LeddarTech 宣布任命 Derek Aberle 和 Nick Stone 担任董事会成员

Derek Aberle为前高通总裁,Nick Stone 为前TPG资本副总裁,他们均是在技术、推动增长和资本市场方面积逾丰硕经验的商业领袖

March 09, 2022 19:18 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA