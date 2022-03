レダーテック (LeddarTech)、デレク・アベール (Derek Aberle) とニック・ストーン (Nick Stone) の取締役就任を発表

元クアルコム (Qualcomm) 社長のデレク・アベール(Derek Aberle)と元TPGキャピタル (TPG Capital) のヴァイスプレジデントのニック・ストーン(Nick Stone)は、技術、成長促進、資本市場において幅広い経験を持つビジネスリーダーである

March 09, 2022 19:18 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA