Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group宣布扩建亚洲海洋制造业

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加利福尼亚州特曼库拉, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下企业Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称“集团”）自豪地宣布再一次扩大制造产能以满足不断增长的海洋市场。通过这一扩建项目，他们已成为韩国釜山和中国杭州提供本地化组装的最大制造商之一。此扩建项目表明了公司对亚洲造船行业发展做出的承诺与支持。



中国杭州工厂现已具备制造和交付海上滑架以及可完全在内部提供集成和组装。这可为客户提供更好的质量控制和更低的成本。韩国新的更大型设施可提供全系统海洋解决方案。现在，这些设施可以提供完全本地化的设计、工程和制造服务。

作为统一的Nikkiso Group，他们是唯一能够完全在内部提供核心技术组件的公司。他们可以提供全集成交钥匙燃料系统解决方案、货物处理解决方案和复杂的液化天然气作业。通过其中国工厂，他们现在可以提供国内全吞线测试，并可提供全燃料垫片测试，以确保满足发动机要求。他们在中国和韩国的服务能力也得到了扩展，扩充了服务内容、签署长期服务协议并增加了现场服务专家。

“我们很自豪能够在液化天然气驱动的海洋市场中发挥领导作用，从而为我们的海洋客户提供显著的优势。Nikkiso CE&IG现在能够提供完整的系统并为我们的客户提供完整的工厂支持解决方案，”Cryogenic Industries首席执行官兼集团总裁Peter Wagner表示。

海洋仍是集团的重点关注领域，而这一扩张项目为未来增长提供了坚实的支持架构。这些地点也消除了海运运输的需求，从而可缩短向客户交付的时间。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下企业）的成员公司为液化天然气（LNG）、油井服务和工业气体行业制造工程低温气体处理设备和小型工艺装置。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。