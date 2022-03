Boskalis publiceert Annual Report en Sustainability Report 2021

English Dutch

Papendrecht, 10 maart 2022



Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft zojuist het Annual Report 2021 gepubliceerd alsmede het Sustainability Report 2021.

In aanvulling op een terugblik op de ontwikkelingen in 2021 wordt in de verslagen ook vooruit gekeken. In het Annual Report 2021 wordt nader stilgestaan bij de ontwikkeling van de macrotrends en de markten waarin Boskalis actief is alsmede bij de meerjaren strategie. Het Sustainability Report bevat de uitkomst van een nieuwe materialiteitsanalyse die als uitgangspunt heeft gediend voor onze strategie.

Boskalis draagt met zijn activiteiten bij aan de maatschappij evenals aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Met onze activiteiten bieden wij bescherming tegen overstromingen, creëren wij infrastructuur voor handel en energie met de bijbehorende werkgelegenheid en bevorderen wij de energietransitie naar hernieuwbare energiebronnen.

Het Annual Report 2021 is gedeponeerd conform het European Single Electronic Format (ESEF). Het XHTML Annual Report 2021 is als zipbestand te downloaden via het Download Center onder Financial information op onze website.‎

