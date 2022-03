Les Fonds mutuels Mawer sont désormais offerts par l'intermédiaire de RBC Placements en Direct

English French

Calgary (Alberta), 09 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer Ltée (« Mawer ») a annoncé aujourd'hui que les parts de tous les Fonds mutuels Mawer de série A admissibles sont désormais offertes aux investisseurs par l'intermédiaire de RBC Placements en Direct, division de courtage de la Banque Royale du Canada.



Les Fonds mutuels Mawer (« Fonds Mawer ») sont conçus pour répondre à une multitude de besoins de placement et de profils de risque. De plus, les ratios des frais de gestion (RFG) des Fonds Mawer sont parmi les plus bas de tous les fonds mutuels gérés activement au Canada. 1

« Nous sommes très heureux d'annoncer l’ajout de 13 Fonds mutuels Mawer à la plateforme RBC Placements en Direct », a déclaré Craig Senyk, président et vice-président du conseil de Mawer. « Cela signifie que les investisseurs canadiens ont désormais accès à nos fonds par l'intermédiaire des plateformes de courtage en ligne de toutes les grandes institutions financières, ce qui leur procure une plus grande flexibilité et plus d’options de placement. »

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée

Mawer est une société de placement indépendante qui gère des portefeuilles depuis plus de 45 ans pour un large éventail de fondations et organismes sans but lucratif, régimes de retraite, alliances stratégiques et investisseurs individuels. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter www.mawer.com.

Un placement dans un fonds mutuel peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus et l’aperçu du Fonds avant d’investir. Les fonds mutuels ne sont pas garantis, leur valeur liquidative varie fréquemment et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Les Fonds Mutuels Mawer sont gérés par Gestion de placements Mawer Ltée. Les actions ou parts de fonds mutuels ne sont pas garanties par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Il est possible que les fonds mutuels canadiens ne soient pas offerts aux investisseurs étrangers.

Pour tout complément d’information :

Jean-Philippe Giguère

Gestionnaire de portefeuilles institutionnels

+1 (416) 865 5272

jpgiguere@mawer.com

1 Des frais de RBC Placements en Direct pourraient s'appliquer.