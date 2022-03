EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 28.02.2022

English Estonian

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) oli seisuga 28.02.2022 19,3997 eurot, kasvades veebruari jooksul 0,8%. EPRA aktsia puhasväärtus (EPRA NRV - raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 28.02.2022 seisuga 20,56 eurot. EPRA NAV suurenes veebruaris samuti 0,8% võrra.

Veebruaris teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 1 101 tuhat eurot, mis on 14 tuhat eurot rohkem kui jaanuaris. Fondi konsolideeritud veebruari EBITDA oli 986 tuhat eurot (37 tuhat eurot rohkem kui jaanuaris).

2022. aasta esimese kahe kuu jooksul on fond teeninud kokku 2 188 tuhat eurot üüritulu ning 1 936 tuhat eurot EBITDA-d, s.h võrreldavatel alustel arvestatud EBITDA nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis olid fondi bilansis ka eelmisel aastal, oli kokku 1 816 tuhat eurot (15% rohkem kui eelmisel aastal). EBITDA on kasvanud enamike kinnisvarainvesteeringute puhul, s.h on Saules Miestase kaubanduskeskuse tulemus sellel aastal 148 tuhat eurot, s.o 41% kõrgem.

Fondi selle aasta kahe esimese kuu EPRA kasum aktsia kohta on 31,39 senti (eelmise aasta kaks esimest kuud: 29,74 senti). Fondi kulud moodustavad üüritulust 12,0% (eelmisel aastal: 12,7%)

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 28.02.2022 seisuga 98,406 miljonit eurot (31.12.2021: 96,914 miljonit eurot).

EfTEN Real Estate Fund III AS võttis veebruaris vastu otsuse asutada Lätis Vabariigis 100%-ine tütarettevõtja EfTEN ABC SIA ning tegi tütarettevõtte osakapitali sissemakse summas 2 800 eurot. Käesolevaks ajaks ei ole ettevõte veel Läti ettevõtete kohta peetavasse registrisse kantud. Tütarühingu asutamine ei ole hetkel seotud ühegi uue investeerimisobjekti omandamisega ning ettevõtte asutamise eesmärgiks on sobiva investeerimisojekti leidmisel omada selleks valmisolekut. Tütarettevõtte juhatuse liikmed on Viktors Savins ja Uldis Sproga. Ettevõttel ei ole nõukogu. Tütarettevõtte asutamine ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena Tallinna Börsi reglemendi tähenduses. EfTEN Real Estate Fund III AS-i nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i fondivalitseja EfTEN Capital AS sõlmis veebruaris kavatsuste protokolli Südamekodud AS-ga kahe hooldekodu projekti: Harjumaal Kuusalu vallas Valkla külas Valkla tee 36 asuva kinnistu ja Tartu maakonnas Tartu vallas Tila küllas Ermi tn 13 asuva hoonestusõiguse, omandamiseks fondi poolt asutatavate tütarühingute kaudu. Kinnisasjade omandamisel sõlmitaks operaatorlepingud Südamekodud AS-ga, kes jääb rajatavaid hooldekodusid opereerima.

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee





