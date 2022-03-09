Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 宣佈在亞洲擴展海運製造

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加州特曼庫拉, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（以下簡稱「集團」）是 Nikkiso Co., Ltd (日本) 集團公司之一員，欣然宣佈將為不斷增長的海運市場擴大其製造功能。透過這項擴展，他們已成為在韓國釜山和中國杭州提供本地組裝的最大製造商之一。這項擴展代表他們對亞洲造船業增長的承諾和支援。



他們的中國杭州工廠現在具備製造與交貨的船用撬塊能力，並提供全面的內部整合和組裝。這為他們的客戶提供更好的質素控制且降低成本。位於韓國的全新且更大的工廠提供全面系統的航運解決方案。這些設施現在使設計、工程和製造可完全本地化。

作為一家統一的 Nikkiso Group，它們是唯一提供核心技術組件的公司。它們提供全面整合的一體式燃料系統解決方案、貨物裝卸解決方案和複雜的液化天然氣任務。透過在中國的工廠，他們現在可以提供國內全串測試並提供全燃料墊片測試，以確保滿足引擎需求。他們亦擴展在中國和韓國的服務能力，提供額外的服務，長期服務協議及更多現場服務專家。

Cryogenic Industries 行政總裁兼集團主席 Peter Wagner 表示：「我們很自豪能夠幫助引領液化天然氣動力航運市場的發展，並為我們的海運客戶帶來顯著利益。Nikkiso CE&IG 現在將能夠提供完整的系統，並為我們的客戶提供完整的工廠支援解決方案。」

海運一直是集團的主要重點，而這項擴展可為未來的增長提供一個強大的支援結構。該地點還消除對海運貨物的運輸需求，從而縮短向客戶交貨的時間。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前為 Nikkiso Co., Ltd. 旗下）成員公司為液化天然氣 (LNG)、氣井服務和工業天然氣行業、生產工程低溫氣體處理設施及小型加工廠。公司在 50 多年前已成立，是 ACD、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，是一個約有 20 個經營實體的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com 。