LeddarTech Mengumumkan Pelantikan Derek Aberle dan Nick Stone ke Lembaga Pengarahnya

QUEBEC CITY, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, sebuah peneraju global dalam menyediakan teknologi penderiaan ADAS dan AD yang paling fleksibel, teguh dan tepat, dengan sukacitanya mengumumkan perlantikan Derek Aberle dan Nick Stone ke Lembaga Pengarahnya.



Pengalaman Encik Derek Aberle termasuk peranan eksekutif kanan dalam syarikat teknologi global yang besar serta komuniti pelaburan. En. Aberle menghabiskan 17 tahun di Qualcomm Incorporated, sebuah peneraju global dalam mudah alih dan teknologi serta produk yang berkaitan, dalam pelbagai peranan eksekutif kanan. Dari tahun 2014 hingga 2018, beliau berkhidmat sebagai Presiden Qualcomm dengan tanggungjawab untuk semua unit perniagaan, termasuk perniagaan pelesenan dan semikonduktornya, serta organisasi pemasaran dan pejabat serantaunya di seluruh dunia. Sebelum itu, beliau berkhidmat sebagai EVP serta Presiden Kumpulan dan sebagai EVP serta Presiden bagi Perlesenan Teknologi Qualcomm. Beliau adalah ahli jawatankuasa eksekutif Qualcomm selama lebih sedekad, membantu memacu strategi keseluruhan syarikat. Encik Aberle mengetuai banyak inisiatif pertumbuhan global Qualcomm, termasuk dalam pasaran di luar telefon pintar serta pengembangannya di China. Beliau juga mengetuai perniagaan pelesenan teknologi dan IP Qualcomm melalui tempoh pertumbuhan dan keberuntungan yang luar biasa, menubuhkan program pelesenan 4G dan 5G syarikat, dan menstruktur serta merundingkan lesen utama Qualcomm dan perjanjian strategik lain. Sejak meninggalkan Qualcomm, Encik Aberle menjadi pengasas bersama XCOM Labs, sebuah syarikat yang menumpukan kepada pembangunan dan pengkomersilan teknologi wayarles termaju, dan kini berkhidmat sebagai Naib Pengerusi Eksekutif bagi XCOM Labs. Beliau juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif bagi Prospector Capital Corp., sebuah syarikat pemerolehan tujuan khas.

Encik Aberle memegang ijazah B.A. dalam ekonomi perniagaan dari University of California, Santa Barbara dan J.D. dari University of San Diego School of Law. Beliau adalah ahli lembaga bagi XCOM Labs, Prospector Capital Corp., Jaws Juggernaut Acquisition Corp., Alliance for SoCal Innovation dan EvoNexus (inkubator California Selatan).

Encik Nick Stone mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam industri pelaburan dan telah menjadi rakan kongsi FS Investors sejak tahun 2010. Beliau sebelum ini berkhidmat sebagai Naib Presiden bagi TPG Capital, salah satu dana ekuiti persendirian terbesar di dunia dan profesional pelaburan bersama Kohlberg Kravis Roberts Co. dan Morgan Stanley. Hasilnya, Encik Stone membawa banyak pengetahuan dalam kewangan, pasaran global dan pelaburan peringkat tinggi. Beliau telah terlibat dalam pelaburan berjumlah $20 bilion dan kira-kira $2.5 bilion dalam modal ekuiti semasa kerjayanya yang berjaya.

En. Stone berkelulusan cum laude dari Harvard, merupakan Sarjana Arjay Miller di Stanford Graduate School of Business dan menetap di La Jolla, California.

“Saya amat berbesar hati untuk mengalu-alukan Derek dan Nick,” ujar Encik Michel Brûlé, Pengerusi bagi Lembaga Pengarah LeddarTech. “Lembaga kami terdiri daripada kumpulan luar biasa pemimpin berkemahiran tinggi dan berpengalaman yang mewakili industri dan bidang kepakaran yang berbeza, termasuk bekas pengurus kanan dan CEO syarikat seperti Bosch, Texas Instruments, NXP, Tata Motors, GM, Faurecia, Geely, BMW dan Bank Pembangunan Perniagaan Kanada.” Encik Brûlé menyambung: “Penambahan Derek dan Nick dengan pengalaman luas mereka dalam teknologi, pasaran global dan kewangan akan meningkatkan lagi kepakaran Lembaga Pengarah serta mengukuhkan keupayaan kami untuk mempercepatkan pertumbuhan dan kejayaan LeddarTech,” ujar Encik Brûlé.

“Kami berbesar hati untuk mengalu-alukan Derek dan Nick ke Lembaga Pengarah kami,” ujar Encik Charles Boulanger, Ketua Pegawai Eksekutif LeddarTech. “Tidak syak lagi bahawa kepimpinan syarikat kami akan dipertingkatkan dengan latar belakang eksekutif Derek dalam industri teknologi, khususnya dalam memacu strategi global, kepakaran dalam pasaran antarabangsa, kecerdasan buatan dan teknologi tanpa wayar, dan dengan pengalaman berdekad Nick dalam pasaran kewangan dan beliau telah mengetuai pelaburan utama merentas pelbagai sektor dan geografi,” tambah Encik Boulanger. “Penambahan individu yang luar biasa dan dihormati kepada Lembaga Pengarah kami sudah pasti akan membina momentum ke arah kemajuan objektif strategik kami yang bercita-cita tinggi,” ujar Encik Boulanger.

Perihal LeddarTech

Diasaskan pada tahun 2007, LeddarTech merupakan sebuah syarikat penderiaan alam sekitar hujung ke hujung yang komprehensif yang membolehkan pelanggan menyelesaikan cabaran penderiaan, gabungan dan persepsi kritikal di seluruh rantaian nilai. LeddarTech menyediakan penyelesaian persepsi berkesan kos yang boleh skala daripada Tahap 2+ ADAS hingga Tahap 5 autonomi penuh dengan LeddarVision™, platform gabungan dan persepsi sensor data mentah yang menjana model persekitaran 3D yang komprehensif daripada pelbagai jenis dan konfigurasi penderia. LeddarTech juga menyokong pengeluar LiDAR dan pembekal automotif Tahap 1-2 dengan blok binaan teknologi utama seperti stereng pancaran digital LeddarSteer™ dan LiDAR XLRator™, sebuah penyelesaian pembangunan untuk LiDAR keadaan pepejal gred automotif berdasarkan LeddarEngine™ dan komponen teras daripada rakan kongsi semikonduktor global. Syarikat ini bertanggungjawab ke atas beberapa inovasi dalam aplikasi penderiaan jauh automotif dan mobiliti yang canggih, dengan lebih 100 teknologi berpaten (diluluskan atau menunggu kelulusan) meningkatkan keupayaan ADAS dan pemanduan berautonomi.

Maklumat tambahan tentang LeddarTech boleh diakses di www.leddartech.com dan di LinkedIn, Twitter, Facebook dan YouTube.

Maklumat Hubungan:

Daniel Aitken, Naib Presiden, Pemasaran Global, Komunikasi dan Hubungan Pelabur, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 samb. 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator dan logo yang berkaitan ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar bagi LeddarTech Inc. dan anak syarikatnya. Semua jenama lain, nama produk dan tanda adalah atau mungkin menjadi tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar yang digunakan untuk mengenal pasti produk atau perkhidmatan pemilik masing-masing.

Foto yang mengiringi pengumuman ini boleh didapati di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/509e1e00-3336-4581-acf4-69895b4cc0db/ms