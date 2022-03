Une fin d'année solide alors que WSP annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2021

Solide performance au T4 avec une croissance organique soutenue (+9,7 %) et des commandes substantielles (3,3 milliards de dollars)

Performance robuste en 2021 : Une croissance organique des revenus nets dans tous les segments Le carnet de commandes a augmenté organiquement de 10 % d'une année sur l'autre BAIIA ajusté 2) en hausse de 25 % et marge du BAIIA ajusté 2) en hausse de 140 points de base Bénéfice ajusté par action 2), 3) en hausse de 42% Flux de trésorerie disponible 2) représentant 1,4 fois le résultat net

Réalisation des ambitions financières stratégiques 2019-2021

MONTRÉAL, 09 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX: WSP) (« WSP » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour l'exercice et le quatrième trimestre terminés le 31 décembre 2021.

Quatrièmes trimestres clos les Exercices clos les (en millions de dollars, sauf les pourcentages, les données

par action, le délai de recouvrement et les ratios) 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variance 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variance Produits des activités ordinaires 2 891,0 $ 2 248,3 $ 28,6 % 10 279,1 $ 8 803,9 $ 16,8 % Produits des activités ordinaires nets1) 2 147,4 $ 1 688,3 $ 27,2 % 7 869,6 $ 6 859,1 $ 14,7 % Résultat avant charges de financement nettes et impôt 185,2 $ 105,3 $ 75,9 % 724,6 $ 459,4 $ 57,7 % BAIIA ajusté2) 361,2 $ 262,1 $ 37,8 % 1 322,5 $ 1 053,7 $ 25,5 % Marge du BAIIA ajusté2) 16,8 % 15,5 % 130 pb 16,8 % 15,4 % 140 pb Résultat net attribuable aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 126,7 $ 68,9 $ 83,9 % 473,6 $ 276,0 $ 71,6 % Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires 1,08 $ 0,61 $ 77,0 % 4,07 $ 2,51 $ 62,2 % Résultat net ajusté2), 3) 171,7 $ 93,0 $ 84,6 % 592,9 $ 394,6 $ 50,3 % Résultat net ajusté par action2), 3) 1,46 $ 0,82 $ 78,0 % 5,09 $ 3,59 $ 41,8 % Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 513,2 $ 381,8 $ 34,4 % 1 060,1 $ 1 125,1 $ (5,8 %) Flux de trésorerie disponibles2) 369,9 $ 264,5 $ 39,8 % 646,1 $ 735,3 $ (12,1 %) Aux 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variance Carnet de commandes4) 10 425,6 $ 8 421,3 $ 23,8 % Délai de recouvrement4) 66 jours 63 jours 3 jours Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté4) 0,6 0,1 n/a

1) Se reporter à la rubrique, « Mesures financières non conformes aux IFRS et aux autres mesures financières » pour obtenir des rapprochements quantitatifs des produits des activités ordinaires nets aux produits des activités ordinaires.

2) Les mesures financières ou les ratios non conformes aux IFRS, qui n’ont aucune signification normalisée selon les IFRS, pourraient ne pas être comparables à des mesures ou ratios similaires présentés par d’autres émetteurs. Se reporter a la rubrique, « Mesures financières non conformes aux IFRS et aux autres mesures financières », pour un rapprochement quantitatif avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables. La marge du BAIIA ajusté est définie comme le BAIIA ajusté exprimé en pourcentage des produits des activités ordinaires nets. Le résultat net ajusté par action correspond au résultat net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré de base d’actions en circulation pour la période. Se reporter à la rubrique 22, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 publié sur SEDAR à www.sedar.com, pour connaître les explicitations de la composition et l'utilité des mesures financières et des ratios non conformes aux IFRS.

3) La direction a modifié sa définition du résultat net ajusté, en date du 1er janvier 2021, afin d’exclure la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions. Les chiffres des périodes comparatives ont été retraités.

4) Se reporter à la rubrique 22, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 publié sur SEDAR à www.sedar.com, pour connaître la composition des mesures financières additionnelles, ainsi que l'utilité du ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté, qui est une mesure de gestion du capital qui correspond au ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté sur 12 mois continu. La dette nette est définie comme étant la dette à long terme, y compris les parties courantes, excluant l’obligation locative, et déduction faite de la trésorerie.



FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2021

Produits des activités ordinaires de 2,9 G$ et produits des activités ordinaires nets de 2,1 G$ pour le trimestre, en hausse respectivement de 28,6 % et de 27,2 % par rapport au quatrième trimestre de 2020. La croissance interne des produits des activités ordinaires nets s’est accrue de 9,7 % au cours du trimestre.





Carnet de commandes de 10,4 G$ au 31 décembre 2021, et des commandes importantes de 3,3 G$ pour le trimestre.





BAIIA ajusté de 361,2 M$ pour le trimestre, en hausse de 37,8 %, par rapport à 262,1 M$ au quatrième trimestre de 2020.





Marge du BAIIA ajusté de 16,8 % pour le trimestre, contre 15,5 % au quatrième trimestre de 2020, en hausse de 130 points de base, attribuable au solide rendement de la plateforme et à l’excellent apport des acquisitions récentes.





Résultat avant charges de financement nettes et impôt de 185,2 M$ pour le trimestre, en hausse de 79,9 M$, ou 75,9 %, par rapport au quatrième trimestre de 2020, attribuable surtout à l’augmentation du BAIIA ajusté.





Résultat net ajusté de 171,7 M$ pour le trimestre, ou 1,46 $ par action, en hausse respectivement de 78,7 M$ et de 0,64 $ par rapport au quatrième trimestre de 2020. Les hausses respectives de 84,6 % et de 78,0 % de ces valeurs sont principalement attribuables à l’augmentation du BAIIA ajusté.





Résultat net attribuable aux actionnaires se chiffrait à 126,7 M$ pour le trimestre, ou 1,08 $ par action, en hausse respectivement de 83,9 % et de 77,0 % par rapport au quatrième trimestre de 2020. La hausse est attribuable principalement à l’augmentation du BAIIA ajusté, qui a été contrebalancée en partie par l’augmentation de la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et des charges de financement nettes.





Dividendes déclarés pour le trimestre de 0,375 $ par action, ou 44,2 M$, et taux de participation au régime de réinvestissement des dividendes de 51,5 %.



FAITS SAILLANTS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2021

Produits des activités ordinaires de 10,3 G$ et produits des activités ordinaires nets de 7,9 G$ pour l’exercice, en hausse respectivement de 16,8 % et de 14,7 % par rapport à 2020. L’acquisition de Golder a été le principal vecteur de la croissance des produits des activités ordinaires nets de 15,3 %, tandis que la croissance interne de 3,3 % des produits des activités ordinaires nets était conforme aux attentes de la direction précédemment communiquées.





Au 31 décembre 2021, le carnet de commandes s’établissait à 10,4 G$, et correspondait à 11,8 mois de produits des activités ordinaires, ce qui représente une hausse de 23,8 % au cours de l’exercice. En devises constantes, le carnet de commandes a affiché une croissance interne de 10,1 % par rapport au 31 décembre 2020.





BAIIA ajusté de 1,32 G$ pour l’exercice, en hausse de 25,5 % par rapport à 1,05 G$ en 2020. Le BAIIA ajusté a dépassé la limite supérieure des perspectives les plus récentes de la direction.





Marge du BAIIA ajusté en hausse à 16,8 % en 2021, comparativement à 15,4 % en 2020, une augmentation de 140 points de base. L’amélioration de la marge du BAIIA ajusté est attribuable au solide rendement de la plateforme et à l’excellent apport des acquisitions récentes.





Résultat avant charges de financement nettes et impôt de 724,6 M$ en 2021, en hausse de 57,7 %, par rapport à 2020, attribuable surtout à l’augmentation du BAIIA ajusté et à la diminution des coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation.





Résultat net ajusté de 592,9 M$ en 2021, ou 5,09 $ par action, en hausse de 198,3 M$, ou de 1,50 $ par action, par rapport à 2020. Les augmentations respectives de 50,3 % et de 41,8 % de ces valeurs sont principalement attribuables à l’augmentation du BAIIA ajusté.





Résultat net attribuable aux actionnaires se chiffrant à 473,6 M$ en 2021, ou 4,07 $ par action, en hausse de 197,6 M$, ou de 1,56 $ par action, par rapport à 2020. L’accroissement est attribuable principalement à l’augmentation du BAIIA ajusté et à la diminution des coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation, qui ont été compensées en partie par la hausse de la dotation aux amortissements.





Délai de recouvrement s’établissant à 66 jours au 31 décembre 2021, contre 63 jours au 31 décembre 2020, ce qui est bien en deçà de la plus récente fourchette des attentes de la direction qui est de 73 à 77 jours.





Flux de trésorerie disponibles de 646,1 M$ pour l’exercice, ce qui représente 1,4 fois le résultat net attribuable aux actionnaires.





Entrées de trésorerie provenant des activités d’exploitation de 1,06 G$ pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, en comparaison de 1,13 G$ en 2020. L’écart est attribuable essentiellement au fait que les flux de 2020 avaient bénéficié d’un report d’impôt et d’autres remises dans certains territoires.





Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté de 0,6 fois, comparativement à 0,1 fois au 31 décembre 2020 en raison principalement de l’acquisition de Golder Associates. Le ratio est largement inférieur à la cible de 1,0 à 2,0 établie par la direction, et ce, en raison des importants flux de trésorerie disponibles en 2021.





Dividendes déclarés pour l’exercice complet de 1,50 $ par action, ou 174,9 M$, et dividende en trésorerie de 81,9 M$, ou 46,8 %, du fait de la participation au RRD.



« Je suis fier de notre performance du quatrième trimestre, qui vient couronner une année riche de réalisations et clore notre cycle stratégique de trois ans. Grâce aux efforts assidus de nos employés, nous avons non seulement réalisé nos ambitions financières pour 2019–2021, mais aussi maximisé le potentiel de nos acquisitions et atteint la position de chef de file dans le secteur des sciences de la terre et environnement », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Nos clients ont continué à nous faire confiance pour nos solutions innovantes : cela se traduit par un carnet de commandes robuste et florissant qui, combiné aux tendances favorables du marché, représente une base solide sur laquelle notre prochain cycle stratégique s’appuiera. Enfin, nous sommes enthousiasmés par notre plan d’action stratégique 2022–2024 qui constituera la première étape de notre parcours visant à réaliser notre vision à long terme – créer un héritage durable, avec un impact soutenu », a-t-il ajouté.



PERSPECTIVES POUR 2022

Les perspectives présentées ci-après ont été établies en date du 9 mars 2022 afin d’aider les analystes et les actionnaires à établir leurs opinions respectives en ce qui concerne l’exercice qui se terminera le 31 décembre 2022. Les lecteurs sont avisés que l’utilisation de cette information à d’autres fins pourrait être inappropriée. L’information présentée dans cette section constitue de l’information prospective fondée sur bon nombre d’estimations et d’hypothèses concernant des événements futurs. Les résultats réels seront différents, et les écarts pourraient être importants. Se reporter à la rubrique 19, « Énoncés prospectifs » du rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, afin de lire la mise en garde complète au sujet de l’information prospective.

La direction prévoit que les résultats de la Société pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2022 se situeront dans les fourchettes suivantes :

FOURCHETTE CIBLE POUR 2022(1) Produits des activités ordinaires nets Entre 8,25 G$ et 8,75 G$ BAIIA ajusté Entre 1,43 G$ et 1,49 G$ Saisonnalité et fluctuations du BAIIA ajusté • Q1 2022 : entre 21% et 23%

• Q2 2022 : entre 22% et 24%

• Q3 2022 : entre 27% et 29%

• Q4 2022 : entre 26% et 28% Délai de recouvrement 70 à 75 jours Dépenses d’investissement nettes Entre 160 M$ et 180 M$ Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation Entre 50 M$ et 60 M$ Coûts de mise en place du système ERP Entre 45 M$ et 55 M$

Hypothèses sous-jacentes(1)

La Société tient à préciser que les hypothèses utilisées pour établir les perspectives pour 2022 pourraient se révéler incorrectes ou inexactes. Par conséquent, les résultats réels de la Société pourraient différer fortement des estimations formulées dans le présent communiqué de presse.

Les fourchettes cibles présentées dans le tableau ci-dessus ont été établies en assumant qu’aucune variation des cours du change sur les marchés où la Société exerce ses activités ne surviendra. Dans les prévisions pour 2022, la Société n’a pas tenu compte des éventuels regroupements d’entreprises, cessions, fusions ou autres transactions susceptibles de se produire après la publication de ce communiqué de presse. Aux fins de l’établissement de ses fourchettes cibles pour 2022, la Société a pris en considération plusieurs hypothèses relatives à l’économie et au marché concernant la concurrence, l’environnement politique et la performance économique de chaque région dans laquelle elle exerce des activités. Pour préparer ses prévisions pour 2022, elle a aussi présumé que les facteurs économiques et la concurrence demeureraient stables dans les régions où elle exerce ses activités.

Les prévisions ont été préparées en utilisant les taux d’imposition en vigueur au 31 décembre 2021 dans les pays où la Société mène des activités. La Société anticipe un taux d’imposition effectif fluctuant entre 25 % et 29 % en 2022.

La Société prévoit l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation, des immobilisations corporelles et l'amortissement des logiciels entre 450 et 470 millions de dollars.

La Société prévoit que l'amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions se situera entre 85 millions de dollars et 95 millions de dollars.

La Société gère sa structure de capital afin de maintenir un ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté fluctuant entre 1,0 et 2,0.

Pour 2022, la Société prévoit afficher une croissance interne consolidée des produits des activités ordinaires nets, en devises constantes, de l’ordre de 3 % à 6 %, avec aucun écart significatif d'un secteur à présenter à l'autre. Les charges du siège social pour 2022 devraient se situer entre 95 millions de dollars et 110 millions de dollars.

La Société a lancé la conception et la mise en place d'une solution mondiale infonuagique ERP avec de vastes capacités. En raison de l'évolution récente des normes comptables, les coûts de configuration et de personnalisation relativement à une entente infonuagique ne répondant pas aux critères permettant leur incorporation dans le coût de l’actif; par conséquent, ces coûts et les autres coûts de mise en place du système ERP sont passés en charges au fur et à mesure qu’ils sont engagés. Les coûts de mise en place d'un système ERP pour 2022 devraient se situer entre 45 millions de dollars et 55 millions de dollars millions sur la base du calendrier de déploiement actuel.

DIVIDENDE

Le conseil d'administration de WSP a déclaré un dividende de 0,375 $ par action. Le dividende sera payable le ou vers le 15 avril 2022, aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 31 mars 2022.

MISE À JOUR SUR LA SITUATION EN UKRAINE

WSP est profondément troublée par le conflit en Ukraine et suit de près la situation ainsi que les sanctions imposées récemment. La Société confirme que WSP n'a pas d'employés ni de bureaux en Russie, en Ukraine et en Biélorussie, mais a un nombre limité de mandats en cours pour des projets en Russie. WSP a décidé de mettre fin à ces mandats et ne poursuivra plus de mandats pour des projets situés en Russie ou en Biélorussie. L'exposition économique globale de WSP dans le cadre de ces affectations est non matérielle et devrait être inférieure à un million de dollars.

La Société s'est engagée à verser un don initial de 50 000 $ à l'UNICEF et de 50 000 $ au UNHCR pour soutenir leur travail d'aide aux réfugiés en Ukraine et dans les régions voisines.

RAPPORTS FINANCIERS

Ce communiqué comprend, par renvoi, les rapports de l'exercice 2021 comprenant les états financiers consolidés audités ainsi que le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Pour obtenir une copie des résultats financiers complets de l'exercice 2021, y compris le rapport de gestion et les états financiers consolidés audités, le lecteur est prié de consulter le site Web de la Société à www.wsp.com.

1) Ces informations sont des énoncés prospectifs fondés sur des estimations et des hypothèses concernant des événements futurs. Le lecteur est averti que l'utilisation de ces informations à d'autres fins peut être inappropriée. Les résultats réels pourraient être différents, et les écarts pourraient être importants. Veuillez-vous référer aux déclarations prospectives ci-dessous.





RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Quatrièmes trimestres clos les Exercices clos les (en millions de dollars, sauf le nombre d’actions et les données par action) 31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Produits des activités ordinaires 2 891,0 $ 2 248,3 $ 10 279,1 $ 8 803,9 $ Moins : Sous-consultants et coûts directs 743,6 $ 560,0 $ 2 409,5 $ 1 944,8 $ Produits des activités ordinaires nets1) 2 147,4 $ 1 688,3 $ 7 869,6 $ 6 859,1 $ Résultat avant charges de financement nettes et impôt 185,2 $ 105,3 $ 724,6 $ 459,4 $ Charges de financement nettes 14,3 $ 1,9 $ 79,5 $ 73,5 $ Résultat avant impôt 170,9 $ 103,4 $ 645,1 $ 385,9 $ Charge d’impôt sur le résultat 44,1 $ 33,4 $ 171,0 $ 108,5 $ Résultat net 126,8 $ 70,0 $ 474,1 $ 277,4 $ Résultat net attribuable aux : Actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 126,7 $ 68,9 $ 473,6 $ 276,0 $ Participations ne donnant pas le contrôle 0,1 $ 1,1 $ 0,5 $ 1,4 $ Résultat net de base par action 1,08 $ 0,61 $ 4,07 $ 2,51 $ Résultat net dilué par action 1,07 $ 0,61 $ 4,05 $ 2,50 $ Nombre moyen pondéré de base d’actions 117 661 970 113 472 584 116 479 695 110 020 798 Nombre moyen pondéré dilué d’actions 118 082 536 113 751 792 116 901 686 110 263 100







ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Les références aux notes renvoient aux notes des états financiers

31 décembre 2021 31 décembre 2020 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 29) 927,4 437,1 Créances clients et autres créances (note 15) 1 916,8 1 598,8 Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation (note 16) 1 156,4 950,5 Autres actifs financiers (note 17) 141,7 118,1 Charges payées d’avance 169,6 168,7 Actif d’impôt exigible 28,9 27,5 4 340,8 3 300,7 Actifs non courants Actifs au titre de droits d’utilisation (note 18) 861,5 894,3 Immobilisations corporelles (note 20) 363,6 314,9 Immobilisations incorporelles (note 19) 549,9 275,5 Goodwill (note 21) 4 762,3 3 731,9 Actifs d’impôt différé (note 13) 165,1 169,2 Autres actifs (note 22) 207,2 150,9 6 909,6 5 536,7 Total de l’actif 11 250,4 8 837,4 Passif Passifs courants Dettes d’exploitation et charges à payer (note 23) 2 217,3 1 718,2 Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus (note 16) 751,1 708,5 Passif d’impôt exigible 149,8 119,1 Provisions (note 24) 77,5 71,4 Dividendes à payer aux actionnaires (note 28) 44,2 42,5 Partie courante des obligations locatives (note 18) 254,2 233,1 Partie courante de la dette à long terme (note 25) 297,4 296,9 3 791,5 3 189,7 Passifs non courants Dette à long terme (note 25) 1 479,3 277,3 Obligations locatives (note 18) 766,1 785,3 Provisions (note 24) 236,2 180,9 Obligations au titre des prestations de retraite (note 9) 212,9 232,4 Passifs d’impôt différé (note 13) 99,2 90,4 2 793,7 1 566,3 Total du passif 6 585,2 4 756,0 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 4 664,5 4 080,4 Participations ne donnant pas le contrôle 0,7 1,0 Total des capitaux propres 4 665,2 4 081,4 Total du passif et des capitaux propres 11 250,4 8 837,4







TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Les références aux notes renvoient aux notes des états financiers

Exercices clos les 31 décembre 2021 31 décembre 2020 $ $ Activités d’exploitation Résultat net 474,1 277,4 Ajustements (note 29) 436,6 416,7 Charges de financement nettes (note 12) 79,5 73,5 Charge d’impôt sur le résultat (note 13) 171,0 108,5 Impôt payé (134,0 ) (104,5 ) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (note 29) 32,9 353,5 Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 1 060,1 1 125,1 Activités de financement Produit (remboursement) net des emprunts aux termes des facilités de crédit 649,1 (857,1 ) Émission de billets de premier rang non garantis (note 25) 500,0 — Remboursement de la dette à long terme après une acquisition d’entreprise (235,0 ) — Émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission (note 26) 308,5 550,8 Paiements de loyers (note 18) (303,2 ) (301,3 ) Dividendes versés aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. (80,6 ) (88,3 ) Charges de financement nettes payées, excluant les intérêts sur les obligations locatives (47,8 ) (49,8 ) Dividendes versés au titre des participations ne donnant pas le contrôle (0,8 ) (0,6 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement 790,2 (746,3 ) Activités d’investissement Sorties de trésorerie liées aux acquisitions d’entreprises, montant net (note 5) (1 244,9 ) (124,4 ) Entrée d’immobilisations corporelles, exception faite des acquisitions d’entreprises (100,7 ) (72,1 ) Entrée d’immobilisations incorporelles identifiables, exception faite des acquisitions d’entreprises (20,5 ) (21,0 ) Produit de la cession d’immobilisations corporelles 10,4 4,6 Augmentation des placements dans des titres (7,1 ) — Dividendes reçus des entreprises associées 14,4 19,4 Produit de la vente d’une participation dans une entreprise associée 4,6 — Produit net de la cession d’activités — 8,2 Rachat d’une participation ne donnant pas le contrôle (1,4 ) — Trésorerie nette reçue au titre d’un prêt à une entreprise associée 0,3 — Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement (1 344,9 ) (185,3 ) Incidence des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (13,8 ) 3,9 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 491,6 197,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, au début de l’exercice 434,7 237,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, à la fin de l’exercice (note 29) 926,3 434,7

Tous les montants indiqués dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Toutes les informations trimestrielles divulguées dans ce communiqué de presse sont basées sur des chiffres non audités.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

La Société présente ses résultats financiers conformément aux IFRS. WSP utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières (le « Règlement 52-112 ») prescrit les obligations d’information qui s’appliquent aux types de mesures suivantes utilisées par la Société : i. les mesures financières non conformes aux IFRS; ii. les ratios non conformes aux IFRS; iii. le total des mesures sectorielles; iv. les mesures de gestion du capital; v. les mesures financières supplémentaires.

Dans le présent communiqué de presse, les mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières suivantes sont utilisées par la Société : les produits des activités ordinaires nets; le BAIIA ajusté; la marge du BAIIA ajusté; le résultat net ajusté; le résultat net par action ajusté; le carnet de commandes; les flux de trésorerie disponibles; le délai moyen de recouvrement des créances clients (le « délai de recouvrement »); et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. Des détails additionnels sur ces mesures non conformes aux IFRS incluant une réconciliation de ces mesures avec des mesures les plus comparables aux IFRS se trouvent dans le rapport de gestion de WSP pour l'exercice clos le 31 décembre 2021; ce rapport est publié sur le site Web de WSP à l'adresse suivante: www.wsp.com, et déposé sur SEDAR à www.sedar.com.

La direction de la Société estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements utiles aux investisseurs au sujet de la situation financière et des résultats d’exploitation de la Société, puisqu’elles constituent des indicateurs clés supplémentaires de sa performance. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas comptabilisées en vertu des IFRS, n’ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS, peuvent différer des mesures portant des noms similaires présentées par d’autres émetteurs et pourraient donc ne pas être comparables à celles-ci. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes établies conformément aux IFRS.

Rapprochement des produits des activités ordinaires nets Le tableau qui suit présente un rapprochement du produit des activités ordinaires nets avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Quatrièmes trimestres clos les Exercices clos les (en millions de dollars) 31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Produits des activités ordinaires 2 891,0 $ 2 248,3 $ 10 279,1 $ 8 803,9 $ Moins : Sous-consultants et coûts directs 743,6 $ 560,0 $ 2 409,5 $ 1 944,8 $ Produits des activités ordinaires nets* 2 147,4 $ 1 688,3 $ 7 869,6 $ 6 859,1 $ * Total des mesures des secteurs.





Rapprochement du BAIIA ajusté Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Quatrièmes trimestres clos les Exercices clos les (en millions de dollars) 31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Résultat avant charges de financement nettes et impôt 185,2 $ 105,3 $ 724,6 $ 459,4 $ Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation 23,6 $ 30,3 $ 60,8 $ 103,4 $ Coûts de mise en place du système ERP 6,8 $ — $ 6,8 $ — $ Dotation aux amortissements des actifs au titre de droits d’utilisation 65,5 $ 71,0 $ 265,8 $ 268,3 $ Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles 46,8 $ 25,0 $ 139,1 $ 104,7 $ Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 29,8 $ 25,2 $ 113,6 $ 103,3 $ Quote-part de la dotation aux amortissements et des impôts des entreprises associées 2,1 $ 3,7 $ 9,4 $ 9,4 $ Produits d’intérêts 1,4 $ 1,6 $ 2,4 $ 5,2 $ BAIIA ajusté* 361,2 $ 262,1 $ 1 322,5 $ 1 053,7 $ * Mesure financière non conforme aux IFRS.





Rapprochement du résultat net ajusté Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Quatrièmes trimestres clos les Exercices clos les (en millions de dollars, sauf les données par action) 31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Résultat net attribuable aux actionnaires 126,7 $ 68,9 $ 473,6 $ 276,0 $ Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 32,1 $ 17,8 $ 95,1 $ 77,5 $ Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation 23,6 $ 30,3 $ 60,8 $ 103,4 $ Coûts de mise en place du système ERP 6,8 $ — $ 6,8 $ — $ Profits sur les placements dans des titres liés aux obligations dans le cadre de la rémunération différée (4,0) $ (11,6 )$ (14,0 )$ (15,8 )$ (Profits) pertes latents sur instruments financiers dérivés (1,7) $ (7,5 )$ 7,7 $ (11,5 )$ Impôt sur le résultat relatif aux éléments ci-dessus (11,8 )$ (4,9 )$ (37,1 )$ (35,0 )$ Résultat net ajusté* 171,7 $ 93,0 $ 592,9 $ 394,6 $ Résultat net ajusté par action* 1,46 $ 0,82 $ 5,09 $ 3,59 $ * Mesure financière non conforme aux IFRS ou ratio non conforme aux IFRS.





Rapprochement des flux de trésorerie disponibles Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Quatrièmes trimestres clos les Exercices clos les (en millions de dollars) 31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 513,2 $ 381,8 $ 1 060,1 $ 1 125,1 $ Paiements de loyers liés aux activités de financement (82,7) $ (87,6 )$ (303,2 )$ (301,3 )$ Dépenses d’investissement nettes* (60,6) $ (29,7 )$ (110,8 )$ (88,5 )$ Flux de trésorerie disponibles** 369,9 $ 264,5 $ 646,1 $ 735,3 $ * Correspond aux dépenses d’investissement liées aux immobilisations corporelles et aux immobilisations incorporelles, déduction faite du produit des cessions et des avantages incitatifs à la location reçus. ** Mesure financière non conforme aux IFRS.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements concernant WSP contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des ambitions stratégiques, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des perspectives ou d'autres déclarations qui ne sont pas des déclarations de faits. Les déclarations prospectives faites par la Société dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations sur le versement de dividendes, notre stratégie proposée, nos performances opérationnelles, nos perspectives financières, y compris des déclarations sur le plan d'action stratégique mondial 2022-2024. Ces déclarations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses jugées raisonnables par la Société au 9 mars 2022, y compris des hypothèses sur la conjoncture économique et politique; l’état de l’économie mondiale et de l’économie dans les régions où la Société exerce des activités; l’état des marchés de capitaux et de crédit mondiaux et locaux et l’accès à ces marchés; les répercussions prévues de la pandémie de COVID-19 sur les activités, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie ou la situation financière de la Société, y compris l’incidence des mesures mises en œuvre en réaction à la pandémie de COVID-19; les avantages attendus de la réalisation de l’acquisition de Golder et d’autres acquisitions; ainsi que les synergies prévues à la suite de ces acquisitions.

Bien que WSP soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu’ils renferment, incluant les risques liés à la pandémie de COVID-19. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs des facteurs de risque susceptibles d'avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont incluses dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 publié sur SEDAR à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP fournit des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, sciences de la terre et de l’environnement, bâtiment, énergie, ressources et industries. L’équipe mondiale d’experts de WSP regroupe des conseillers, ingénieurs, spécialistes de l’environnement, scientifiques, techniciens, architectes et urbanistes, ainsi que des professionnels en conception et en gestion de programme. Nos employés de talent sont bien positionnés pour réaliser des projets durables et de grande qualité, partout où nos clients ont besoin de nous. WSP.com

