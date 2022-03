Valoen aurinkosähköjärjestelmä norjalaisiin kaupunkilauttoihin. Valoe ja Eker Group aloittavat yhteistyön.

English Finnish

Valoe Oyj Sisäpiiritieto 10.3.2022 klo 11.00

Valoe Oyj (”Valoe”) ja norjalainen Eker Groupiin kuuluva Eker Design (”Eker”) ovat sopineet tuotekehitysyhteistyöstä aurinkosähkön käyttöönottamiseksi Ekerin ja sen asiakkaiden aluksissa. Eker valmistaa premiumluokan veneitä ja muita aluksia, mm. Hydrolift-kaupunkilauttoja. Ekerin tavoitteena on toimittaa vuosittain 100 – 200 Valoen aurinkosähköjärjestelmällä varustettua alusta. Valoe tekee kehitystyön käyttäen normaaleja aika- ja kululaskutusperusteitaan. Yhteistyöprojekti alkaa heti.

Bård Eker, Eker Groupin toimitusjohtaja: “Vierailimme Valoen tehtaalla Suomessa ja perehdyimme yhtiön osaamiseen. Valoen tietotaito ja valmistustekninen osaaminen vaikuttivat siihen, että halusimme juuri Valoen yhteistyökumppaniksemme Hydrolift Smart City -kaupunkilautan aurinkosähköistämiseen. Eker Groupin Hydrolift-brändin alla on useita muitakin premiumluokan huviveneitä ja ammattimaiseen merenkulkuun tarkoitettuja aluksia, jotka luovat merkittävää potentiaalia Valoen aurinkosähkösovelluksille lähivuosille. Tyylikäs muotoilu, suorituskyky ja toiminnallisuus ovat meidän toimintamme kulmakiviä.”

Iikka Savisalo, Valoe Oyj:n toimitusjohtaja: ”Olemme tyytyväisiä tästä uudesta kehityshankkeesta ja erityisen iloisia yhteistyön aloittamisesta Eker Groupin kanssa. Veneiden ja laivojen aurinkosähköistäminen on osa strategiaamme, ja tämä yhteistyö antaa meille tilaisuuden kehittää uutta tälle asiakaskunnalle. Jaamme myös kaikessa toiminnassamme Ekerin keskeiset toimintatavat: tyylikkään muotoilun, suorituskyvyn ja toiminnallisuuden.”

Mikkelissä 10.3.2022

Valoe Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj

p. 0405216082

email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valoe.com

Eker Group on johtava suunnittelu-, kehitys- ja valmistuskonserni, johon kuuluu innovatiivisia ja dynaamisia startup-yrityksiä ja pienempiä premium-yrityksiä. Konsernilla on pitkä kokemus kuljetus-, terveydenhuolto- ja korkean teknologian elektroniikkateollisuudesta. Pääkonttori on Fredrikstadissa, Norjassa, ja useimmat yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuotteista suuri osa menee vientiin. Eker Group koostuu kuudesta aktiivisesta yrityksestä: Eker Design, Eker Performance, EpiGuard, Hydrolift ja Hydrolift Smart City Ferries.

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.