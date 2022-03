Harvest Trading Cap signe un accord bilatéral avec la Fondation salvadorienne

French German Spanish

MIAMI, 09 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société dominicaine Harvest Trading Cap avec son département éducatif Harvest Trading Cap Academy , a signé un accord de collaboration avec la Jerusalem Foundation dans le but de promouvoir l'éducation financière et le développement social, répondant ainsi aux besoins des personnes les plus vulnérables, et d'améliorer l'efficacité et la gestion interinstitutionnelle. L'objectif est de parvenir à une plus grande conformité avec les projets et les buts dans l'intérêt de l'ensemble de la population.



L'accord a été signé par Jairo González , PDG MA de Harvest Trading Cap, la présidente et représentante juridique de la Jerusalem Foundation Lic. Laura Virginia, le directeur exécutif de la Harvest Trading Cap Academy et PDG de Moon Capital SRL Gregorix Polanco, et le recteur de l'Andragogy Autonomous University et PDG Sander Tic Dr Roberto Torres, au cours d'une cérémonie organisée dans le salon présidentiel du Sheraton.

À la suite de cet accord, un cadre de collaboration est établi pour organiser conjointement différentes activités éducatives, afin de fournir une éducation de qualité, personnalisée, active, d'enquête et critique qui, grâce à la communication et au travail, devient la base de la formation des Salvadoriens et l'instrument d'acquisition d'un nouvel apprentissage.

Parmi les invités spéciaux figuraient le conseiller de l'ambassade de la République dominicaine en République du Salvador, M. Carlos Mateo, représentant l'ambassadeur dominicain Julio Cesar George.

Harvest Trading Cap et son unité éducative Harvest Trading Cap Academy , croient au développement et aux nouvelles opportunités en Amérique centrale et, par le biais de cet accord, ils accordent plus de 9 000 bourses complètes pour son cours de trading de base, d'une valeur de 13 500 00,00 dollars US. Dans le même temps, elle se consolide en tant que passerelle pour aider les jeunes hispanophones du monde entier à former et à acquérir des connaissances financières concernant les nouvelles technologies et les avancées sur les marchés financiers internationaux, principalement aux États-Unis et en Europe.

Jairo González a déclaré : « Un rêve très important pour moi est de continuer à partager ce que j'apprends depuis plus de 8 ans. Il n'y a pas de plus grand cadeau que la coopération avec un but. »

Harvest Trading Cap remercie Jerusalem Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée aux œuvres sociales, culturelles et humanitaires, axée sur le bien-être et le développement de la population salvadorienne, pour la confiance qu'elle place dans la représentation de ce qu'elle fait dans cette nation, en espérant que ce sera l'un des nombreux accords futurs au profit de la société et de la croissance académique financière du pays.

Le rêve de toutes les personnes d'Amérique latine est que le Bitcoin en tant que monnaie légale soit produit dans l'un de leurs pays. Mais Dieu a donné au Salvador l'opportunité d'être le premier pays. Jairo Gonzalez a félicité le président du Salvador Nayib Bukele pour ce qu'il fait, car cette initiative qu'il a prise profite au monde entier et pas seulement au Salvador.

