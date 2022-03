Wecan Group clos sa Série B pour un total de CHF 3.3 millions suite à l'arrivée de nouveaux investisseurs, dont Michel Reybier

English German French

GENEVA, 10 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wecan Group SA, société mère de Wecan Comply, boucle une seconde tranche de CHF 1.7 million avec de nouveaux actionnaires dont Michel Reybier. La Série B du leader suisse des logiciels de compliance pour les banques privées atteint ainsi CHF 3.3 millions, avec le CHF 1.6 million de ses investisseurs historiques déjà annoncés en décembre.



« L’arrivée de Michel Reybier, en tant qu’investisseur aguerri et visionnaire, nous permettra de bénéficier de son expertise afin de diversifier nos produits vers les industries hôtelières, médicales, viticoles et immobilières » déclare Vincent Pignon, fondateur et CEO de Wecan Group SA.

« Ensemble, nous partageons des convictions fortes sur le potentiel de développement à grande échelle de notre produit, en apportant à nos clients un service d’excellence et de conformité. » ajoute-t-il.

Destiné à soutenir son expansion en Suisse et à l’international dans le cadre de l’ouverture de nouveaux marchés, ce financement démontre l’intérêt et la confiance d’investisseurs avisés désireux d’accompagner Wecan Group dans sa croissance.

Cette levée de fonds permettra notamment une accélération de ses projets tels que Wecan Comply, déjà utilisé par 13 banques et plus de 70 gérants de fortunes indépendants en seulement 10 mois.

« Cette prise de participation s’inscrit dans ma stratégie d’investissement dans des entreprises novatrices, digitales et actives dans le respect des données personnelles. Wecan Group a déjà fait ses preuves en Suisse auprès des banques privées et nous croyons au potentiel de développement dans d’autres industries comme notamment l’hôtellerie. » déclare Michel Reybier

A propos de Wecan Group SA

Wecan Group SA est la première infrastructure blockchain permettant aux banques de gérer la conformité de leurs clients. Le groupe propose une solution de sécurisation du stockage et d’échange de données et documents structurés entre organisations et individus. Que ce soit avec ses employés, ses fournisseurs, ses actionnaires, ses partenaires ou ses clients, il devient désormais simple d’avoir une Golden Copy de chaque donnée et de s’assurer de leur conformité en temps réel.

A propos de Michel Reybier

Michel Reybier est le fondateur et propriétaire du groupe hôtelier La Réserve et co-fondateur, actionnaire de Mama Shelter Hotels ainsi que de MOB Hotels. Il est également actionnaire majoritaire de Aevis Victoria SA qui détient la filiale Victoria-Jungfrau Collection, un groupe hôtelier de luxe qui exploite plusieurs hôtels de luxe en Suisse. Michel Reybier détient en outre une participation dans Seiler Hotels Zermatt AG, comprenant le Mont Cervin Palace et le Monte Rosa à Zermatt. Michel Reybier a également créé sa propre marque de champagne et acquis en 2000 le grand cru Cos d’Estournel. Enfin, Michel Reybier est présent dans le secteur de la santé avec de nombreux investissements dans des cliniques privées en suisse.

Contact

Gary Lenzoni

Responsable Marketing & Communication

gary@wecangroup.ch

+41 79 302 38 27