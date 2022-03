LeddarTech, 이사회 임원으로 Derek Aberle와 Nick Stone 선임

Qualcomm 사장을 역임한 Derek Aberle와 TPG Capital VP 출신인 Nick Stone, 테크 분야와 성장 주도, 자본시장 경험 풍부한 비즈니스 리더

March 09, 2022 19:18 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA