VacancesSellOff dévoile une nouvelle image de marque attrayante avec le lancement de la nouvelle version de son site Web

MONTRÉAL, 09 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son engagement continu à offrir aux Canadiens une expérience numérique plus dynamique, fluide et innovatrice, VacancesSellOff a le plaisir d’annoncer le lancement de la nouvelle version de son site Web, qui contribuera à rafraîchir sa marque. Depuis le début du projet en 2018, cette dernière est restée inébranlable dans son engagement pour la transformation numérique afin d’offrir une expérience utilisateur plus rapide et unifiée du début à la fin. La nouvelle version de VacancesSellOff.com fait partie des principales améliorations apportées par la marque pour simplifier l’expérience de planification des vacances pour les clients et les agents de voyages.



« Nous sommes heureux que la nouvelle version de VacancesSellOff.com soit maintenant en ligne. Le lancement d’aujourd’hui représente l’aboutissement du travail acharné et du dévouement de notre équipe au cours des quatre dernières années pour transformer notre technologie numérique », a dit Valerie Miko, Vice-présidente des ventes, VacancesSellOff. « Ce qui au départ était un site Web transactionnel proposant un modèle de rabais innovant est devenu une communauté où les clients peuvent personnaliser leurs vacances de rêve avec l’aide de nos experts en voyage à la tête de l’industrie. Notre plan d’action pour la transformation numérique s’est construit à partir des besoins de nos clients, et comme leurs rêves de vacances deviennent plus nuancés, nous le devenons aussi. Nous continuerons d’aider les clients à obtenir le meilleur rapport qualité-prix et à faire en sorte que même les projets de vacances les plus ambitieux deviennent un jeu d’enfant. ».

Les clients et les agents de voyages de VacancesSellOff apprécieront l’amélioration des fonctionnalités et des capacités du nouveau site Web, y compris de meilleurs outils de recherche, des aides visuelles, une navigation plus facile entre les pages, plus de variété dans la façon dont le produit est commercialisé, de même qu’une expérience numérique ininterrompue à mesure que le site Web passe au système de gestion de contenu (ou SGC), offrant ainsi un moyen plus simple et plus efficace de créer, gérer et modifier du contenu en ligne.

Afin de créer une expérience utilisateur plus dynamique du début à la fin de la planification des vacances, VacancesSellOff se refait une beauté en présentant un nouveau look, passant d’un design et de teintes traditionnelles à une approche plus vivante et visuelle. Le nouveau concept comprend notamment une collection apaisante de couleurs tropicales de bleu et de vert, qui mettront en évidence différents éléments de l’expérience de planification des clients, une typographie moderne et une approche expérientielle de la photographie qui inspire le désir et l’envie de voyager. Malgré ces changements, le logo restera le même puisqu’il continue de renforcer les valeurs de la marque depuis sa création au début des années 2000.

En plus de la nouvelle version du site Web, la nouvelle présentation de la marque sera visible dans tous les canaux destinés aux consommateurs et aux agents de voyages, y compris les courriels, les vitrines et l’affichage. Les pages des succursales seront améliorées et davantage d’événements seront proposés en succursale. Dans un avenir consacré à la transformation numérique, le nouveau design reflète l’histoire de la marque VacancesSellOff et son expertise unique pour faire des rêves de vacances une réalité.

À propos de VacancesSellOff

VacancesSellOff offre aux Canadiens des services de voyage abordables depuis plus de 30 ans. Établie en 1979, elle a aidé des milliers de Canadiens à réserver l’escapade de leurs rêves chaque année. VacancesSellOff possède des succursales de St. John’s à Victoria, avec des experts en voyage dédiés à aider les clients à réserver des vacances en personne, en ligne ou par téléphone. Des partenariats développés avec des voyagistes majeurs permettent à VacancesSellOff d’offrir aux Canadiens d’excellentes aubaines sur les vols, les forfaits vacances, les croisières, les visites guidées, les séjours à l’hôtel, les locations de véhicule et bien plus encore dans des destinations partout dans le monde.

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec :

sovmarketing@selloffvacations.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66befdcb-5ef4-4dda-bf0c-400021f31384