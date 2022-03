Kutsu Aspocomp Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

English Finnish

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 10.3.2022 klo 9.30





Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.4.2022 klo 10.00 alkaen, osoitteessa Keilaranta 1, 1. krs Auditorio, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30.





A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen



- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen



7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 5.5.2022.



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Toimielinten palkitsemisraportin 2021 käsittely



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se hyväksyisi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2021. Yhtiökokouksen päätös hyväksyä palkitsemisraportti on neuvoa-antava.



Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous 10.3.2022 alkaen.



11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin päättyvällä toimikaudella ja että hallituksen jäsenille maksetaan näin ollen palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi hallitus ehdottaa, että puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.



12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.



13. Hallituksen jäsenten valitseminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Jukka Huuskonen ja Anssi Korhonen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.



Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.



Ehdokkaiden henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla http://www.aspocomp.com.



Hallitus on arvioinut jäsenehdokkaiden riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien pohjalta. Hallituksen arvion mukaan kaikki jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä.



14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.



15. Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.



16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:



Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 684 144 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).



Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13.4.2021 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.



Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.



17. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön merkittävien osakkeenomistajien pyynnön mukaisesti, että yhtiölle perustettaisiin osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelemaan hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.



Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tämän kokouskutsun liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamista. Yhtiön kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus nimittää jäsen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan työjärjestyksessä tarkemmin kuvatun menettelyn mukaisesti. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, mikäli häntä ei ole nimetty toimikunnan varsinaiseksi jäseneksi.



18. Kokouksen päättäminen





B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, tämä kokouskutsu, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2021 sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous 10.3.2022 alkaen. Yhtiön vuosikertomus 2021, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/raportit 22.3.2022 alkaen. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.



Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous viimeistään 10.5.2022.





C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.



Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua 10.3.2022 – 21.4.2022 välisenä aikana. Ilmoittautumisen tulee olla perillä yhtiössä viimeistään torstaina 21.4.2022 klo 10.00 mennessä.



Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:



a) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous(at)aspocomp.com,

b) puhelimitse numeroon 040 480 3965 arkisin klo 8.00–16.00, tai

c) kirjeitse osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Keilaranta 1, 02150 Espoo.



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Aspocomp Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 12.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 21.4.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 21.4.2022 klo 10.00 mennessä.



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.



Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.



Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Keilaranta 1, 02150 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.



Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous.



4. Muut tiedot



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.



Aspocomp Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.3.2022 yhteensä 6 841 440 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita.



Espoossa 10.3.2022



ASPOCOMP GROUP OYJ



HALLITUS





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Mikko Montonen

toimitusjohtaja





Aspocomp – Teknologianne ydin



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.



www.aspocomp.com





Liite