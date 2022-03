LeddarTech Mengumumkan Pengangkatan Derek Aberle dan Nick Stone sebagai Anggota Direksi

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

KOTA QUEBEC, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, pemimpin global dalam menyediakan teknologi pengindraan ADAS dan AD yang paling fleksibel, kuat, dan akurat, dengan bangga mengumumkan pengangkatan Derek Aberle dan Nick Stone sebagai anggota Direksinya.



Pengalaman Bpk. Derek Aberle mencakup jabatan eksekutif senior di perusahaan teknologi global besar serta komunitas investasi. Bpk. Derek telah menjalani 17 tahun kariernya di Qualcomm Incorporated, pemimpin global di teknologi dan produk seluler dan terkait, dalam berbagai jabatan eksekutif senior. Sejak tahun 2014 hingga 2018, beliau menjabat sebagai Presiden Qualcomm yang bertanggung jawab untuk semua unit bisnis, termasuk bisnis pemberian hak lisensi dan semikonduktornya, serta organisasi pemasaran dan kantor regionalnya di seluruh dunia. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai EVP dan Presiden Grup serta sebagai EVP dan Presiden Qualcomm Technology Licensing. Beliau juga pernah menjadi anggota komite eksekutif Qualcomm selama lebih dari satu dekade, yang membantu meningkatkan keseluruhan strategi perusahaan. Bpk. Aberle memimpin banyak prakarsa pertumbuhan global milik Qualcomm, termasuk di pasar di luar ponsel pintar serta ekspansinya di Tiongkok. Beliau juga memimpin teknologi Qualcomm dan bisnis pemberian hak lisensi kekayaan intelektual melalui periode pertumbuhan dan profitabilitas yang luar biasa, mengadakan program pemberian hak lisensi 4G dan 5G, serta membuat struktur dan menegosiasikan perjanjian lisensi dan strategis besar lainnya milik Qualcomm. Sejak keluar dari Qualcomm, Bpk. Aberle mendirikan bersama XCOM Labs, perusahaan yang berfokus untuk mengembangkan dan mengomersialisasikan teknologi nirkabel tingkat lanjut, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif XCOM Labs. Beliau juga merupakan CEO Prospector Capital Corp., suatu perusahaan akuisisi bertujuan khusus.

Bpk. Aberle memiliki gelar B.A. dalam jurusan ekonomi bisnis dari University of California, Santa Barbara dan J.D. dari University of San Diego School of Law. Beliau merupakan anggota direksi untuk XCOM Labs, Prospector Capital Corp., Jaws Juggernaut Acquisition Corp., Alliance for SoCal Innovation, dan EvoNexus (inkubator California Selatan).

Bpk. Nick Stone memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri investasi dan telah bermitra dengan FS Investors sejak tahun 2010. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden TPG Capital, salah satu dana ekuitas swasta dan profesional investasi dengan Kohlberg Kravis Roberts Co. dan Morgan Stanley. Oleh karenanya, Bpk. Stone memiliki pengetahuan melimpah di bidang keuangan, pasar global, dan investasi tingkat tinggi. Beliau telah terlibat dalam investasi dengan nilai total $20 miliar dan sekitar $2,5 miliar dalam modal ekuitas selama kariernya yang sukses.

Bpk. Stone yang merupakan lulusan cum laude dari Harvard, merupakan peraih Arjay Miller Scholar di Stanford Graduate School of Business dan menetap di La Jolla, California.

“Saya sangat bangga menyambut Derek dan Nick,” ujar Bpk. Michel Brûlé, Ketua Direksi LeddarTech. “Direksi kami terdiri dari para pemimpin luar biasa yang sangat terampil dan berpengalaman yang mewakili berbagai industri dan bidang keahlian, seperti mantan manajer senior dan CEO perusahaan seperti Bosch, Texas Instruments, NXP, Tata Motors, GM, Faurecia, Geely, BMW, dan Business Development Bank of Canada.” Bpk. Brûlé melanjutkan: “Kehadiran Derek dan Nick dengan pengalaman mereka yang luas di bidang teknologi, pasar global, dan keuangan akan lebih lanjut meningkatkan keahlian Direksi serta memperkuat kemampuan kami untuk mempercepat pertumbuhan dan kesuksesan LeddarTech,” ujar Bpk. Brûlé saat menutup percakapan.

“Kami merasa terhormat menyambut Derek dan Nick ke jajaran Direksi kami,” ungkap Bpk. Charles Boulanger, CEO LeddarTech. “Tidak diragukan kepemimpinan perusahaan kami akan semakin kuat berkat latar belakang eksekutif Derek di industri teknologi, terutama dalam mendorong strategi global, keahlian di pasar internasional, kecerdasan buatan, dan teknologi nirkabel, dan berkat pengalaman Nick selama beberapa dekade di pasar keuangan tempat ia pernah memimpin investasi utama di banyak sektor dan wilayah,” kata Bpk. Boulanger. “Masuknya dua orang luar biasa dan sangat disegani ini ke dalam jajaran Direksi tentu akan membangun momentum untuk mempercepat pencapaian tujuan strategi kami yang ambisius,” ungkap Bpk. Boulanger.

Tentang LeddarTech

LeddarTech yang didirikan pada tahun 2007 adalah perusahaan penginderaan lingkungan menyeluruh dan komprehensif yang memungkinkan pelanggan untuk menyelesaikan tantangan pengindraan, fusi, dan persepsi yang penting di seluruh rantai nilai. LeddarTech menyediakan solusi persepsi hemat biaya yang dapat ditingkatkan skalanya dari ADAS Level 2+ menjadi Level 5 otonomi penuh dengan LeddarVision™, platform fusi sensor data mentah dan persepsi yang menghasilkan model lingkungan 3D yang komprehensif dari berbagai tipe sensor dan konfigurasi. LeddarTech juga mendukung produsen LiDAR dan pemasok otomotif Tier 1-2 dengan komponen inti pengembangan teknologi seperti digital beam steering LeddarSteer™ dan LiDAR XLRator™, solusi pengembangan untuk LiDAR solid state kelas otomotif yang berbasis LeddarEngine™, dan komponen inti dari mitra semikonduktor global. LeddarTech juga memperkenalkan beberapa inovasi dalam aplikasi pengindraan jarak jauh yang canggih untuk otomotif dan mobilitas, dengan lebih dari 100 teknologi berhak paten (resmi dan dalam proses) guna meningkatkan kemampuan ADAS dan kendaraan otonom.

Informasi tambahan tentang LeddarTech dapat diakses di www.leddartech.com dan di LinkedIn, Twitter, Facebook serta YouTube.

