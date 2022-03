Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Mengumumkan Peluasan Pembuatan Marine di Asia

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“Kumpulan”), merupakan sebahagian daripada kumpulan syarikat Nikkiso Co., Ltd (Jepun), dengan bangganya mengumumkan satu lagi peluasan keupayaan pembuatan mereka untuk pasaran Marine yang semakin berkembang. Dengan pengembangan ini, mereka telah menjadi salah satu pengeluar terbesar yang menyediakan pemasangan setempat di Busan, Korea dan Hangzhou, China. Peluasan ini mewakili komitmen dan sokongan mereka terhadap pertumbuhan industri pembinaan kapal di Asia.



Kemudahan mereka di Hangzhou China kini sedia lengkap untuk mengeluarkan dan menghantar skid marin dan menyediakan integrasi penuh serta pemasangan dalaman. Ini membolehkan kawalan kualiti yang lebih baik dan pengurangan kos untuk pelanggan mereka. Kemudahan baharu yang lebih besar di Korea menyediakan penyelesaian Marine bersistem penuh. Berikutan itu, kemudahan tersebut kini menyediakan penyetempatan penuh untuk reka bentuk, kejuruteraan dan pembuatan.

Sebagai Nikkiso Group yang bersatu, mereka adalah satu-satunya syarikat yang menawarkan komponen teknologi teras sepenuhnya secara dalaman. Mereka menyediakan penyelesaian sistem bahan api siap guna bersepadu sepenuhnya, penyelesaian pengendalian kargo dan misi LNG yang kompleks. Melalui kemudahan mereka di China, mereka kini boleh menawarkan ujian rentetan penuh dalam negara dan menyediakan ujian gasket bahan api penuh untuk memastikan ia memenuhi keperluan enjin. Keupayaan perkhidmatan mereka di China dan Korea juga telah diperluaskan dengan tawaran perkhidmatan tambahan, perjanjian perkhidmatan jangka panjang dan lebih banyak pakar perkhidmatan lapangan.

“Kami berbangga dapat membantu menerajui pasaran Marine dikuasakan dengan LNG dan memberikan manfaat yang ketara kepada pelanggan Marine kami. Nikkiso CE&IG kini dapat menyediakan sistem yang lengkap dan menyokong pelanggan kami dengan penyelesaian sokongan kilang sepenuhnya,” menurut Peter Wagner, Ketua Pegawai Eksekutif Cryogenic Industries dan Presiden Group

Marine terus menjadi tumpuan utama Group tersebut dan peluasan ini menyediakan struktur sokongan yang kukuh untuk pertumbuhan masa hadapan. Lokasi tersebut juga menghapuskan keperluan kiriman penghantaran melalui pengangkutan laut dan membuatkan masa penghantaran lebih singkat kepada pelanggan mereka.

MENGENAI CRYOGENIC INDUSTRIES

Ahli syarikat Cryogenic Industries, Inc. (Kini sebahagian daripada Nikkiso Co., Ltd.) mengeluarkan peralatan pemprosesan gas kriogenik tereka bentuk dan loji proses berskala kecil untuk gas asli cecair (LNG), perkhidmatan dan industri gas untuk perindustrian yang baik. Diasaskan lebih 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries ialah syarikat induk ACD, Cosmodyne dan Cryoquip serta kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti pengendalian.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.