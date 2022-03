WSP annonce une nouvelle stratégie mondiale et une ambitieuse vision à long terme

English French

La vision à long terme établit un ambitieux objectif pour WSP, soit devenir chef de file incontesté de son secteur en aspirant à doubler sa taille.





WSP continuera à faire évoluer l'organisation grâce à ses trois forces motrices de changement, à savoir les facteurs ESG, l'innovation et la technologie.





Le plan d’action stratégique mondial 2022-2024 de WSP vise à :



Mettre de l’avant l’ingéniosité des employés de WSP afin d’accélérer la transition verte mondiale;



Diversifier davantage la plateforme de WSP, g râce à sa stratégie d’acquisition disciplinée et de croissance interne, en étendant ses capacités aux secteurs et zones géographiques stratégiques, tout en continuant à développer ses secteurs et services présentant un important potentiel de croissance;



Générer une croissance des produits des activités ordinaires nets supérieure à 30 %, un BAIIA ajusté (1 ) de 40 % et un bénéfice net ajusté par action (2 ) de 50 %.





MONTRÉAL, 09 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- WSP Global inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou l’« entreprise ») a publié aujourd’hui les points saillants de son plan d’action stratégique mondial 2022-2024 intitulé Conçu pour l’avenir, qui pose les jalons de l’évolution de l’entreprise pour les trois prochaines années.

Forte de l'atteinte des objectifs qui sous-tendent le plan stratégique mondial 2019-2021 de l’entreprise, la plateforme de pointe de WSP est fin prête à connaître la croissance grâce à sa capacité à tirer parti des tendances transformationnelles du marché. En poursuivant sur cette lancée, l’entreprise a élaboré un plan d’action stratégique mondial triennal, tout en établissant une vision ambitieuse à long terme pour WSP.

« En 2019, nous nous sommes mis au défi d’élargir nos horizons en nous fixant des objectifs ambitieux pour aller encore plus loin. Depuis, nous avons traversé une période de changements extraordinaires, nous avons ajouté de nouveaux talents et de la profondeur à notre organisation, et nous disposons maintenant de la plateforme la plus diversifiée de notre secteur, avec des positions de premier plan sur nos principaux marchés », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Aujourd’hui, je suis fier de dévoiler notre plan d’action stratégique mondial 2022-2024, qui permettra à nos employés de tirer parti d’un état d’esprit Conçu pour l’avenirMC dans leurs conseils à nos clients, de se tenir fièrement à l’avant-garde de la transition verte mondiale et de produire des résultats financiers en tête du secteur. Grâce aux forces qui nous animent, à savoir les facteurs ESG, l'innovation et la technologie, nous allons continuer à faire évoluer notre organisation, en reflétant les besoins de nos professionnels et de nos clients, et en créant une plateforme où nos conseils avisés, notre expertise de pointe et nos conceptions intelligentes offrent le plus haut niveau de services aux clients. »

VISION À LONG TERME

La vision à long terme établit un ambitieux objectif pour WSP, soit devenir chef de file incontesté de son secteur.

« Si l’on jette un regard à travers le prisme de nos diverses parties prenantes et compte tenu du fait qu’un grand nombre des tendances mondiales les plus fascinantes et les plus urgentes correspondent bien aux forces, à l’expertise et aux offres de services de WSP, la vision à long terme de notre entreprise est devenue remarquablement claire. Nous croyons que WSP occupe une position unique permettant de créer un héritage fort aux effets encore plus grands », a affirmé M. L’Heureux.

La vision à long terme de l’entreprise nourrit des objectifs distincts pour WSP, soit d’agir comme agent de changement audacieux pour les clients et les communautés qu’elle dessert, rehausser et habiliter la diversité des communautés et attirer les esprits les plus brillants pour venir à bout des difficultés les plus complexes grâce à un service exceptionnel et à la confiance de nos clients.

« Le parcours permettant à WSP de devenir chef de file incontesté de son secteur place l’entreprise sur une trajectoire avec l’ambition de doubler sa taille, d’être un leader de l’industrie avec une croissance organique durable et de réaliser des marges du BAIIA ajusté supérieures à 20 %. Nous ne pouvons prédire avec justesse quand nous atteindrons cet objectif ambitieux, mais nous savons que nous y arriverons », a poursuivi M. L’Heureux.

PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE MONDIAL 2022-2024

Le plan d’action stratégique mondial 2022-2024 de WSP définira la voie à suivre pour poursuivre l’évolution de ses piliers fondamentaux (Employés et culture, Clients, Excellence opérationnelle et Expertise) pour soutenir une croissance rentable, favoriser l’excellence technique et l’innovation, et procurer une valeur exceptionnelle à ses clients.

MONTRER L’EXEMPLE PAR SES ENGAGEMENTS ENVERS LES FACTEURS ESG

Au cours des trois prochaines années, WSP a l'intention de faire des progrès significatifs vers l'atteinte de ses objectifs de réduction des émissions de GES basés sur la science, annoncés précédemment, ce qui contribuera à l'engagement de la Société d'atteindre des émissions nettes nulles dans sa chaîne de valeur d'ici 2040. L’entreprise continuera également d’accroître ses revenus propres à plus de la moitié de ses activités, et restera fidèle à son engagement de travailler en toute sécurité et avec intégrité.

« Grâce à notre approche Conçu pour l’avenirMC, nous sommes plus que jamais engagés à mener la transition verte dans le monde. Dans ce contexte, nous avons mûrement réfléchi à qui nous sommes et au rôle que nous avons à jouer dans la création d’un avenir meilleur. Alors que nous progressons vers la création d’un monde plus durable, il peut sembler approprié de se désengager de certains secteurs ou de certaines industries. Toutefois, abandonner complètement un domaine ne servirait pas notre transition vers un avenir meilleur », a mentionné M. L’Heureux. « Le vrai changement consiste à servir des clients qui partagent notre objectif de progresser rapidement vers un monde équitable, inclusif et carboneutre. À cette fin, nous nous concentrerons sur des projets correspondant à ce parcours, ou plus fondamentalement, sur ce que WSP représente. »

EMPLOYÉS ET CULTURE – ENCOURAGER L’INGÉNIOSITÉ

La réussite de WSP repose sur l’ingéniosité et le savoir-faire des professionnels qu’elle emploie. À cette fin, l’entreprise s’est engagée à déployer des efforts importants pour offrir à ses plus de 55 000 employés un environnement de travail de premier plan, innovateur et inclusif qui leur permettra de se réaliser pleinement. En outre, WSP procurera aux employés une expérience qui attire et retient les meilleurs professionnels. Elle recherchera et promouvra les talents grâce à son engagement envers le recrutement et le perfectionnement des groupes sous-représentés dans l’industrie.

EXPERTISE – DIRIGER GRÂCE À L’EXCELLENCE TECHNIQUE ET À L’INNOVATION

L’entreprise continue d’être reconnue comme un acteur clé dans l’industrie, en réalisant certains des projets les plus importants, les plus complexes et les plus transformateurs à l’échelle mondiale. Au cours des trois prochaines années, l’entreprise cherchera à tirer davantage parti de sa présence et de ses capacités mondiales, de son leadership sur le marché et de l’étendue de son expertise grâce à une croissance organique accélérée et à son approche disciplinée d’acquisitions.

WSP visera à continuer de stimuler la croissance et de s’étendre dans de nouveaux domaines en favorisant de plus grands liens transfrontaliers et en tirant profit du savoir riche et diversifié de ses professionnels et en continuant de promouvoir l’excellence technique dans chacune de ses disciplines. Vu les rapides avancées en matière de technologies, WSP se concentrera davantage sur l’offre de solutions numériques pour ses clients et d’outils de pointe pour ses employés.

Au cours des trois prochaines années, l’entreprise misera sur ses forces et renforcera ses capacités dans ses trois principaux secteurs de marché : Transport et infrastructure, Sciences de la Terre et environnement et Bâtiment. En parallèle, l’entreprise développera également ses services, secteurs et marchés clés où se trouvent d’importantes occasions de croissance, comme les services-conseils numériques, l’eau, l’électricité et les énergies renouvelables.

Grâce à cette diversification continue, la plateforme de WSP, déjà au premier plan de l’industrie, deviendra encore plus fiable, équilibrée et résiliente, prête à appuyer la réussite de ses clients dans un monde en constante évolution.

CLIENTS – REHAUSSER LA NORME EN MATIÈRE D’EXPÉRIENCE CLIENT

Alors que les tendances du marché continuent de façonner le monde de demain, l’entreprise continuera d’élargir ses services par une croissance organique et des acquisitions afin d’amener toutes ses capacités techniques, de services-conseils numériques à répondre aux besoins de ses clients. De plus, l’approche Conçu pour l’avenirMC que WSP a perfectionnée au cours des dernières années continuera à servir de modèle innovant, collaboratif et avant-gardiste de résolution de problèmes. D’ici 2024, WSP vise à atteindre plus de 10 milliards de dollars en revenus nets.

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE – STIMULER UN RENDEMENT ET UNE EFFICACITÉ DE POINTE GRÂCE À LA TRANSFORMATION

La croissance par acquisitions a permis à WSP d’accéder aux meilleures pratiques des entreprises de premier plan. Au cours des trois prochaines années, l’entreprise travaillera à simplifier et à rationaliser ses systèmes et ses approches. L’adoption de processus communs dans l’ensemble de l’entreprise lui permettra de tirer pleinement parti de son envergure et d’offrir des services de qualité supérieure à ses clients, une expérience de classe mondiale à ses employés et une plus grande efficacité, le tout soutenu par des investissements supplémentaires dans ses outils et ses solutions numériques. D’ici 2024, l’entreprise vise à économiser plus d’un million d’heures avec la simplification et à atteindre une augmentation annuelle de 30 à 50 points de base de la marge BAIIA ajustée.

OBJECTIFS FINANCIERS

En réalisant les objectifs établis dans son plan d’action stratégique mondial 2022-2024, WSP prévoit une croissance des revenus nets supérieure à 30 %, un BAIIA ajusté (1) de 40 % et un bénéfice net ajusté par action (2) de 50 % d’ici 2024, ce qui rapproche l’entreprise de sa vision à long terme.



WSP mesurera son rendement en ciblant les paramètres suivants :

OBJECTIFS FINANCIERS 2022-2024 Revenus net (3) >$10 G$ Croissance organique annuelle des revenus nets >5% Marge BAIIA ajustée (2) (3) 17.5% à 18.5% Flux de trésorerie disponible (1) /résultats nets attribuable aux actionnaires de WSP >100% Ratio dette nette/BAIIA ajusté 1 à 2 fois

BAIIA ajusté de 1,3 milliard de dollars en 2021 et de 1,1 milliard de dollars en 2020, et un bénéfice avant frais financiers nets et impôts sur le revenu de 724,6 millions de dollars en 2021. Flux de trésorerie disponibles de 646,1 millions de dollars pour l’exercice 2021 et de 735,3 millions de dollars en 2020; et des entrées de trésorerie provenant des activités d’exploitation de 1,1 milliards de dollars pour l’exercice 2021.

Ces objectifs financiers, présentés le 9 mars 2022 dans le cadre de la présentation du plan d’action stratégique mondial 2022-2024, visent à aider les analystes et les actionnaires à officialiser leurs visions respectives de la stratégie de l’entreprise. Le lecteur est averti que l’utilisation de ces renseignements à d’autres fins peut être inappropriée. Ces mesures sont susceptibles de changer. Les fourchettes cibles présentées ci-dessus ont été préparées sur la base qu’il n’y a pas de fluctuation des taux de change sur les marchés dans lesquels l’entreprise exerce ses activités. L’entreprise a pris en compte de nombreuses hypothèses économiques et de marché concernant la concurrence, l’environnement politique et la performance économique de chaque région où elle exerce ses activités. En préparant ses prévisions pour le Plan d’action stratégique mondial 2022-2024, l’entreprise a également supposé que les facteurs économiques et la concurrence du marché dans les régions où elle exerce ses activités demeuraient stables.

(1) Mesures non conformes aux IFRS qui n’ont aucune signification normalisée selon les IFRS et pourraient ne pas être comparables à des ratios similaires présentés par d’autres émetteurs. Ce communiqué de presse incorpore par référence la section 22, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières », du rapport de gestion de WSP pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui est déposé sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, qui comprend des explications sur la composition et l'utilité du BAIIA ajusté et des flux de trésorerie disponible, ainsi que les sections 8.3, "BAIIA ajusté" et 9.1, "Activités opérationnelles et flux de trésorerie disponible" pour le rapprochement quantitatif de ces mesures financières non-IFRS historiques aux mesures IFRS les plus directement comparables.



(2) Ratios non conformes aux IFRS qui sont prospectifs, sans définition normalisée en vertu des IFRS, qui peuvent ne pas être comparables à des ratios similaires utilisés par d'autres émetteurs. Cette présentation incorpore par référence la section 22, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières », du rapport de gestion de WSP pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui est déposé sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, qui comprend des explications sur la composition et l'utilité de ces ratios non-IFRS. La marge du BAIIA ajusté est définie comme le BAIIA ajusté exprimé en pourcentage des revenus nets. Le bénéfice net ajusté par action est le rapport entre le bénéfice net ajusté et le nombre moyen pondéré de base d'actions en circulation pour la période.



(3) D’ici 2024

WEBDIFFUSION

Une webdiffusion aura lieu le 10 mars 2022, de 9 h 30 à 12 h 30 (heure de l’Est), pour discuter du plan d’action stratégique mondial 2022-2024. Cet événement comprendra les points de vue de plusieurs dirigeants clés de WSP, y compris des cadres régionaux et d’entreprise. Pour participer à l’événement, inscrivez-vous à www.wsp.com/investors. La webdiffusion et la présentation seront également archivées sur le site Web de WSP à l’adresse wsp.com, sous la rubrique « Investisseurs ».

MESURES NON CONFORMES AUX NORMES DE L’IFRS

L’entreprise présente ses résultats financiers conformément aux normes IFRS. WSP utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance d’ensemble. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux normes IFRS. Le Règlement 52-112 sur l’information à fournir sur les mesures financières et les autres mesures non conformes aux IFRS (le « Règlement 52-112 ») prescrit les exigences de divulgation qui s’appliquent aux types de mesures suivantes utilisées par l’entreprise : i) les mesures financières non conformes aux normes IFRS; ii) les ratios non conformes aux normes IFRS; iii) les mesures du total des secteurs; iv) les mesures de gestion du capital et v) les mesures financières complémentaires.

Dans le présent communiqué de presse, l’entreprise utilise les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les autres mesures financières suivantes : les produits nets, un BAIIA ajusté, la marge BAIIA ajustée, le résultat net ajusté, le bénéfice net ajusté par action, les flux de trésorerie disponibles et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. Des détails supplémentaires sur ces mesures non conformes aux IFRS figurent à la section 22, « Glossaire de l’information sectorielle, mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières », du rapport de gestion de WSP pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 (le « rapport de gestion »), qui est affiché sur le site Web de WSP à l’adresse www.wsp.com et déposé sur le site de SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

La direction estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des informations utiles aux investisseurs concernant la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise, car elles fournissent des mesures clés de sa performance. Ces mesures non conformes aux normes de l’IFRS ne sont pas reconnues en vertu des IFRS, n’ont pas de signification normalisée prescrite en vertu des IFRS et peuvent différer des calculs similaires présentés par d’autres émetteurs, et par conséquent, peuvent ne pas être comparables. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières connexes préparées conformément aux normes IFRS.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP fournit des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, sciences de la terre et de l’environnement, bâtiment, énergie, ressources et industries. L’équipe mondiale d’experts de WSP regroupe des conseillers, ingénieurs, spécialistes de l’environnement, scientifiques, techniciens, architectes et urbanistes, ainsi que des professionnels en conception et en gestion de programme. Nos employés de talent sont bien positionnés pour réaliser des projets durables et de grande qualité, partout où nos clients ont besoin de nous. WSP.com

