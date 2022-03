LeddarTech 宣佈委任 Derek Aberle 和 Nick Stone 為董事會成員

Qualcomm 前總裁 Derek Aberle 和 TPG Capital 前副總裁 Nick Stone 是在科技、推動增長和資本市場方面擁有豐富經驗的商業領袖

March 09, 2022 19:18 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA