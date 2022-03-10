LeddarTech 宣佈委任 Derek Aberle 和 Nick Stone 為董事會成員

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魁北克, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是提供最靈活、強大和準確的 ADAS 和 AD 感應技術的全球領導者，欣然宣佈委任 Derek Aberle 和 Nick Stone 加入其董事會。



Derek Aberle 先生的經驗包括在大型全球科技公司及投資界擔任高級管理職務。Aberle 先生在流動及相關技術和產品的全球領導者 Qualcomm Incorporated 工作了 17 年，曾擔任各高級管理職務。從 2014 年到 2018 年，他擔任 Qualcomm 總裁，負責所有業務部門，包括其授權和半導體業務，以及其全球市場推廣組織和區域辦事處。在此之前，他曾擔任執行副總裁兼集團總裁以及 Qualcomm Technology Licensing 執行副總裁兼總裁。十多年來，他一直是 Qualcomm 執行委員會的成員，幫助推動公司的整體策略。Aberle 先生領導了許多 Qualcomm 的全球增長計劃，包括智能手機以外的市場以及擴張中國市場。他還帶領 Qualcomm 的技術和知識產權授權業務度過一段高速增長和盈利時期，建立其 4G 和 5G 授權計劃，並就 Qualcomm 的主要授權和其他策略協議進行構建和談判。在離開 Qualcomm 後，Aberle 先生共同創立了 XCOM Labs，這是一家專注開發先進無線技術和將其商業應用的公司，目前擔任 XCOM Labs 的執行副主席。他還是特殊目的收購公司 Prospector Capital Corp. 的行政總裁。

Aberle 先生擁有加州大學聖巴巴拉分校商業經濟學學士學位和聖地亞哥大學法學院法學博士學位。他是 XCOM Labs、Prospector Capital Corp.、Jaws Juggernaut Acquisition Corp.、SoCal 創新聯盟和 EvoNexus（南加州孵化器）的董事會成員。

Nick Stone 先生在投資行業擁有 20 多年的經驗，自 2010 年以來一直是 FS Investors 的合作夥伴。他曾擔任全球最大私募股權基金 TPG Capital 的副總裁，也是 Kohlberg Kravis Roberts Co. 和 Morgan Stanley 的投資專家。因此，Stone 先生在金融、全球市場和高級投資方面擁有豐富知識。在他成功的事業中，他參與了總額為 200 億美元的投資和大約 25 億美元的股權資本。

Stone 先生以優異的成績畢業於哈佛大學，是史丹福大學商學院的阿傑米勒學者，現居於加州的拉霍亞。

LeddarTech 董事會主席 Michel Brûlé 先生表示：「我對能歡迎 Derek 和 Nick 加入感到很自豪。我們的董事會由一群代表不同行業和專業領域的高技能和經驗豐富領導者組成，包括 Bosch、 Texas Instruments、NXP、Tata Motors、GM、Faurecia、Geely、BMW 和 Business Development Bank of Canada 等公司的前高級經理和行政總裁。」 Brûlé 先生續稱：「Derek 和 Nick 能帶來在科技、全球市場和金融方面的豐富經驗，將進一步加強董事會的專業知識，並增強我們加速 LeddarTech 增長和成功的能力。」

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 表示：「我們很榮幸歡迎 Derek 和 Nick 加入我們的董事會。」 Boulanger 先生補充道：「毫無疑問，Derek 在科技行業的執行背景，特別是在推動全球策略、國際市場、人工智能和無線技術方面的專業知識，以及 Nick 在金融市場數十年的經驗，他領導了眾多行業和地區的關鍵投資。」 Boulanger 先生總結說：「將如此傑出、備受尊敬的人員加入我們的董事會，無疑將建立我們雄心勃勃的策略目標發展勢頭。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，是一家全面的端到端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應、融合以及感知挑戰。LeddarTech 透過 LeddarVision™ 提供具符合成本效益的感應解決方案，可從 2+ ADAS 擴展到 5 級完全自主，這是一個原始數據感應器融合和感知平台，可從各種感應器類型和配置產生全面的 3D 環境模型。LeddarTech 還為 LiDAR 製造商和 Tier 1-2 汽車供應商提供關鍵技術構建模組，例如 LeddarSteer™ 數碼光束轉向和 LiDAR XLRator™，這是一種基於 LeddarEngine™ 和來自全球半導體合作夥伴核心組件的汽車級固態 LiDAR 開發解決方案。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新，其超過 100 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

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Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球行銷、傳訊及投資者關係副總裁

電話：+ 1-418-653-9000 內線 232

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