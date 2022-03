Wecan Group schließt ihre Serie B für insgesamt CHF 3.3 Millionen nach dem Einstieg neuer Investoren, darunter Michel Reybier

English German French

GENEVA, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wecan Group AG, die Muttergesellschaft von Wecan Comply, schließt eine zweite Tranche von CHF 1.7 Millionen mit neuen Aktionären, darunter Michel Reybier, ab. Die Serie B des Schweizer Marktführers für Compliance-Software für Privatbanken erreicht damit CHF 3.3 Millionen, zusammen mit den bereits im Dezember angekündigten CHF 1.6 Millionen seiner historischen Investoren.



"Die Ankunft von Michel Reybier als erfahrener und visionärer Investor wird es uns ermöglichen, von seiner Expertise zu profitieren, um unsere Produkte in die Hotel-, Medizin-, Wein- und Immobilienindustrie zu diversifizieren," sagt Vincent Pignon, Gründer und CEO der Wecan Group AG.

"Gemeinsam teilen wir starke Überzeugungen über das Potenzial unseres Produkts, in großem Maßstab zu expandieren, indem wir unseren Kunden einen exzellenten Service und Compliance bieten," fügt er hinzu.

Diese Finanzierung soll die Expansion der Wecan Group in der Schweiz und auf internationaler Ebene im Rahmen der Erschließung neuer Märkte unterstützen. Sie zeigt das Interesse und das Vertrauen sachkundiger Investoren, die die Wecan Group bei ihrem Wachstum begleiten wollen.

Diese Finanzierungsrunde wird insbesondere eine Beschleunigung ihrer Projekte wie Wecan Comply ermöglichen, das in nur 10 Monaten bereits von 13 Banken und über 70 unabhängigen Vermögensverwaltern genutzt wird.

"Diese Beteiligung ist Teil meiner Strategie, in innovative, digitale Unternehmen zu investieren, die im Bereich des Datenschutzes aktiv sind. Die Wecan Group hat sich in der Schweiz bereits bei Privatbanken bewährt und wir glauben an das Entwicklungspotenzial in anderen Branchen wie insbesondere der Hotellerie," so Michel Reybier.

Über die Wecan Group AG

Wecan Group AG ist die erste Blockchain-Infrastruktur, die es Banken ermöglicht, die Einhaltung von Vorschriften durch ihre Kunden zu verwalten. Mit ihren Smart Data Vault Blockchains bietet die Gruppe eine Lösung für die sichere Speicherung und den Austausch von strukturierten Daten und Dokumenten zwischen Organisationen und Einzelpersonen. Ob mit Angestellten, Lieferanten, Aktionären, Partnern oder Kunden, es wird nun einfach, ein Golden Copy von jedem Datensatz zu haben und die Einhaltung der Vorschriften in Echtzeit zu gewährleisten.

Über Michel Reybier

Michel Reybier ist der Gründer und Eigentümer der Hotelgruppe La Réserve und Mitbegründer, Aktionär von Mama Shelter Hotels sowie MOB Hotels. Er ist außerdem Mehrheitsaktionär der Aevis Victoria AG, der die Tochtergesellschaft Victoria-Jungfrau Collection gehört, eine Luxushotelgruppe, die mehrere Luxushotels in der Schweiz betreibt. Michel Reybier hält außerdem eine Beteiligung an der Seiler Hotels Zermatt AG, zu der das Mont Cervin Palace und das Monte Rosa in Zermatt gehören. Michel Reybier hat auch seine eigene Champagnermarke kreiert und im Jahr 2000 den Grand Cru Cos d'Estournel erworben. Schließlich ist Michel Reybier auch im Gesundheitssektor tätig und hat zahlreiche Investitionen in Privatkliniken in der Schweiz getätigt.

Contact