스 오퍼링, 장기 서비스 계약 및 현장 서비스 전문가 확충을 통해 중국과 한국 내 서비스 역량이 확장되었다.

Cryogenic Industries CEO이자 그룹 대표인 Peter Wagner는 “LNG가 뒷받침하는 해양 시장에서 주도권을 잡고 해양 분야 고객사들에게 상당한 수준의 혜택을 제공할 수 있게 되어 기쁘다. Nikkiso CE&IG는 앞으로 각종 시스템을 제공하고 공장 지원 솔루션을 통해 고객사를 지원할 것”이라고 밝혔다.

해양 분야는 그룹이 지속적으로 중점을 두는 시장으로 이번에 단행한 역량 확장은 미래 성장을 위한 강력한 지원 구조를 구축할 것으로 기대되고 있다. 또한 자사가 확보한 입지는 물품 배송을 위한 해상 운송을 필요로 하지 않아 고객사 배송 시간을 단축할 것이다.

CRYOGENIC INDUSTRIES 개요

Cryogenic Industries, Inc. (현재 Nikkiso Co., Ltd. 소속) 산하 기업들은 액화천연가스(LNG), 가스정 서비스 및 산업용 가스 업계에서 사용되는 엔지니어드 극저온 가스 프로세스 장비와 소규모 프로세스 공장을 제조한다. 50년 이상의 역사를 자랑하는 Cryogenic Industries는 ACD, Cosmodyne, Cryoquip의 모기업이며 약 20곳의 법인으로 구성된 공동 관리 그룹이다.

자세한 정보는 www.nikkisoCEIG.com , www.nikkiso.com 에서 확인할 수 있다.