LeddarTech gibt Berufung von Derek Aberle und Nick Stone in seinen Vorstand bekannt

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

QUEBEC CITY, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, ein weltweit führender Anbieter äußerst flexibler, robuster und genauer ADAS- und AD-Sensortechnologie, freut sich, die Berufung von Derek Aberle und Nick Stone in den Vorstand des Unternehmens bekanntzugeben.



Derek Aberle verfügt über Erfahrung als Führungskraft in großen, globalen Technologieunternehmen sowie in der Investmentbranche. Er war 17 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei Qualcomm Incorporated tätig, einem weltweit führenden Anbieter von Mobilfunktechnologien und verwandten Produkten. Von 2014 bis 2018 war er als President von Qualcomm für alle Geschäftsbereiche einschließlich des Lizenz- und Halbleitergeschäfts sowie für die Marketingorganisation und die regionalen Niederlassungen weltweit verantwortlich. Zuvor war er EVP und Group President sowie EVP und President von Qualcomm Technology Licensing. Er war über zehn Jahre Mitglied des Exekutivausschusses von Qualcomm, wo er dazu beitrug, die Gesamtstrategie des Unternehmens voranzutreiben. Aberle leitete viele der globalen Wachstumsinitiativen von Qualcomm, auch in Märkten jenseits des Smartphones, sowie die Expansion in China. Darüber hinaus führte er das Technologie- und IP-Lizenzierungsgeschäft von Qualcomm durch eine Phase enormen Wachstums und hoher Rentabilität, etablierte die 4G- und 5G-Lizenzierungsprogramme und strukturierte und verhandelte die wichtigsten Lizenz- und anderen strategischen Vereinbarungen von Qualcomm. Nach seinem Ausscheiden bei Qualcomm war Aberle Mitbegründer von XCOM Labs, einem Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung fortschrittlicher drahtloser Technologien konzentriert. Derzeit ist er Executive Vice Chairman von XCOM Labs. Darüber hinaus ist er CEO von Prospector Capital Corp., einer Akquisitionszweckgesellschaft.

Aberle besitzt einen BA in Betriebswirtschaft von der University of California, Santa Barbara, sowie einen JD (Graduiertenabschluss) von der University of San Diego School of Law. Er ist Aufsichtsratsmitglied von XCOM Labs, Prospector Capital Corp., Jaws Juggernaut Acquisition Corp., der Alliance for SoCal Innovation und EvoNexus (einem südkalifornischen Inkubator).

Nick Stone verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche und ist seit 2010 Partner von FS Investors. Zuvor war er Vice President von TPG Capital, einem der weltweit größten Private-Equity-Fonds, sowie Anlageexperte bei Kohlberg Kravis Roberts Co. und Morgan Stanley. Daher verfügt Stone über ein umfangreiches Wissen in den Bereichen Finanzwesen, globale Märkte und anspruchsvolle Investitionen. Im Laufe seiner erfolgreichen Karriere war er an Investitionen in Höhe von insgesamt 20 Milliarden Dollar und etwa 2,5 Milliarden Dollar Beteiligungskapital beteiligt.

Nick Stone schloss sein Studium in Harvard „cum laude“ ab, war Arjay Miller Scholar an der Stanford Graduate School of Business und lebt in La Jolla, Kalifornien.

„Ich bin sehr stolz, Derek und Nick begrüßen zu dürfen“, so Michel Brûlé, Vorstandsvorsitzender von LeddarTech. „Unser Vorstand setzt sich aus einer außergewöhnlichen Gruppe hochqualifizierter und erfahrener Führungskräfte aus verschiedenen Branchen und Fachgebieten zusammen, darunter ehemalige leitende Angestellte und CEOs von Unternehmen wie Bosch, Texas Instruments, NXP, Tata Motors, GM, Faurecia, Geely, BMW und die Business Development Bank of Canada.“ Brûlé fuhr fort: „Der Eintritt von Derek und Nick mit ihrer großen Erfahrung in den Bereichen Technologie, globale Märkte und Finanzen wird das Fachwissen des Vorstands noch weiter verbessern und unsere Fähigkeit stärken, das Wachstum und den Erfolg von LeddarTech zu steigern“, schloss Brûlé.

„Wir freuen uns, Derek und Nick in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen“, erklärte Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. „Es besteht kein Zweifel daran, dass Dereks Führungserfahrung in der Technologiebranche, insbesondere bei der Umsetzung globaler Strategien, sein Fachwissen über internationale Märkte, künstliche Intelligenz und drahtlose Technologie sowie Nicks jahrzehntelange Erfahrung auf den Finanzmärkten, wo er wichtige Investitionen in zahlreichen Sektoren und Regionen geleitet hat, die Führungsposition unseres Unternehmens stärken werden“, fügte Boulanger hinzu. „Die Aufnahme dieser außergewöhnlichen, hoch angesehenen Persönlichkeiten in unseren Vorstand wird zweifellos die Dynamik bei der Verwirklichung unserer ehrgeizigen strategischen Ziele erhöhen“, schloss Boulanger.

Über LeddarTech

LeddarTech wurde 2007 gegründet. Es handelt sich um ein Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik, das seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik-, Fusions- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette zu lösen. LeddarTech bietet kosteneffiziente Wahrnehmungslösungen, die von ADAS der Stufe 2+ bis hin zu vollständiger Autonomie der Stufe 5 mit LeddarVision™ skalierbar sind, einer Plattform für Rohdaten-Sensorfusion und Wahrnehmung, die aus einer Vielzahl von Sensortypen und -konfigurationen ein umfassendes 3D-Umgebungsmodell erstellt. Des Weiteren unterstützt LeddarTech LiDAR-Hersteller und Tier-1-2-Zulieferer mit wichtigen Technologiebausteinen wie dem digitalen Strahlführungsgerät LeddarSteer™ und der Entwicklungslösung LiDAR XLRator™ für die Entwicklung von Solid-State-LiDARs in Automobilqualität, die auf der LeddarEngine™ sowie auf Kernkomponenten von globalen Halbleiterpartnern basiert. Das Unternehmen ist mit über 100 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com sowie bei LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator und verwandte Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.

Ein Foto zu dieser Bekanntmachung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/509e1e00-3336-4581-acf4-69895b4cc0db/de