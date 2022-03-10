LeddarTech 宣布任命 Derek Aberle 和 Nick Stone 担任董事会成员

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魁北克市, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最稳健和最精确ADAS及AD传感技术的全球领先企业 LeddarTech® 今日欣然宣布任命 Derek Aberle 和 Nick Stone 担任其董事会成员。



Derek Aberle 先生经验丰富，曾在多家大型全球性技术公司以及投资社区担任高管职务。Aberle 先生曾在移动和相关技术与产品全球领先企业高通公司（Qualcomm Incorporated）供职17年，担任过各种高管职务。从 2014 年至 2018 年，他曾担任高通总裁，负责所有业务部门，包括授权和半导体业务及其营销组织和全球众多区域办公室。在此之前，他曾担任公司执行副总裁和集团总裁暨高通技术授权事业执行副总裁和总裁。十余年来，他一直是高通执行委员会成员，助力推动公司的整体战略。Aberle先生领导过高通的许多全球增长计划，包括智能手机以外市场及其在中国的扩张。他还领导过高通的技术和知识产权授权业务，实现一段时期的巨大增长和盈利，建立了4G和5G授权计划，并通过结构化和谈判达成了高通的主要许可及其他战略协议。离开高通后，Aberle先生携手合作伙伴共同创立了专注于开发和商业化先进无线技术的公司 XCOM Labs，目前担任该公司执行副总裁。他同时还担任特殊目的收购公司远景资本（Prospector Capital Corp.）首席执行官。

Aberle 先生持有加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校商业经济学学士学位和圣地亚哥大学法学院法学博士学位。他是 XCOM Labs、远景资本、Jaws Juggernaut Acquisition Corp.、南加州创新联盟和EvoNexus（南加州孵化器）的董事会成员。

Nick Stone 先生拥有20多年投资行业从业经验，自 2010 年以来一直与 FS Investors 合作。他曾担任全球最大私募股权基金之一TPG资本副总裁，也曾是 KKK 集团（Kohlberg Kravis Roberts Co.）和摩根士丹利（Morgan Stanley）的投资专业人员。因此，Stone先生在金融、全球市场和高级别投资方面拥有丰富知识。他在其辉煌职业生涯期间，曾参与了共计 200 亿美元和大约25亿美元的股权资本投资。

Stone 先生毕业于哈佛大学，是斯坦福商学院的阿杰伊·米勒学者（Arjay Miller Scholar），现居住在加利福尼亚州拉霍亚。

LeddarTech董事会主席Michel Brûlé先生表示：“我非常自豪地欢迎Derek和Nick加入我们。我们的董事会由代表不同行业和专业领域的经验丰富的高技能领导者组成，包括博世、德州仪器、NXP、塔塔汽车、通用汽车、佛吉亚、吉利、宝马和加拿大商业发展银行等公司的前高级经理和首席执行官。” Brûlé先生继续说道：“Derek 和 Nick 在技术、全球市场和金融方面的丰硕经验将进一步增强董事会的专业知识，并增强我们的能力，加速LeddarTech实现增长和取得成功。”

LeddarTech首席执行官 Charles Boulanger 先生表示：“我们很荣幸欢迎 Derek 和 Nick 加入我们的董事会。毫无疑问，Derek 在技术行业的高管背景，特别是在推动全球战略、国际市场专业知识、人工智能和无线技术方面，以及 Nick 数十年在金融市场领导众多行业和地区关键投资方面的丰富经验，将增强我们公司的领导地位。有如此成绩斐然、备受尊崇的人士加入我们董事会，我们实现雄心勃勃的战略目标定会如虎添翼。”

关于LeddarTech

LeddarTech成立于2007年，是一家综合性端到端环境感应技术公司，帮助客户解决整个价值链上的关键感应、融合与感知技术挑战。LeddarTech 提供经济高效的感知解决方案，可通过 LeddarVision™从2级+ADAS扩展到5级全程自主，LeddarVision™是一款原始数据传感器融合与感知平台，可生成具有多传感器类型和配置的全面3D环境模型。LeddarTech通过LeddarSteer™数字波束转向，以及基于LeddarEngine™和来自全球半导体合作伙伴的核心组件、面向汽车级固态 LiDAR的LiDAR XLRator™ 等关键技术构建块，为LiDAR制造商和1-2级汽车供应商提供支持。公司为尖端汽车和移动出行遥感应用程序提供了多项创新，已获授权或正在申请中的旨在提升ADAS及自主驾驶性能的专利技术超过 100项。

关于LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com、LinkedIn、Twitter、Facebook 和 YouTube。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播和投资关系副总裁

电话：+ 1-418-653-9000 转拨 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator和相关标识是LeddarTech Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。

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